Kho tri thức

Từ Hi Thái Hậu ăn uống xa xỉ khiến trù sư phải làm phép lạ

Chế độ ăn uống lãng phí của Từ Hi Thái Hậu khiến trù sư phải dùng đủ “mẹo nghề” để đáp ứng, hé lộ mức độ xa hoa vượt ngoài sức tưởng tượng hậu cung nhà Thanh.

Theo Nhịp Sống Việt

Cuối thời nhà Thanh, Hoàng đế có thể nói chỉ là một vật trang trí, quyền lực thật sự đều nằm trong tay của Từ Hi Thái Hậu. Trong lúc bách tính vật vã trong sự nghèo khổ thì Từ Hi Thái Hậu luôn sống một cuộc sống đầy nhung lụa xa hoa, ngoài sức tưởng tượng của người đời.

Như chúng ta đã biết, lúc Hoàng đế Khang Hi tổ chức thọ yến mừng thọ 66 tuổi, tổng cộng có đến 108 món ăn, gọi là Mãn Hán Toàn Tịch, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Những món ăn này chỉ đơn giản là mừng thọ, cũng không phải tổ chức mỗi ngày.

Nhưng khi Từ Hi Thái Hậu cầm quyền, Mãn Hán Toàn Tịch không thể "thỏa mãn" thân phận của bà. Chính vì vậy, Từ Hi Thái Hậu đã ra lệnh sắp đặt một Tây Thiện Phòng (phòng ăn theo phong cách phương Tây). Tại căn phòng này, chỉ có 1 người phục vụ và hơn 100 món ăn. Hơn nữa, mỗi ngày đều phải làm như vậy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tất nhiên, Từ Hi Thái Hậu không thể ăn hết những thức ăn đó, hầu như bà chỉ nếm mỗi món 1 lần, thậm chí có một vài món bà không hề đụng đến. Tất cả đều được xem như phô diễn quyền lực của Từ Hi Thái Hậu.

Ngày nào cũng như thế, đến mức trù sư (đầu bếp) của Tây Thiện Phòng không thể chịu đựng được nữa, không muốn lãng phí thức ăn thêm nữa. Do đó, trong lúc nấu nướng, các trù sư đã bí mật bày trí các món ăn theo cách đặc biệt, sắp xếp thức ăn chỉ một lớp mỏng bên trên. Vì Từ Hi Thái Hậu chỉ ăn mỗi món 1 chút, nhiều món căn bản còn không ăn cho nên bà không phát hiện ra sự thay đổi này.

Từ Hi Thái Hậu.
Từ Hi Thái Hậu.

Sự lãng phí trong ăn uống của Từ Hi Thái Hậu chưa dừng lại tại đó. Vào mùa hè, bà rất thích ăn dưa hấu và tất nhiên cũng sẽ ăn với mức độ khó ai tin được. Mỗi lần ăn đều phải chuẩn bị gần 300 quả dưa cho bà. Nhiều dưa như vậy nhưng mỗi quả dưa Từ Hi Thái Hậu chỉ ăn phần chính giữa ngon ngọt nhất, phần còn lại sẽ không ăn. Cách ăn như vậy, trong lịch sử chỉ có duy nhất một mình Từ Hi Thái Hậu.

Sau này, khi Liên quân 8 nước tiến vào Bắc Kinh, Từ Hi Thái Hậu trốn đến Tây An đã có lúc bà không có gì để ăn. Nhiều người đã xem đó như một loại nhân quả, một người cầm quyền lại chỉ biết chăm lo cho cuộc sống xa hoa của bản thân mình bị người đời mắng rủa cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì.

Theo: Nhịp Sống Việt

danviet.vn
