Tri thức siêu việt của tộc người đến từ 'lỗ hổng trên mặt đất'

Kho tri thức

Tri thức siêu việt của tộc người đến từ 'lỗ hổng trên mặt đất'

Giữa rừng rậm Amazon mênh mông, người Kayapo vẫn duy trì bản sắc mạnh mẽ với tri thức bản địa đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những tộc người bản địa nổi bật nhất Amazon. Người Kayapo sinh sống chủ yếu ở miền trung Brazil, dọc lưu vực sông Xingu, nổi tiếng với tổ chức xã hội chặt chẽ và ý thức cộng đồng cao. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. “Kayapo” trong ngôn ngữ bản địa có thể hiểu là “những người đến từ lỗ hổng trên mặt đất”, phản ánh truyền thuyết sáng thế của tộc người này. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với nghệ thuật trang trí cơ thể độc đáo. Người Kayapo sử dụng màu nhuộm từ thực vật để vẽ lên cơ thể, vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa thể hiện địa vị, độ tuổi và vai trò xã hội. Ảnh: kayapo.org.
Cấu trúc làng phản ánh tư duy xã hội học cao. Làng Kayapo thường có dạng tròn, nhà ở xếp quanh quảng trường trung tâm – nơi diễn ra nghi lễ, hội họp và truyền dạy kiến thức. Ảnh: natureneedshalf.org.
Có kiến thức sinh thái vượt trội. Người Kayapo hiểu sâu về hệ thực vật Amazon, biết cách canh tác bền vững, chọn giống cây trồng và sử dụng thảo dược để chữa bệnh. Ảnh: natgeofe.com.
Trang phục truyền thống mang tính nghi lễ rõ nét. Mũ lông chim, vòng hạt và các vật trang sức không chỉ để làm đẹp mà còn thể hiện mối liên kết thiêng liêng với thiên nhiên. Ảnh: harriscenter.org.
Đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng Amazon. Người Kayapo là lực lượng tiên phong trong các phong trào chống phá rừng và khai thác trái phép, góp phần bảo tồn hệ sinh thái toàn cầu. Ảnh: xingulodge.com.
Văn hóa truyền khẩu được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Các câu chuyện, bài hát và nghi lễ giúp người Kayapo lưu giữ lịch sử, luật tục và thế giới quan đặc trưng của mình. Ảnh: sapiens.org.
