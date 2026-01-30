Kẻ gian đi xe máy sàm sỡ một phụ nữ trong con hẻm khu dân cư

Một người đàn ông đã sàm sỡ một phụ nữ ngay trước cửa nhà cô rồi bỏ chạy bằng xe máy.

Một video gây sốc ghi lại cảnh một người phụ nữ bị một người đàn ông sờ mó không đứng đắn đã lan truyền trên mạng xã hội tại Jhansi, Uttar Pradesh. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại, theo Free Press Journal.

Video: @dbabuadvocate / X

Trong đoạn video hiện đang lan truyền rộng rãi, hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện ở bậc cửa/cổng nhà của họ trong một con hẻm khu dân cư. Bất ngờ, hai người đàn ông đi xe máy tiến đến. Chiếc xe giảm tốc độ trong giây lát. Một trong hai người đàn ông (người ngồi sau) xuống xe và tiến lại gần hai người phụ nữ, rồi nhanh chóng sờ soạng ngực một cô gái, sau đó cả hai phóng xe đi. Cô gái lập tức phản ứng bằng cách hét lên "badtameez" (vô lễ), hoàn toàn bị sốc bởi sự việc nhưng dường như đã lấy lại được bình tĩnh.

Theo các báo cáo truyền thông và phản hồi về bài đăng lan truyền trên mạng, cảnh sát Jhanis cho biết đã lập biên bản vụ việc và đã có hành động cần thiết chống lại kẻ gây rối.