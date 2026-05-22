Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm trước tin đồn thất thiệt

Nam ca sĩ Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm khi vướng tin đồn sử dụng chất kích thích thất thiệt.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Tiền Phong, chiều 22/5, ca sĩ Ngọc Sơn livestream đính chính tin đồn sử dụng chất cấm. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không dùng bất kỳ chất kích thích nào, đồng thời tuyên bố sẽ tặng toàn bộ tài sản nếu ai kiểm tra và phát hiện chất cấm trong cơ thể.

Anh nói: “Dù bất kỳ lúc nào từ đây đến cuối cuộc đời, Ngọc Sơn không bao giờ có nồng độ cồn. Mặc dù tôi không lái xe cũng không có. Điều thứ hai, tôi sẽ tặng cả gia tài, tặng hết luôn, tặng tất cả mọi thứ nếu trong tóc, trong con người tôi có bất kỳ chất cấm nào. Tôi không bao giờ.

Người ta nói để ca sĩ hát sung bao nhiêu bài đó phải có một chút chất kích thích nhưng không phải. Người sung do khỏe mạnh như tôi khác, tôi bình thường, không dùng chất gì”.

Nam ca sĩ sau đó đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (TPHCM) để thực hiện xét nghiệm chất cấm. Sau khi hoàn tất thủ tục, Ngọc Sơn công khai kết quả âm tính với 5 loại ma túy, đồng thời đến Công an phường Bến Thành nộp kết quả xét nghiệm.

son0.jpg
Ngọc Sơn trong chiều ngày 22/5. Ảnh: Tiền Phong.

Bên cạnh đó, trao đổi với Dân Việt, Ngọc Sơn cho biết nhiều năm qua anh từng đối diện với không ít tin đồn thất thiệt nhưng thường chọn im lặng. Tuy nhiên, lần này nam ca sĩ quyết định lên tiếng vì cho rằng câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa.

Anh nói: “Tôi không bao giờ dính vào chuyện này, chuyện kia. Tôi là một người con ngoan của quê hương, đất nước Việt Nam; người con có hiếu của cha mẹ và đại gia đình dấu yêu. Tôi luôn giữ mình với lối sống trong sạch. Nên nếu ai đó có sự hiểu lầm thì tôi vẫn thương họ”.

Ngọc Sơn là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero Việt Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều ca khúc như ‘Tình cha”, “Lòng mẹ” và “Vầng trăng cô đơn”. Nhiều năm qua, anh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.

Mời quý độc giả xem video: "Ca sĩ Ngọc Sơn biểu diễn kỹ năng bịt mắt đánh piano". Nguồn Vietnamnet
#Ngọc Sơn #xét nghiệm #tin đồn #chất cấm #ca sĩ

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Vợ JustaTee phản ứng trước những tin đồn thất thiệt về cuộc sống hôn nhân

Hot girl Trâm Anh – bà xã JustaTee vừa có chia sẻ thể hiện sự mệt mỏi trước những tin đồn không đúng sự thật về hôn nhân.

anh1.jpg
Trưa 23/2, trên trang cá nhân Facebook, Trâm Anh viết: “Đang stress gần sinh tới nơi đọc tin ối dời ơi quá”. Động thái của vợ JustaTee được cho là liên quan đến những đồn đoán về hôn nhân. Ảnh: FB Trâm Anh.
tramanh2.png
Trước đó, tối 22/2, Trâm Anh – bà xã của rapper JustaTee – bất ngờ đăng trên Threads dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”. Ảnh: Threads Trâm Anh.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

'Phú bà' Phương Lê bức xúc trước tin đồn thất thiệt về gia đình

Trước tin đồn thất thiệt về bé Kẹo - con chung sắp chào đời của Vũ Luân và Phương Lê, người trong cuộc nhanh chóng lên tiếng. 

phuongle1.jpg
Phương Lê khẳng định, bé Kẹo là con ruột của cô và nghệ sĩ Vũ Luân. Trước những tin đồn sai sự thật về bé Kẹo sắp chào đời, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp.
phuongle2.jpg
"Fan của Vũ Luân và Phương Lê hãy lưu lại những tin bịa đặt và gửi về cho chúng tôi. Rất mong những người lớn hãy thận trọng trước các phát ngôn gây ảnh hưởng đến bé", Phương Lê bày tỏ.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Thúy Diễm - Lương Thế Thành tình tứ sau tin đồn thất thiệt

Trên trang cá nhân, vợ chồng diễn viên Thúy Diễm và Lương Thế Thành liên tục chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn, vui vẻ bên nhau trong chuyến du lịch ở Măng Đen.

thanh1.jpg
Thúy Diễm và Lương Thế Thành 'trốn' con trai đi du lịch Măng Đen trong những ngày qua. Ảnh: FB Lương Thế Thành.
thanh2.jpg
Lương Thế Thành cho biết, những ngày qua, Thúy Diễm 'than thở' buồn nên nam diễn viên quyết định đưa vợ đi chơi. Ảnh: FB Lương Thế Thành.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới