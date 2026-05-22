Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm trước tin đồn thất thiệt

Theo Tiền Phong, chiều 22/5, ca sĩ Ngọc Sơn livestream đính chính tin đồn sử dụng chất cấm. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không dùng bất kỳ chất kích thích nào, đồng thời tuyên bố sẽ tặng toàn bộ tài sản nếu ai kiểm tra và phát hiện chất cấm trong cơ thể.

Anh nói: “Dù bất kỳ lúc nào từ đây đến cuối cuộc đời, Ngọc Sơn không bao giờ có nồng độ cồn. Mặc dù tôi không lái xe cũng không có. Điều thứ hai, tôi sẽ tặng cả gia tài, tặng hết luôn, tặng tất cả mọi thứ nếu trong tóc, trong con người tôi có bất kỳ chất cấm nào. Tôi không bao giờ.

Người ta nói để ca sĩ hát sung bao nhiêu bài đó phải có một chút chất kích thích nhưng không phải. Người sung do khỏe mạnh như tôi khác, tôi bình thường, không dùng chất gì”.

Nam ca sĩ sau đó đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (TPHCM) để thực hiện xét nghiệm chất cấm. Sau khi hoàn tất thủ tục, Ngọc Sơn công khai kết quả âm tính với 5 loại ma túy, đồng thời đến Công an phường Bến Thành nộp kết quả xét nghiệm.

Ngọc Sơn trong chiều ngày 22/5. Ảnh: Tiền Phong.

Bên cạnh đó, trao đổi với Dân Việt, Ngọc Sơn cho biết nhiều năm qua anh từng đối diện với không ít tin đồn thất thiệt nhưng thường chọn im lặng. Tuy nhiên, lần này nam ca sĩ quyết định lên tiếng vì cho rằng câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa.

Anh nói: “Tôi không bao giờ dính vào chuyện này, chuyện kia. Tôi là một người con ngoan của quê hương, đất nước Việt Nam; người con có hiếu của cha mẹ và đại gia đình dấu yêu. Tôi luôn giữ mình với lối sống trong sạch. Nên nếu ai đó có sự hiểu lầm thì tôi vẫn thương họ”.

Ngọc Sơn là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero Việt Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều ca khúc như ‘Tình cha”, “Lòng mẹ” và “Vầng trăng cô đơn”. Nhiều năm qua, anh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.