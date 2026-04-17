Tử vi 12 cung hoàng đạo 18/4: Thiên Bình phất lên không gì cản nổi

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/4, Thiên Bình vận thế bay cao, phất lên dễ dàng. Xử Nữ đừng tham lam sẽ thu được lợi nhuận, tránh xa cạm bẫy.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay tạm ổn, có lẽ sẽ xuất hiện chút trắc trở nhỏ, đây lại chính là thời cơ tốt để tự nhìn nhận và điều chỉnh lại bản thân. Sự nghiệp: Tạm ổn, cứ làm việc theo kế hoạch là được, xuất hiện vấn đề nhỏ vẫn có thể giải quyết, ít nhất phát hiện sớm xử lý sớm để tránh hậu quả lan rộng cũng là chuyện tốt. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính ngắn hạn không dễ thấy được lợi nhuận, cần kiên nhẫn thao tác dự án là được. Tình cảm: Tạm ổn, muốn mối quan hệ thân mật phát triển tốt thì việc quan tâm lẫn nhau là rất quan trọng, bớt đổ dồn sự chú ý vào những người khác. Sức khỏe: Bình thường, giữ cho thể chất và tinh thần thư giãn là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc hy vọng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh, tuy nhiên cũng phải có ý thức tự giác về việc bị họ kìm kẹp. Sự nghiệp: Rất tốt, khi làm việc kiên trì với quan điểm của bản thân đồng thời cũng phải khiêm tốn lắng nghe những lời khuyên có ích cho việc hoàn thành dự án, chú ý đừng quá ỷ lại vào sự trợ giúp bên ngoài là được. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính những dự án làm trước đó đã gần kết thúc, có ý tưởng gì thì có thể bắt đầu rải quân bố trí rồi. Tình cảm: Khá tốt, hai bên ở bên nhau khá êm ấm, ít khi xuất hiện những chuyện như mâu thuẫn cãi vã. Sức khỏe: Hơi tốt, cơ thể khỏe mạnh cứ vận động nhiều là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá ổn, bạn cần tìm được những người cộng sự thực thụ và gia nhập cùng họ, tốt nhất là nên cố gắng tránh việc đơn thương độc mã. Sự nghiệp: Khá ổn, chủ động tìm kiếm những cộng sự đáng tin cậy để mọi người cùng nhau làm dự án thường sẽ dễ thành công hơn, học hỏi từ những người đáng kính trọng cũng có thể giúp bản thân nâng cao không ít. Tài lộc: Tạm ổn, có thể làm dự án nào thì cứ làm dự án đó, thứ phù hợp mới dễ dàng mang lại lợi nhuận. Tình cảm: Khá ổn, bạn và nửa kia chung sống coi như hài hòa, có chuyện gì hai người cứ bàn bạc với nhau mà làm là được. Sức khỏe: Khá ổn, cảm xúc ổn định và cơ thể khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay khá kém, tốt nhất là tránh tiếp nhận những việc có rủi ro cao. Sự nghiệp: Khá kém, hành sự chốn công sở phải cẩn thận hơn, xung quanh có nhiều cạm bẫy nên chú ý nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, nếu làm việc mà có nhiều cảm xúc tiêu cực thì đừng trút giận mà chi bằng đổi sang việc khác để làm. Tài lộc: Khá kém, trước tiên hãy làm tốt những dự án đang có, đừng vì ghen tị với lợi nhuận của người khác mà đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tình cảm: Hơi kém, bớt chủ động gây chuyện, trong lòng không vui thì tốt nhất nên nghĩ cách phân tán sự chú ý. Sức khỏe: Khá kém, cẩn thận bị nóng trong người gây viêm nhiễm là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay tạm ổn, tốt nhất là xác định rõ một mục tiêu rồi nỗ lực hướng tới. Sự nghiệp: Tạm ổn, trước tiên hãy xác định rõ mục tiêu và phương hướng của bản thân, không ngừng nỗ lực hướng về nó thì mới có thể gặt hái kết quả tốt, muốn lười biếng hay bỏ cuộc đều không được. Tài lộc: Bình thường, cố gắng lựa chọn những dự án phù hợp với bản thân để bắt tay vào làm, nên bớt đi cảm giác hoang mang mông lung. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và nửa kia ở bên nhau đều muốn nắm thế chủ đạo trong mối quan hệ, cứ giằng co cẩn thận lại khiến cả hai đều không vui. Sức khỏe: Bình thường, dễ bị bốc hỏa nên chú ý bổ sung nhiều nước. xemptyz
