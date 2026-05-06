Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

GS.TS.BS Mai Duy Tôn- người hùng trên chuyến bay đặc biệt

May mắn cho bệnh nhân trên chuyến bay VN19 đã có chuyên gia đột quỵ hàng đầu, GS.TS.BS Mai Duy Tôn kịp thời xử trí, giúp người bệnh an toàn.

Mai Loan

Đêm 4/5/2026, trên chuyến bay VN19 hành trình từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống y tế khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Khoảng 4 giờ sau khi cất cánh, hệ thống loa liên tục phát thông báo kêu gọi hỗ trợ y tế cho một nam hành khách quốc tịch nước ngoài có biểu hiện bất thường.

mai-duy-ton-2.png
GS.TS.BS Mai Duy Tôn (đứng giữa hàng sau) chụp ảnh cùng phi hành đoàn.

Theo ghi nhận, hành khách này ban đầu xuất hiện cảm giác khó chịu, đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm. Tình trạng diễn tiến khiến người bệnh, người thân và phi hành đoàn hết sức lo lắng, thậm chí máy bay có khả năng buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, chuyên gia về đột quỵ đang có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiếp cận và thăm khám. Qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ xác định đây là trường hợp liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ đã sử dụng thuốc corticoid mang theo để điều trị ngay cho bệnh nhân, đồng thời khuyến nghị tổ bay duy trì lộ trình như kế hoạch.

Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng hành khách đã ổn định, các chỉ số an toàn được đảm bảo. Sự can thiệp kịp thời đã giúp xử lý hiệu quả tình huống và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện đặc thù trên không.

Trước hành động cứu người của GS.BS Mai Duy Tôn, PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) đã bày tỏ sự xúc động. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của GS.TS.BS Mai Duy Tôn.

"Hành động của Giáo sư Mai Duy Tôn không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức Bệnh viện Bạch Mai mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần Vì sức khỏe nhân dân. Dù ở bất cứ đâu, người thầy thuốc Bạch Mai luôn sẵn sàng dấn thân, mang lại sự sống và sự an tâm cho cộng đồng. Đây là giá trị cốt lõi cần tiếp tục được lan tỏa", PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Từ Pháp, PGS.TS Mai Duy Tôn nhắn gửi tới các đồng nghiệp trẻ rằng, mỗi cán bộ y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần luôn chủ động, sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh tình huống y tế, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Ưu tiên hàng đầu là giành lại sự sống cho người bệnh

GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Theo ông chia sẻ, ký ức về việc ông nội hay đau ốm ở quê, tìm bác sĩ tới thăm khám, tiêm thuốc rất khó khăn đã nhen nhóm trong ông theo đuổi ngành Y.

Thi đỗ vào Đại học Y Hà Nội, ông tiếp tục con đường bác sĩ nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu, một trong những lĩnh vực khắc nghiệt nhất của y khoa. Những năm đầu tại Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, ông cùng đồng nghiệp đối diện với thực tế: bệnh nhân đột quỵ có tỷ lệ tử vong cao, nếu sống sót cũng thường mang di chứng nặng nề.

mai-duy-ton.png
GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhưng cơ duyên đến với chuyên ngành đột quỵ phải bắt đầu từ chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông tới Bệnh viện Mayo clinic của Hoa Kỳ. Tại đây, ông được chứng kiến hệ thống y tế hiện đại với nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ cấp cứu thành công, đồng thời giảm thiểu di chứng cho người bệnh đột quỵ.

Đặc biệt, điều trị đột quỵ không chỉ dừng lại trong thời gian nằm viện mà còn là một quá trình liên tục sau xuất viện, đặc biệt chú trọng phục hồi chức năng. Ở đó, ngay cả người cao tuổi cũng được hướng tới khả năng tự lập, chủ động tập luyện và học cách tự chăm sóc bản thân, thay vì phụ thuộc vào người nhà như cách tiếp cận phổ biến tại Việt Nam trước đây.

“Tôi ấp ủ quyết tâm học hỏi kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực đột quỵ của Thế giới để đưa về ứng dụng tại Việt Nam, từ đó, mang lại cơ hội cho những bệnh nhân đột quỵ”, GS.BS Mai Duy Tôn chia sẻ.

Với quyết tâm đó, GS.BS Mai Duy Tôn đã đề xuất lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu A9 cho đi nghiên cứu chuyên sâu về đột quỵ. Từ năm 2009, kỹ thuật tiêu huyết khối được áp dụng trong điều trị bệnh nhân đột quỵ và ghi nhận những kết quả ngoạn mục. Nhiều trường hợp được can thiệp kịp thời, chỉ sau khoảng một giờ sử dụng thuốc đã hồi phục hoàn toàn, có thể nói năng, sinh hoạt bình thường và xuất viện sau 1–2 ngày.

