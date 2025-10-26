Đặc điểm giúp Từ Hi vượt phi tần trở thành sủng phi

Từ Hi được cho là sở hữu khả năng nắm bắt tâm lý và tài ăn nói khéo léo, giúp bà vượt qua nhiều phi tần khác để nhận được sủng ái, đặt nền móng cho quyền lực.

Từ Hi Thái hậu (1833 – 1908) xuất thân từ Diệp Hách Na Lạp thị thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, con cháu nhà quan gia thế tập. Dù không có xuất thân cao nhưng bà lại được xem là vị Thái hậu quyền lực bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc khi là người nắm thực quyền của triều đình nhà Thanh trong hơn 40 năm. Tuy nhiên, trước khi bước đến đỉnh cao quyền lực thì bà cũng từng là đệ nhất sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế.

Được biết, trong cuộc tuyển chọn tú nữ vào năm 1852, Từ Hi Thái hậu vượt qua 60 cô gái để vào đến vòng cuối và được chỉ định là Quý nhân (Lan Quý nhân). 2 năm sau đó, bà được phong làm Ý tần và 2 năm tiếp tục thăng lên Ý phi nhờ hạ Hoàng trưởng tử Tải Thuần, con trai duy nhất của Hàm Phong Đế, tức Thanh Mục Tông Đồng Trị Hoàng đế sau này. Để có sự thăng tiến nhanh chóng như vậy, sự sủng ái mà nhà vua dành cho bà là điều không thể thiếu.

Dã sử Trung Quốc lan truyền lời đồn cho rằng Từ Hi Thái hậu được vua Hàm Phong hết mực yêu chiều là nhờ có... một đôi chân ngoại cỡ, to hơn nhiều so với phi tần khác trong cung. Trong khi Từ Hi Thái hậu tự ti và coi đây là khuyết điểm thì vua lại rất yêu thích đặc điểm này. Phụ nữ Trung Quốc thời xưa có tục bó chân tạo thành hình gót sen 3 tấc nhưng Từ Hi Thái hậu lại không bó chân từ nhỏ mà để chúng phát triển tự nhiên.

Sự khác biệt này đã khiến cho vua Hàm Phong - người có suy nghĩ rất hiện đại - cảm thấy thích thú. Vua được cho là không thích những cô gái tuân theo hủ tục mù quáng mà thích những người phụ nữ có đôi chân khỏe mạnh, bình thường bởi tục bó chân thường khiến đôi chân của phụ nữ xưa biến dạng, có người còn gẫy chân, không thể đi lại bình thường. Thêm nữa, hậu cung hàng ngàn giai lệ ai cũng bó chân tự khắc khiến Từ Hi Thái hậu trở nên khác biệt và thu hút hơn.

Dù vua yêu thích đôi chân của Từ Hi Thái hậu nhưng bà lại khá tự ti nên thường dùng "giày hoa bồn" để giấu đi đôi chân khổng lồ của mình. Đôi giày này được thiết kế chính giữa, chiều cao phần đế từ 5 đến 10 cm, thậm chí có đôi cao tới 25 cm nên rất khó đi. Những lúc không mang đôi giày này thì bà thường giấu chân vào trong váy, do vậy mà trong loạt ảnh của Từ Hi thái hậu còn đến ngày nay rất khó tìm thấy ảnh mà bà để lộ đôi chân.