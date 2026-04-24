Quân sự - Thế giới

Trung Quốc ứng dụng AI nâng cao hiệu quả tiếp nhiên liệu không quân

Trung Quốc phát triển hệ thống AI tối ưu hóa tiếp nhiên liệu trên không, giúp lực lượng không quân mở rộng tầm hoạt động và tăng sức mạnh tác chiến.

Nguyễn Cúc

Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực hậu cần không quân, với mục tiêu nâng cao hiệu quả tiếp nhiên liệu trên không - một yếu tố then chốt giúp mở rộng tầm hoạt động và sức mạnh tác chiến của lực lượng không quân.

Theo Military Watch Magazine, Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã phát triển một hệ thống điều phối tiếp nhiên liệu trên không có hỗ trợ AI, cho phép tối ưu hóa hoạt động giữa máy bay tiếp dầu và các tiêm kích trong thời gian thực.

Cốt lõi của hệ thống là nền tảng “quản lý khu vực tiếp nhiên liệu trên không”, sử dụng thuật toán để theo dõi điều kiện không phận, đồng thời tính toán lượng nhiên liệu của tất cả máy bay tham gia nhiệm vụ. Từ đó, hệ thống có thể tự động đề xuất phương án ghép cặp tối ưu giữa máy bay tiếp dầu và máy bay chiến đấu.

Máy bay ném bom H-6 tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu YY-20”

Khác với phương thức truyền thống - khi phi công thường lựa chọn máy bay tiếp dầu gần nhất - cách tiếp cận mới giúp phân bổ nhu cầu đồng đều hơn, tránh tình trạng một số máy bay quá tải trong khi số khác bị bỏ trống. Điều này được đánh giá là cải thiện đáng kể hiệu quả tác chiến và giảm thời gian chờ đợi trong các chiến dịch cường độ cao.

Giới chuyên gia nhận định, tiếp nhiên liệu trên không là “bội số sức mạnh” (force multiplier) trong chiến tranh hiện đại. Nhờ đó, tiêm kích, máy bay ném bom và máy bay trinh sát có thể duy trì hoạt động lâu hơn, vươn xa hơn mà không cần quay về căn cứ. Việc tích hợp AI vào quy trình này giúp giảm tải cho phi công, đồng thời tăng độ chính xác trong điều phối nhiệm vụ.

Đáng chú ý, sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh các rủi ro của hoạt động tiếp nhiên liệu trên không đang được quan tâm trở lại. Một vụ rơi máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ tại Trung Đông gần đây đã làm dấy lên lo ngại về áp lực vận hành đối với các phi đội cũ, cũng như nguy cơ tai nạn trong môi trường tác chiến phức tạp.

Trong khi Mỹ tập trung hiện đại hóa đội máy bay tiếp dầu bằng các nền tảng mới, Trung Quốc lại song song theo đuổi hướng tối ưu hóa bằng phần mềm và AI. Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại, nơi hiệu quả vận hành và khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực có thể mang lại lợi thế không kém gì các khí tài tiên tiến.

Các máy bay tiêm kích J-20 tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu YY-20

Tuy vậy, việc phụ thuộc vào AI cũng đặt ra không ít thách thức, bao gồm nguy cơ tấn công mạng, lỗi thuật toán hoặc mất kiểm soát trong tình huống chiến đấu phức tạp. Do đó, các chuyên gia cho rằng yếu tố con người vẫn cần đóng vai trò kiểm soát cuối cùng trong mọi quyết định quan trọng.

Nhìn tổng thể, hệ thống tiếp nhiên liệu trên không hỗ trợ AI của Trung Quốc không chỉ là cải tiến kỹ thuật đơn thuần, mà còn phản ánh bước chuyển lớn sang mô hình tác chiến dựa trên dữ liệu và tự động hóa. Trong tương lai, năng lực quản lý và điều phối tài nguyên trên không có thể trở thành yếu tố quyết định ưu thế trong các cuộc xung đột quy mô lớn.

Việc Trung Quốc ứng dụng AI vào tiếp nhiên liệu trên không cho thấy bước chuyển rõ rệt sang tác chiến dựa trên dữ liệu. Công nghệ này không chỉ giúp tối ưu phân bổ tài nguyên bay mà còn kéo dài thời gian hoạt động của tiêm kích trong các nhiệm vụ xa bờ. Tuy nhiên, phụ thuộc vào AI cũng làm gia tăng rủi ro về an ninh mạng và sai lệch thuật toán. Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự gia tăng, đây có thể trở thành yếu tố tạo lợi thế chiến lược đáng kể.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/china-ai-assisted-aerial-refuelling-range
Trung Quốc tiết lộ loại UAV "sát thủ" đáng sợ

Theo đài truyền hình trung ương CCTV (Trung Quốc) tiết lộ quân đội nước này đã đưa vào sử dụng loại UAV sát thủ cực kỳ linh hoạt với kích thước chỉ bằng một bình giữ nhiệt.

Công nghệ máy bay không người lái của Trung Quốc hiện được xếp vào hàng tốt nhất thế giới, với nhiều thiết kế sáng tạo liên tục xuất hiện trong những năm qua. Gần đây, quân đội Trung Quốc công bố một loại micro-UAV do nước này phát triển, có thể trang bị cho mọi lực lượng, giúp nâng cao khả năng chiến đấu đáng kể.

Trung Quốc triển khai tàu khu trục hiện đại tập trận gần Nhật Bản

Hải quân Trung Quốc điều động tàu chiến mạnh mẽ tham gia tập trận quy mô lớn gần Nhật Bản, tăng cường năng lực chiến đấu và mở rộng ảnh hưởng.

Hải quân Trung Quốc đã triển khai nhiều tàu khu trục hiện đại tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển gần Nhật Bản, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng tham gia tập trận bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc những lớp chiến hạm tiên tiến của Trung Quốc, đóng vai trò nòng cốt trong đội hình tác chiến. Các tàu này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống hạm và tác chiến chống ngầm, thể hiện năng lực tác chiến đa nhiệm ngày càng hoàn thiện của Hải quân Trung Quốc.

Đức dùng AI hỗ trợ chỉ huy dự đoán các hành động quân sự

Prometheon là một hệ thống chỉ huy đa lĩnh vực, dựa trên trí tuệ nhân tạo và cung cấp nhận thức tình huống theo thời gian thực cùng những hiểu biết dự đoán.

Lực lượng vũ trang Đức có thể sớm đạt được thành tựu mới trong việc lập kế hoạch nhiệm vụ với một hệ thống mới cung cấp bức tranh hoạt động thống nhất trên nhiều lĩnh vực, giúp các chỉ huy không chỉ thấy được những gì đang xảy ra hiện tại mà còn dự đoán được những thay đổi trước khi chúng xảy ra.

