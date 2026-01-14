Hà Nội

Xã hội

Truy tìm đối tượng lừa 300 triệu đồng bằng hình thức đổi tiền mới

Theo đơn trình báo, đối tượng Lương Ngọc Anh đã chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền để đổi tiền mới.

Gia Đạt

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh đơn tố giác Lương Ngọc Anh (SN 1991; trú tại: Giảng Võ, Hà Nội) có hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

18.jpg
Đối tượng Lương Ngọc Anh.

Theo đơn trình báo, Ngọc Anh đã chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền để đổi tiền mới. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng Lương Ngọc Anh thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0373041368), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
