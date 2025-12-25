Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên độc nhất vô nhị của Botswana

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên độc nhất vô nhị của Botswana

Đồng bằng sông Okavango (Botswana) là kỳ quan thiên nhiên độc nhất, nơi dòng sông lớn “biến mất” giữa sa mạc châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Là đồng bằng nội địa hiếm có trên thế giới. Sông Okavango không đổ ra biển mà tỏa ra thành mạng lưới kênh rạch, đầm lầy rộng lớn giữa sa mạc Kalahari. Ảnh: Pinterest.
Là đồng bằng nội địa hiếm có trên thế giới. Sông Okavango không đổ ra biển mà tỏa ra thành mạng lưới kênh rạch, đầm lầy rộng lớn giữa sa mạc Kalahari. Ảnh: Pinterest.
Nước lũ đến vào mùa khô. Lũ từ cao nguyên Angola mất nhiều tháng để chảy xuống, khiến Okavango ngập nước mạnh nhất khi phần còn lại của Botswana đang khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Nước lũ đến vào mùa khô. Lũ từ cao nguyên Angola mất nhiều tháng để chảy xuống, khiến Okavango ngập nước mạnh nhất khi phần còn lại của Botswana đang khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Tạo nên ốc đảo xanh khổng lồ. Nước và thảm thực vật biến vùng đất khô cằn thành thiên đường cho động vật hoang dã châu Phi. Ảnh: Pinterest.
Tạo nên ốc đảo xanh khổng lồ. Nước và thảm thực vật biến vùng đất khô cằn thành thiên đường cho động vật hoang dã châu Phi. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của vô số loài động vật. Voi, sư tử, báo, hà mã, cá sấu cùng hàng trăm loài chim tụ hội tại Okavango. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của vô số loài động vật. Voi, sư tử, báo, hà mã, cá sấu cùng hàng trăm loài chim tụ hội tại Okavango. Ảnh: Pinterest.
Địa hình luôn biến đổi theo năm. Kênh rạch và đảo nhỏ liên tục thay đổi hình dạng theo mực nước và trầm tích. Ảnh: Pinterest.
Địa hình luôn biến đổi theo năm. Kênh rạch và đảo nhỏ liên tục thay đổi hình dạng theo mực nước và trầm tích. Ảnh: Pinterest.
Giao thông truyền thống bằng thuyền mokoro. Người bản địa di chuyển bằng thuyền độc mộc, nhẹ nhàng lướt qua các kênh nước nông. Ảnh: Pinterest.
Giao thông truyền thống bằng thuyền mokoro. Người bản địa di chuyển bằng thuyền độc mộc, nhẹ nhàng lướt qua các kênh nước nông. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng du lịch sinh thái châu Phi. Okavango thu hút du khách nhờ trải nghiệm safari thân thiện môi trường và cảnh quan hoang sơ hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng du lịch sinh thái châu Phi. Okavango thu hút du khách nhờ trải nghiệm safari thân thiện môi trường và cảnh quan hoang sơ hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2014, đồng bằng sông Okavango được UNESCO ghi danh nhờ giá trị sinh thái độc đáo toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2014, đồng bằng sông Okavango được UNESCO ghi danh nhờ giá trị sinh thái độc đáo toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Kỳ quan thiên nhiên Botswana #Đồng bằng sông Okavango #Hệ sinh thái độc đáo #Động vật hoang dã châu Phi #Biến đổi địa hình theo mùa #Giao thông thuyền mokoro

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT