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Xã hội

Từ ngày 15/8, người đủ 16 tuổi có còn được điều khiển xe máy 50cc không?

Nghị định mới đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh hiểu nhầm rằng người từ đủ 16 tuổi sẽ không còn được điều khiển xe máy dưới 50cc.  

Theo Linh Lê / Hoa Học Trò

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị cấm điều khiển mọi loại xe máy, kể cả xe dưới 50cc và xe máy điện.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đây là cách hiểu sai về Nghị định 238/2026/NĐ-CP - văn bản sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, nghị định sửa đổi quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm. Quy định này không đồng nghĩa với việc cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe mô tô và xe gắn máy là hai loại phương tiện khác nhau. Xe gắn máy là phương tiện có vận tốc thiết kế không quá 50 km/h; nếu dùng động cơ đốt trong thì dung tích xi-lanh không quá 50 cm³, còn nếu dùng động cơ điện thì công suất không quá 4 kW.

(Ảnh minh họa từ Internet)
(Ảnh minh họa từ Internet)

Điều 56 của luật quy định rõ người từ đủ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển xe gắn máy. Vì vậy, học sinh từ đủ 16 tuổi vẫn được phép điều khiển xe máy dưới 50cc và xe máy điện thuộc nhóm xe gắn máy, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, xe dưới 50cc vẫn bắt buộc phải đăng ký và gắn biển số trước khi tham gia giao thông. Người điều khiển cũng phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành các quy tắc giao thông và không thực hiện các hành vi như sử dụng điện thoại khi lái xe, đi sai làn đường, dàn hàng ngang, buông cả hai tay hay kéo, đẩy phương tiện khác.

Như vậy, Nghị định 238/2026/NĐ-CP không thay đổi độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy. Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi sẽ không được đi xe máy 50cc là không chính xác. Chỉ những trường hợp điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo luật mới bị xử lý theo quy định hiện hành.

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