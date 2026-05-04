TS Alex Gerko và cuộc cách mạng AI trong giao dịch tài chính

Tiến sĩ Toán Alex Gerko thành lập XTX Markets năm 2015. Ảnh: fnlondon.com.

Sinh năm 1979 tại Nga, Alex Gerko lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Moskva. Ông cũng có 2 bằng thạc sĩ ở các trường kinh tế của Nga, bao gồm New Economic School. Ông Alex bắt đầu sự nghiệp tài chính khi làm việc tại Deutsche Bank vào năm 2004, sau đó chuyển sang mảng giao dịch ngoại hối. Đến năm 2009, ông chuyển sang làm việc tại quỹ phòng hộ GSA Capital.

Vào tháng 1/2015, ông Alex thành lập và nắm giữ 75% cổ phần tại XTX Markets. Ông hợp tác với Zar Amrolia và cùng đảm nhiệm vị trí CEO. Ông Amrolia cũng có bằng tiến sĩ ngành toán học giống ông Alex. Trước đây, ông Amrolia là đồng trưởng nhóm của bộ phận đầu tư trái phiếu, tiền tệ và hàng hoá tại Deutsche Bank.

XTX Markets là công ty sử dụng thuật toán AI tự phát triển để giao dịch chênh lệch giá thị trường giữa các nền tảng. Doanh thu của XTX Markets tại Anh năm 2025 đạt 5,3 tỷ USD, tăng trưởng 44% so với năm 2024. Lợi nhuận cũng tăng 33%, lên mức 2,3 tỷ USD. Theo đó, XTX Markets trở thành một trong những công ty thu lợi cao nhất trong lĩnh vực giao dịch thuật toán. Công ty không có nhà đầu tư bên ngoài nên toàn bộ lợi nhuận thuộc về một nhóm nhỏ cổ đông trong XTX. Là một trong những tỷ phú giàu nhất nước Anh, Tiến sĩ Alex sở hữu khối tài sản ước tính 12 tỷ USD.

Khác với nhiều tập đoàn, công ty tài chính trên thế giới, XTX Markets không có bất cứ nhân viên nào làm việc như người giao dịch truyền thống. Các nhân sự của công ty không quyết định tài sản nào cần mua đi bán lại mà giám sát hàng loạt thuật toán dùng mô hình học sâu để dự báo biến động giá trên thị trường sau từ vài giây cho đến vài giờ. Đa số nhân viên của XTX Markets có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực khoa học máy tính thay vì có kiến thức chuyên môn về tài chính và kinh tế. Số nhân sự của công ty vào khoảng 250 người. Con số này khiêm tốn hơn so với nhiều "đối thủ" trong ngành như Citadel Securities và Jane Street với nhân viên lên tới hàng nghìn người.

XTX Markets hoạt động dựa vào phân tích dữ liệu và công suất máy tính khổng lồ. Theo số liệu năm 2019, trang web của XTX hiện có 42 petabyte dung lượng lưu trữ và 859 terabyte bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, giúp công ty xử lý hơn 150 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày từ cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu và hàng hoá.

Trong những năm qua, XTX Markets không ngừng mở rộng hoạt động, bao gồm việc mở thêm các văn phòng tại Singapore, New York, Paris... Theo The Wall Street Journal (WSJ), trong năm 2026, công ty của TS Alex dự kiến vận hành trung tâm dữ liệu đầu tiên trong số 5 cơ sở triển khai ở Phần Lan, mở rộng năng lực xử lý lượng lớn dữ liệu tài chính và huấn luyện các mô hình AI để dự đoán biến động giá thị trường.

Nhờ việc tự xây dựng hệ thống AI có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu, XTX Markets có thể duy trì chi phí đào tạo mô hình AI tương đối rẻ trong bối cảnh "cuộc cách mạng" trí tuệ nhân tạo đòi hỏi các công ty đáp ứng năng lực xử lý dữ liệu ngày càng cao hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. TS Alex được xem là người dẫn đầu xu thế dịch chuyển sang AI trong ngành giao dịch tài chính và nắm bắt được những yếu tố có lợi để dẫn đầu lĩnh vực này giúp công ty đạt doanh thu khủng.