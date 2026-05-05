GS Mobayen Saleh- nhà khoa học hàng đầu thế giới gia nhập Đại học Quốc gia TP HCM

GS Mobayen Saleh mới được bổ nhiệm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP HCM. Ông thuộc top 1% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Vào ngày 29/4, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm 2 giáo sư thỉnh giảng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin theo chương trình bổ nhiệm 100 giáo sư thỉnh giảng giai đoạn năm 2025 - 2030, trong đó có GS Mobayen Saleh. Ông là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học máy tính. Hiện ông công tác tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo thông tin Đại học Quốc gia TP HCM, Giáo sư Mobayen Saleh được bố trí tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Bách khoa, đóng góp vào các hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học. Ông hiện công tác tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc với chuyên ngành kỹ thuật điều khiển. Ông thuộc nhóm 1% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới lĩnh vực kỹ thuật theo hệ thống ESI-ISI và là hội viên cao cấp của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử - tổ chức kỹ thuật phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.

Đến nay, GS Mobayen đã công bố hơn 400 bài báo khoa học, với tổng số trích dẫn trên 11.500 và chỉ số H-index đạt 61 theo Google Scholar. Trong 3 năm gần đây, ông có 120 bài báo khoa học. Tính riêng năm 2026 đến nay, ông đã công bố 26 bài báo khoa học.

GS Mobayen Saleh mới được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: linkedin.

Trong 6 năm liên tiếp (từ năm 2019 - 2024), GS Mobayen liên tục có tên trong danh sách top 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới do Đại học Stanford công bố.

Từ năm 2018 đến nay, GS Mobayen được Clarivate Analytics ghi nhận là Highly Cited Researcher - danh hiệu dành cho các nhà khoa học có số lượng trích dẫn thuộc nhóm cao nhất toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật.

Không những vậy, GS Mobayen chủ trì hơn 20 đề tài nghiên cứu với tổng kinh phí huy động trên 500.000 USD. Ông còn sở hữu 4 bằng sáng chế và nhận nhiều giải thưởng danh tiếng bao gồm: Research Excellence Award (2023) và Plum Blossom Award (2024) tại Đài Loan.