Theo ông, chính sự thay đổi rõ rệt của người bệnh là động lực để tiếp tục theo đuổi chuyên ngành này. Năm 2009, ông thực hiện nghiên cứu sinh với đề tài về đột quỵ; đến năm 2014, ông nhận học bổng của Hội Đột quỵ châu Âu để theo học thạc sĩ chuyên ngành đột quỵ tại Áo. Tại đây, ông tiếp cận hệ thống điều trị đột quỵ hiện đại, được đánh giá ngang tầm với Mỹ, với việc ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật chuyên sâu.

Sau đó, với sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Bệnh viện và Khoa Cấp cứu A9, Đơn vị Đột quỵ (thuộc A9) đã được thành lập, chuyên điều trị bệnh nhân đột quỵ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong thực tiễn.

Năm 2022, GS.BS Mai Duy Tôn đã được Hội Đột quỵ Thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc vì những đóng góp to lớn cho chuyên ngành đột quỵ của Việt Nam và thế giới.

PGS.TS Mai Duy Tôn cho biết, ông không thể nhớ hết số bệnh nhân đột quỵ đã được mình và đồng nghiệp cứu sống trong suốt quá trình công tác. Với ông, ưu tiên hàng đầu luôn là giành lại sự sống cho người bệnh trong thời gian nhanh nhất.

Theo quan điểm của ông, bệnh nhân đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức, không thể trì hoãn vì các thủ tục tài chính như viện phí hay bảo hiểm. Trong nhiều trường hợp khó khăn, khi người bệnh không có khả năng chi trả, ông đã chủ động kêu gọi sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các nhà tài trợ để giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời.

GS.BS Mai Duy Tôn cho biết, gặt hái lớn nhất trong hành trình làm nghề y của ông chính là sự hồi phục của người bệnh đột quỵ, với tỷ lệ bệnh nhân sống và phục hồi ngày càng cao. Bên cạnh đó là đội ngũ bác sĩ trẻ sẵn sàng lăn xả vì người bệnh, cùng các cộng sự ở nhiều tuyến luôn duy trì trao đổi chuyên môn để nâng cao chất lượng điều trị.

Cùng với đó, là niềm tin từ lãnh đạo bệnh viện, cũng như sự hỗ trợ, cổ vũ từ các chuyên gia tại các trung tâm đột quỵ lớn trên thế giới, giúp ông tiếp tục kiên định với con đường đã lựa chọn.

mai-duy-ton-3.png

Trong niềm xúc động sau sự cố y tế được xử trí an toàn, thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tới GS.TS.BS Mai Duy Tôn.

Sau khi hình ảnh bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi, với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và nhiều bình luận ghi nhận hành động nhân văn của bác sĩ và phi hành đoàn.​

​​

#Mai Duy Tôn #GS Mai Duy Tôn #đột quỵ #chuyến bay

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

GS.TSKH.NGND Đặng Như Tại- nhà khoa học, người thầy lớn

Cả cuộc đời, GS.TSKH.NGND Đặng Như Tại đã dành trọn cho khoa học và giáo dục. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn.

Sáng 5/5, rất đông người thân, đồng nghiệp, học trò đã đến tiễn đưa GS.TSKH. NGND Đặng Như Tại, nguyên Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội) về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong ký ức người ở lại, GS Đặng Như Tại là một nhà khoa học uy tín của ngành Hóa học hữu cơ Việt Nam, một người thầy mẫu mực... Ông từ trần ngày 1/5, khép lại một hành trình 93 năm tận hiến cho khoa học và giáo dục nước nhà.

dang-nhu-tai.jpg
GS.TSKH.NGND Đặng Như Tại, nguyên Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: HUS.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

TSKH Phan Xuân Dũng nhận danh hiệu Giáo sư danh dự Đại học Năng lượng Moskva, Liên bang Nga

ct-phan-xuan-dung-1.jpg

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 30/4/2026, hòa cùng niềm vui chiến thắng thống nhất đất nước và kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động tại Trường Đại học Năng lượng Moskva (MPEI), Liên bang Nga, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) đã đón nhận hàm Giáo sư danh dự của Trường Đại học năng lượng Moskva, Liên bang Nga.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Giỗ Tổ Hùng Vương khơi dậy sức mạnh nội sinh dân tộc

PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn khơi dậy sức mạnh nội sinh, bồi đắp bản lĩnh văn hóa Việt.

Ngày 26/4 (10 tháng 3 âm lịch) là ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương, thành kính tri ân công đức các Vua Hùng.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho hay, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một sinh hoạt truyền thống, mà còn là một thông điệp chính trị - văn hóa sâu sắc về việc nuôi dưỡng sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Hành trình 51 năm trí thức và khoa học góp phần xây dựng đất nước vững mạnh

Hành trình 51 năm trí thức và khoa học góp phần xây dựng đất nước vững mạnh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có bài trả lời phỏng vấn về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.