Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc đẹp tựa búp bê, U40 vẫn khiến fan xuýt xoa

Giải trí

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc đẹp tựa búp bê, U40 vẫn khiến fan xuýt xoa

Mới đây, Trương Quỳnh Anh khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh cận mặt khoe nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. 

Thiên Anh
Ở tuổi 36, nữ ca sĩ – diễn viên Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng và thần thái nhẹ nhàng khiến nhiều người không tiếc lời khen ngợi, ví cô đẹp như “búp bê sống”.
Trong bộ ảnh mới, Trương Quỳnh Anh lựa chọn phong cách tối giản với tông trang điểm trong veo, làm nổi bật những đường nét tự nhiên trên gương mặt.
Làn da trắng hồng, căng mịn gần như không tì vết giúp Trương Quỳnh Anh ghi điểm tuyệt đối khi chụp cận cảnh. Đôi mắt to tròn, ánh nhìn dịu dàng kết hợp cùng hàng mi cong vút tạo cảm giác vừa ngây thơ vừa cuốn hút. Sống mũi cao thanh thoát và đôi môi đầy đặn, hồng hào càng làm gương mặt cô thêm phần hài hòa, nữ tính.
Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, Trương Quỳnh Anh vẫn toát lên vẻ đẹp mong manh, tinh tế. Mái tóc dài buông nhẹ, hơi xoăn tự nhiên ôm lấy gương mặt càng khiến tổng thể trở nên mềm mại, đúng chuẩn nhan sắc “hack tuổi” mà nhiều chị em mơ ước.
Nhiều khán giả nhận xét, so với thời điểm mới vào nghề, Trương Quỳnh Anh hiện tại mang vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm hơn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung rất riêng.
Bên cạnh nhan sắc, Trương Quỳnh Anh còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Sinh năm 1989, tên thật là Đặng Trương Quỳnh Anh, cô sớm bén duyên với nghệ thuật và nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.
Ở lĩnh vực diễn xuất, nữ nghệ sĩ ghi điểm qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Một ngày không có em, Cầu vồng đơn sắc, Bóng ma học đường, Nữ đại gia… Với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, Trương Quỳnh Anh thường được giao những vai nữ chính có chiều sâu tâm lý.
Không dừng lại ở diễn xuất, Trương Quỳnh Anh còn lấn sân sang ca hát và để lại dấu ấn riêng với loạt ca khúc nhạc trẻ được khán giả yêu thích như Đơn côi, Họa tâm, Bơ vơ.
Giọng hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng hình ảnh nữ tính giúp Trương Quỳnh Anh xây dựng được lượng fan ổn định suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Ngoài ra, Trương Quỳnh Anh còn thử sức ở vai trò MC, cho thấy sự linh hoạt và đa dạng trong con đường sự nghiệp.
Thiên Anh
