T&T Group và SHB tài trợ trên 32 tỷ cùng Bộ Công an xây trường mầm non tại Lạng Sơn

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ngày 29/8/2026, Bộ Công an phối hợp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. Đây là công trình được Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tài trợ với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng, theo chương trình xã hội hóa do Bộ Công an phát động.

Chính thức khởi công vào ngày 19/3/2026, Trường mầm non Hoàng Văn Thụ được xây dựng trên diện tích khoảng gần 1 ha trên chính quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chỉ sau 5 tháng thi công, công trình đã chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng, gồm khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ với 10 phòng chức năng; khối phòng ăn; khối hành chính và các hạng mục phụ trợ. Ngôi trường mới sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục khoảng 300 cháu học sinh mầm non trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để các cháu học tập, phát triển toàn diện trong môi trường tốt hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an (ở giữa) cùng đại diện Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn và đại diện nhà tài trợ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. (Ảnh: Anh Chiến)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: qua việc tham mưu, đề xuất của Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB với tổng mức kinh phí hơn 32 tỷ đồng để xây dựng Dự án Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, trong đó giao Công an tỉnh là đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện. Ngôi trường được thi công với thời gian nhanh nhất, đẹp nhất, và đạt chất lượng đạt chuẩn quốc gia. Ngôi trường không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một biểu tượng của lòng nhân ái, trách nhiệm và là món quà thắm tình quân dân của lực lượng CAND dành cho con em các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT T&T Group (thứ 6, từ trái qua) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Anh Chiến)

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên mong các thầy cô giáo tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yên tâm công tác, coi học sinh như con em của mình để ngôi trường này thực sự trở thành nơi ươm mầm tri thức, nơi nuôi dưỡng nhân cách, chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh nơi biên cương Tổ quốc.

Không giấu được niềm xúc động trong buổi lễ khánh thành, cô giáo Hoàng Thị Thuỳ, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ chia sẻ: “Có được ngôi trường mới là niềm vui rất lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên, và các em học sinh. Cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ giúp giáo viên nâng cao chất lượng chuyên môn, có thêm điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi, đồng thời tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện, giúp các em có thêm không gian để vui chơi và phát triển”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng các đại biểu, thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Anh Chiến)

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn Bộ Công an và các nhà tài trợ T&T Group và SHB, đồng thời khẳng định: Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ không chỉ là một công trình xây dựng mới mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và tinh thần “gần dân nhất”, “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND. Ông Đoàn Thanh Sơn đề nghị nhà trường cần phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư; không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện để các cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, kỹ năng và nhân cách.