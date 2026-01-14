Hà Nội

Xã hội

Công an Phú Thọ cảnh báo lừa đảo đổi tiền mới, tiền lẻ trên mạng dịp Tết

Nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ dịp cận Tết tăng cao, đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo, Công an Phú Thọ phát thông tin cảnh báo.

Nguyễn Hinh

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vào các dịp lễ, Tết cuối năm, người dân có nhu cầu đổi tiền lẻ, đổi tiền mới để lì xì, mừng tuổi đầu năm. Đây cũng là lúc các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần cảnh giác.

Trên không gian mạng xuất hiện hàng loạt trang, hội nhóm zalo, facebook đăng tải thông tin quảng cáo đổi tiền lẻ, đổi tiền mới các mệnh giá, kèm theo cam kết giao dịch nhanh, phí thấp, số lượng lớn.

137-1.png
Ảnh minh họa. Nguồn: CAPT

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh tiền thật, giấy tờ giao dịch giả, thậm chí mạo danh nhân viên ngân hàng, người quen hoặc tự giới thiệu có mối quan hệ nội bộ để thuyết phục người có nhu cầu.

Thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước toàn bộ số tiền với lý do “giữ tiền”, “xác nhận giao dịch” hoặc “phí vận chuyển”. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc, chặn tin nhắn, xóa tài khoản hoặc đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, sau đó chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Thực tế cho thấy, nhiều người dân do tâm lý chủ quan, tin tưởng vào các lời quảng cáo trên mạng hoặc ham mức phí đổi tiền thấp đã sập bẫy lừa đảo, gây thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trên không gian mạng. Tuyệt đối không tin vào các dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, không chuyển tiền trước cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi có nhu cầu đổi tiền, người dân nên liên hệ trực tiếp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn.

Trường hợp phát hiện các tài khoản, trang mạng có dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi vấn liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đổi tiền mới, tiền lẻ coi chừng bị xử lý pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

#đổi tiền mới #đổi tiền lẻ #tết nguyên đán #công an phú thọ

