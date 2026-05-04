TS Alex Gerko và cuộc cách mạng AI trong giao dịch tài chính

Nhờ thuật toán AI tự phát triển, TS Alex Gerko và công ty XTX Markets ngày càng phát triển và đạt doanh thu khủng. Khối tài sản của ông ước tính 12 tỷ USD.

Tiến sĩ Toán Alex Gerko thành lập XTX Markets năm 2015. Ảnh: fnlondon.com.

Sinh năm 1979 tại Nga, Alex Gerko lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Moskva. Ông cũng có 2 bằng thạc sĩ ở các trường kinh tế của Nga, bao gồm New Economic School. Ông Alex bắt đầu sự nghiệp tài chính khi làm việc tại Deutsche Bank vào năm 2004, sau đó chuyển sang mảng giao dịch ngoại hối. Đến năm 2009, ông chuyển sang làm việc tại quỹ phòng hộ GSA Capital.

Vào tháng 1/2015, ông Alex thành lập và nắm giữ 75% cổ phần tại XTX Markets. Ông hợp tác với Zar Amrolia và cùng đảm nhiệm vị trí CEO. Ông Amrolia cũng có bằng tiến sĩ ngành toán học giống ông Alex. Trước đây, ông Amrolia là đồng trưởng nhóm của bộ phận đầu tư trái phiếu, tiền tệ và hàng hoá tại Deutsche Bank.

XTX Markets là công ty sử dụng thuật toán AI tự phát triển để giao dịch chênh lệch giá thị trường giữa các nền tảng. Doanh thu của XTX Markets tại Anh năm 2025 đạt 5,3 tỷ USD, tăng trưởng 44% so với năm 2024. Lợi nhuận cũng tăng 33%, lên mức 2,3 tỷ USD. Theo đó, XTX Markets trở thành một trong những công ty thu lợi cao nhất trong lĩnh vực giao dịch thuật toán. Công ty không có nhà đầu tư bên ngoài nên toàn bộ lợi nhuận thuộc về một nhóm nhỏ cổ đông trong XTX. Là một trong những tỷ phú giàu nhất nước Anh, Tiến sĩ Alex sở hữu khối tài sản ước tính 12 tỷ USD.

Khác với nhiều tập đoàn, công ty tài chính trên thế giới, XTX Markets không có bất cứ nhân viên nào làm việc như người giao dịch truyền thống. Các nhân sự của công ty không quyết định tài sản nào cần mua đi bán lại mà giám sát hàng loạt thuật toán dùng mô hình học sâu để dự báo biến động giá trên thị trường sau từ vài giây cho đến vài giờ. Đa số nhân viên của XTX Markets có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực khoa học máy tính thay vì có kiến thức chuyên môn về tài chính và kinh tế. Số nhân sự của công ty vào khoảng 250 người. Con số này khiêm tốn hơn so với nhiều "đối thủ" trong ngành như Citadel Securities và Jane Street với nhân viên lên tới hàng nghìn người.

XTX Markets hoạt động dựa vào phân tích dữ liệu và công suất máy tính khổng lồ. Theo số liệu năm 2019, trang web của XTX hiện có 42 petabyte dung lượng lưu trữ và 859 terabyte bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, giúp công ty xử lý hơn 150 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày từ cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu và hàng hoá.

Trong những năm qua, XTX Markets không ngừng mở rộng hoạt động, bao gồm việc mở thêm các văn phòng tại Singapore, New York, Paris... Theo The Wall Street Journal (WSJ), trong năm 2026, công ty của TS Alex dự kiến vận hành trung tâm dữ liệu đầu tiên trong số 5 cơ sở triển khai ở Phần Lan, mở rộng năng lực xử lý lượng lớn dữ liệu tài chính và huấn luyện các mô hình AI để dự đoán biến động giá thị trường.

Nhờ việc tự xây dựng hệ thống AI có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu, XTX Markets có thể duy trì chi phí đào tạo mô hình AI tương đối rẻ trong bối cảnh "cuộc cách mạng" trí tuệ nhân tạo đòi hỏi các công ty đáp ứng năng lực xử lý dữ liệu ngày càng cao hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. TS Alex được xem là người dẫn đầu xu thế dịch chuyển sang AI trong ngành giao dịch tài chính và nắm bắt được những yếu tố có lợi để dẫn đầu lĩnh vực này giúp công ty đạt doanh thu khủng.

Tiến sĩ Việt giành giải thưởng khoa học uy tín nổi tiếng của Mỹ về AI

TS Hoàng Trọng Nghĩa mới được trao giải CAREER của National Science Foundation (NSF) trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo thông tin được chia sẻ bởi TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), TS Hoàng Trọng Nghĩa, cựu học sinh của trường, vừa được trao giải CAREER của National Science Foundation (NSF), vinh danh hàng đầu cho nhà khoa học trẻ, nhờ các nghiên cứu về AI.

TS Trần Nam Dũng cho hay, GS Partha Pratim Pande, Hiệu trưởng Trường Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Đại học Bang Washington (WSU, Mỹ), đã gửi thư điện tử báo tin vui, kèm lời chúc tới TS Hoàng Trọng Nghĩa: “TS Nghĩa, xin nồng nhiệt chúc mừng! Thành tựu của ông khiến tất cả chúng tôi vô cùng tự hào”.

TS Ramakrishnan và hành trình khám phá bí ẩn sự sống, giành giải Nobel

TS Ramakrishnan cùng 2 cộng sự là Thomas A. Steitz và Ada E. Yonath cùng được trao giải Nobel Hóa học với nghiên cứu chỉ ra được hình dáng ribosome và cách thức chúng vận hành ở quy mô nguyên tử.

Quyết định rẽ hướng đầy bất ngờ

Sinh năm 1952 tại thị trấn Chidambaram, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, Tiến sĩ vật lý Venkatraman Ramakrishnan có cha mẹ đều là nhà khoa học. Lúc nhỏ, cha mẹ thường xuyên đi công tác và nghiên cứu xa nên ông Venkatraman được ông bà và dì nuôi dưỡng, chăm sóc.

Nữ giáo sư được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư

Với những đóng góp cho nền y học, giáo sư Zhen Xu đã được Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực y tế năm 2026.

GS Zhen Xu là một trong 3 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc chiến thắng Giải thưởng Sony Women in Technology Award with Nature năm 2026. Công nghệ histotripsy mang tính đột phá của GS Zhen Xu và cộng sự được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư.

3 nhà nghiên cứu nữ Xiwen Gong (trái), Ellen Roche (giữa) và Zhen Xu (phải) là những người chiến thắng giải thưởng Sony Women in Technology Award with Nature năm 2026. Ảnh: Sony.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có bài trả lời phỏng vấn về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.