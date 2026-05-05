GS Mobayen Saleh- nhà khoa học hàng đầu thế giới gia nhập Đại học Quốc gia TP HCM

GS Mobayen Saleh mới được bổ nhiệm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP HCM. Ông thuộc top 1% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Vào ngày 29/4, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm 2 giáo sư thỉnh giảng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin theo chương trình bổ nhiệm 100 giáo sư thỉnh giảng giai đoạn năm 2025 - 2030, trong đó có GS Mobayen Saleh. Ông là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học máy tính. Hiện ông công tác tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo thông tin Đại học Quốc gia TP HCM, Giáo sư Mobayen Saleh được bố trí tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Bách khoa, đóng góp vào các hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học. Ông hiện công tác tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc với chuyên ngành kỹ thuật điều khiển. Ông thuộc nhóm 1% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới lĩnh vực kỹ thuật theo hệ thống ESI-ISI và là hội viên cao cấp của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử - tổ chức kỹ thuật phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.

Đến nay, GS Mobayen đã công bố hơn 400 bài báo khoa học, với tổng số trích dẫn trên 11.500 và chỉ số H-index đạt 61 theo Google Scholar. Trong 3 năm gần đây, ông có 120 bài báo khoa học. Tính riêng năm 2026 đến nay, ông đã công bố 26 bài báo khoa học.

GS Mobayen Saleh mới được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: linkedin.

Trong 6 năm liên tiếp (từ năm 2019 - 2024), GS Mobayen liên tục có tên trong danh sách top 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới do Đại học Stanford công bố.

Từ năm 2018 đến nay, GS Mobayen được Clarivate Analytics ghi nhận là Highly Cited Researcher - danh hiệu dành cho các nhà khoa học có số lượng trích dẫn thuộc nhóm cao nhất toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật.

Không những vậy, GS Mobayen chủ trì hơn 20 đề tài nghiên cứu với tổng kinh phí huy động trên 500.000 USD. Ông còn sở hữu 4 bằng sáng chế và nhận nhiều giải thưởng danh tiếng bao gồm: Research Excellence Award (2023) và Plum Blossom Award (2024) tại Đài Loan.

GS Lương Văn Hy- người giải mã bản sắc Việt từ lăng kính nhân học

GS Lương Văn Hy dùng nhân học thực chứng để giải mã cấu trúc xã hội Việt Nam, đưa các nghiên cứu trong nước hội nhập hệ thống học thuật toàn cầu.

GS.TS Lương Văn Hy được biết đến là người có nhiều đóng góp trong việc kết nối tri thức Nhân học quốc tế với thực tiễn nghiên cứu tại Việt Nam, đồng thời tham gia đào tạo và đồng hành cùng nhiều thế hệ học viên trong nước.

Đặc biệt, ông là người Việt Nam đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á (AAS), tổ chức học thuật lớn nhất thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về châu Á với hàng nghìn học giả tham gia.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp với sáng chế keo sinh học chữa lành vết thương

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp đã từng bước tạo dựng vị thế khoa học bằng những công trình có khả năng ứng dụng thực tiễn, vươn tầm thế giới.

“Làm sao để người dân ở vùng sâu vùng xa có thể cầm máu kịp thời khi chưa đến được trạm y tế?”, nỗi trăn trở rất thực tế này là khởi nguồn cho công trình keo sinh học của PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Sáng chế này đã giúp PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp trở thành 1 trong 15 nhà khoa học nữ trẻ tài năng của thế giới do L’Oréal – UNESCO vinh danh năm 2018.

TS Bruce Thanh Vũ: 30 năm dấu ấn nhà khoa học Việt trong các sứ mệnh NASA

Hơn 30 năm làm việc tại NASA, TS Bruce Vũ đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo thiết bị cho các sứ mệnh trở lại Mặt Trăng và chinh phục sao Hỏa.

TS Bruce Thanh Vũ vừa được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không - vũ trụ và vật lý ứng dụng tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM). TS Bruce Thanh Vũ đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại NASA, trong đó 18 năm nghiên cứu ảnh hưởng của âm thanh và độ rung trên bệ phóng phi thuyền. TS Bruce Vũ cũng từng tham gia nhiều dự án lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo thiết bị cho các sứ mệnh trở lại Mặt Trăng và chinh phục sao Hỏa.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có bài trả lời phỏng vấn về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.