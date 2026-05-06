GS.TS.BS Mai Duy Tôn- người hùng trên chuyến bay đặc biệt

May mắn cho bệnh nhân trên chuyến bay VN19 đã có chuyên gia đột quỵ hàng đầu, GS.TS.BS Mai Duy Tôn kịp thời xử trí, giúp người bệnh an toàn.

Đêm 4/5/2026, trên chuyến bay VN19 hành trình từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống y tế khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Khoảng 4 giờ sau khi cất cánh, hệ thống loa liên tục phát thông báo kêu gọi hỗ trợ y tế cho một nam hành khách quốc tịch nước ngoài có biểu hiện bất thường.

GS.TS.BS Mai Duy Tôn (đứng giữa hàng sau) chụp ảnh cùng phi hành đoàn.

Theo ghi nhận, hành khách này ban đầu xuất hiện cảm giác khó chịu, đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm. Tình trạng diễn tiến khiến người bệnh, người thân và phi hành đoàn hết sức lo lắng, thậm chí máy bay có khả năng buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, chuyên gia về đột quỵ đang có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiếp cận và thăm khám. Qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ xác định đây là trường hợp liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ đã sử dụng thuốc corticoid mang theo để điều trị ngay cho bệnh nhân, đồng thời khuyến nghị tổ bay duy trì lộ trình như kế hoạch.

Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng hành khách đã ổn định, các chỉ số an toàn được đảm bảo. Sự can thiệp kịp thời đã giúp xử lý hiệu quả tình huống và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện đặc thù trên không.

Trước hành động cứu người của GS.BS Mai Duy Tôn, PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) đã bày tỏ sự xúc động. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của GS.TS.BS Mai Duy Tôn.

"Hành động của Giáo sư Mai Duy Tôn không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức Bệnh viện Bạch Mai mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần Vì sức khỏe nhân dân. Dù ở bất cứ đâu, người thầy thuốc Bạch Mai luôn sẵn sàng dấn thân, mang lại sự sống và sự an tâm cho cộng đồng. Đây là giá trị cốt lõi cần tiếp tục được lan tỏa", PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Từ Pháp, PGS.TS Mai Duy Tôn nhắn gửi tới các đồng nghiệp trẻ rằng, mỗi cán bộ y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần luôn chủ động, sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh tình huống y tế, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Ưu tiên hàng đầu là giành lại sự sống cho người bệnh

GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Theo ông chia sẻ, ký ức về việc ông nội hay đau ốm ở quê, tìm bác sĩ tới thăm khám, tiêm thuốc rất khó khăn đã nhen nhóm trong ông theo đuổi ngành Y.

Thi đỗ vào Đại học Y Hà Nội, ông tiếp tục con đường bác sĩ nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu, một trong những lĩnh vực khắc nghiệt nhất của y khoa. Những năm đầu tại Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, ông cùng đồng nghiệp đối diện với thực tế: bệnh nhân đột quỵ có tỷ lệ tử vong cao, nếu sống sót cũng thường mang di chứng nặng nề.

GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhưng cơ duyên đến với chuyên ngành đột quỵ phải bắt đầu từ chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông tới Bệnh viện Mayo clinic của Hoa Kỳ. Tại đây, ông được chứng kiến hệ thống y tế hiện đại với nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ cấp cứu thành công, đồng thời giảm thiểu di chứng cho người bệnh đột quỵ.

Đặc biệt, điều trị đột quỵ không chỉ dừng lại trong thời gian nằm viện mà còn là một quá trình liên tục sau xuất viện, đặc biệt chú trọng phục hồi chức năng. Ở đó, ngay cả người cao tuổi cũng được hướng tới khả năng tự lập, chủ động tập luyện và học cách tự chăm sóc bản thân, thay vì phụ thuộc vào người nhà như cách tiếp cận phổ biến tại Việt Nam trước đây.

“Tôi ấp ủ quyết tâm học hỏi kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực đột quỵ của Thế giới để đưa về ứng dụng tại Việt Nam, từ đó, mang lại cơ hội cho những bệnh nhân đột quỵ”, GS.BS Mai Duy Tôn chia sẻ.

Với quyết tâm đó, GS.BS Mai Duy Tôn đã đề xuất lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu A9 cho đi nghiên cứu chuyên sâu về đột quỵ. Từ năm 2009, kỹ thuật tiêu huyết khối được áp dụng trong điều trị bệnh nhân đột quỵ và ghi nhận những kết quả ngoạn mục. Nhiều trường hợp được can thiệp kịp thời, chỉ sau khoảng một giờ sử dụng thuốc đã hồi phục hoàn toàn, có thể nói năng, sinh hoạt bình thường và xuất viện sau 1–2 ngày.

Theo ông, chính sự thay đổi rõ rệt của người bệnh là động lực để tiếp tục theo đuổi chuyên ngành này. Năm 2009, ông thực hiện nghiên cứu sinh với đề tài về đột quỵ; đến năm 2014, ông nhận học bổng của Hội Đột quỵ châu Âu để theo học thạc sĩ chuyên ngành đột quỵ tại Áo. Tại đây, ông tiếp cận hệ thống điều trị đột quỵ hiện đại, được đánh giá ngang tầm với Mỹ, với việc ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật chuyên sâu.

Sau đó, với sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Bệnh viện và Khoa Cấp cứu A9, Đơn vị Đột quỵ (thuộc A9) đã được thành lập, chuyên điều trị bệnh nhân đột quỵ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong thực tiễn.

Năm 2022, GS.BS Mai Duy Tôn đã được Hội Đột quỵ Thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc vì những đóng góp to lớn cho chuyên ngành đột quỵ của Việt Nam và thế giới.

PGS.TS Mai Duy Tôn cho biết, ông không thể nhớ hết số bệnh nhân đột quỵ đã được mình và đồng nghiệp cứu sống trong suốt quá trình công tác. Với ông, ưu tiên hàng đầu luôn là giành lại sự sống cho người bệnh trong thời gian nhanh nhất.

Theo quan điểm của ông, bệnh nhân đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức, không thể trì hoãn vì các thủ tục tài chính như viện phí hay bảo hiểm. Trong nhiều trường hợp khó khăn, khi người bệnh không có khả năng chi trả, ông đã chủ động kêu gọi sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các nhà tài trợ để giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời.

GS.BS Mai Duy Tôn cho biết, gặt hái lớn nhất trong hành trình làm nghề y của ông chính là sự hồi phục của người bệnh đột quỵ, với tỷ lệ bệnh nhân sống và phục hồi ngày càng cao. Bên cạnh đó là đội ngũ bác sĩ trẻ sẵn sàng lăn xả vì người bệnh, cùng các cộng sự ở nhiều tuyến luôn duy trì trao đổi chuyên môn để nâng cao chất lượng điều trị.

Cùng với đó, là niềm tin từ lãnh đạo bệnh viện, cũng như sự hỗ trợ, cổ vũ từ các chuyên gia tại các trung tâm đột quỵ lớn trên thế giới, giúp ông tiếp tục kiên định với con đường đã lựa chọn.

Trong niềm xúc động sau sự cố y tế được xử trí an toàn, thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tới GS.TS.BS Mai Duy Tôn. Sau khi hình ảnh bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi, với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và nhiều bình luận ghi nhận hành động nhân văn của bác sĩ và phi hành đoàn.​