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay hơi tốt, làm việc có chừng mực sẽ không vì một chút lợi ích mà làm tổn thương người khác. Sự nghiệp: Hơi tốt, không có tâm tư xấu xa mà làm người rất thật thà, người khác cần giúp đỡ đều sẽ cố gắng hỗ trợ, hiếm khi vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến nhiệm vụ của người khác. Tài lộc: Khá tốt, cứ làm dự án theo đúng kế hoạch thì việc thu được lợi nhuận không có vấn đề gì lớn, đừng tham lam thì có thể tránh xa được cạm bẫy. Tình cảm: Khá tốt, nửa kia khá chân thật không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng khi giúp đỡ bạn đều sẽ dốc hết sức mình. Sức khỏe: Khá ổn, tinh thần và thể lực khá sung mãn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay tạm ổn, gặp chuyện chú ý giải quyết vấn đề trước rồi mới xử lý cảm xúc thì hơn. Sự nghiệp: Tạm ổn, hành sự chốn công sở cần nhẫn nại không thể mạo hiểm bốc đồng, khuyên bạn trước tiên hãy tập trung vào nhiệm vụ và đừng bận tâm đến những chuyện khác, bị người ta ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính hãy thử nghiệm tiếp nhận những điều mới mẻ nhiều hơn, suy cho cùng việc đạt được lợi nhuận không có quy chuẩn cố định nào nên mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật sẵn sàng nhượng bộ đối phương, tuy nhiên cũng có chút bất mãn tồn tại cần được thấu hiểu. Sức khỏe: Tạm ổn, cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, cảm giác lo âu hơi nặng nề nên tốt nhất là tìm một việc gì đó để phân tán sự chú ý. Sự nghiệp: Bình thường, chốn công sở gặp tiểu nhân thì đừng buồn, trước tiên hãy giữ bình tĩnh và nghĩ cách nắm thóp lỗi sai của đối phương, tạo cơ hội thở dốc cho bản thân mới là thượng sách, không thể tùy tiện từ bỏ lợi ích cá nhân. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi của hoàn cảnh chung để tìm thời điểm thích hợp tham gia vào là được. Tình cảm: Hơi kém, hai bên chung sống có nhiều sự hoài nghi, cứ phát triển như vậy thì cẩn thận làm tổn thương tình cảm. Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận bị mất ngủ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá ổn, bạn cần phải cày cuốc chuyên sâu thì mới có thể đạt được thành tích trong một lĩnh vực nào đó, thời gian chính là công cụ tốt nhất. Sự nghiệp: Khá ổn, làm dự án cần phải bỏ thời gian thì mới tạo ra thành tích, bớt đi chút kiêu ngạo và hãy thiết thực làm tốt từng bước một, kinh nghiệm và thâm niên có thể mang lại cho bản thân không ít điều tốt đẹp. Tài lộc: Tạm ổn, muốn kiếm tiền hay nâng cao lợi nhuận thì phải làm những dự án thuộc ngành nghề quen thuộc, như vậy mới an toàn và không dễ bị đổ bể. Tình cảm: Tạm ổn, thời gian bạn và nửa kia ở bên nhau nhiều, nhân cơ hội này tìm hiểu đối phương nhiều hơn là tốt nhất. Sức khỏe: Khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay hơi tốt, đừng để những chuyện vặt vãnh chiếm dụng quá nhiều tâm sức, chỉ cần tập trung vào những việc thực sự quan trọng là được. Sự nghiệp: Hơi tốt, hành sự chốn công sở mà thiếu đi ý thức cạnh tranh sẽ chịu thiệt thòi vô cùng, ai cũng muốn làm dự án ngon nghẻ, không tranh giành thì sao có thể đến tay mình được. Tài lộc: Khá ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính tham vọng quá lớn không phải là chuyện tốt, nóng vội thường sẽ dẫn đến thua lỗ, vững bước tiến lên khi thực hiện dự án mới là tốt hơn cả. Tình cảm: Khá tốt, hai người chung sống hãy kiên nhẫn giao tiếp và bớt những hành động nóng nảy. Sức khỏe: Khá tốt, chú ý chăm sóc cơ thể tử tế là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay bình thường, bạn làm việc cần một chút can đảm, hãy nghĩ cách giải quyết sự việc chứ đừng trốn tránh là được. Sự nghiệp: Bình thường, chốn công sở phải tin tưởng vào thực lực của bản thân và sự gắn kết của tập thể, đừng vì tạm thời không làm tốt một việc mà oán trách số phận, tình hình thực tế vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Tài lộc: Bình thường, biện pháp nâng cao thu nhập không phải bỗng chốc là thấy ngay hiệu quả, luôn cần phải có thời gian. Tình cảm: Tạm ổn, trong mối quan hệ thân mật hãy đi tìm hiểu suy nghĩ của đối phương nhiều hơn, tốt nhất là tránh nảy sinh những mâu thuẫn không thể dung hòa. Sức khỏe: Bình thường, cứ tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá ổn, có một số việc cần tự mình đưa ra quyết sách, nếu không có chủ kiến thì cứ thỉnh giáo thêm các chuyên gia là được. Sự nghiệp: Khá ổn, một số người khi đối mặt với việc đưa ra lựa chọn, tốt nhất là giữ sự linh hoạt và đừng trông cậy vào một phương án có thể thỏa mãn mọi mục đích, có được có mất là chuyện bắt buộc phải chấp nhận. Tài lộc: Tạm ổn, chú ý đừng tiêu tiền vung tay quá trán, nên tìm kiếm phương pháp tăng thu giảm chi phù hợp. Tình cảm: Khá ổn, bạn và nửa kia chung sống coi như hài hòa, hai người cũng có khá nhiều chủ đề để trò chuyện. Sức khỏe: Tạm ổn, trạng thái cơ thể khá tốt. (Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
