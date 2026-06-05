Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Máy bay sập càng đáp ở Đức, nhiều người bị thương

Hãng Lufthansa của Đức cho biết một số nhân viên bị thương sau khi càng đáp trước của một máy bay Boeing bị sập trong lúc phi cơ đỗ tại cổng sân bay Frankfurt.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết, sự cố xảy ra vào ngày 4/6. Được biết, chỉ có các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất có mặt trên chiếc Boeing 787-9 Dreamliner khi phần càng đáp trước của máy bay bị sập xuống trước khi hành khách lên máy bay cho chuyến bay dự kiến đến Los Angeles (Mỹ). Chuyến bay sau đó đã bị hủy.

"Một số nhân viên đã bị thương và hiện đang được điều trị y tế. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để điều tra vụ việc", hãng hàng không Lufthansa cho biết trong một tuyên bố.

ap26155545286597.jpg
Một chiếc máy bay "Dreamliner" của hãng Lufthansa nằm úp mũi trước một nhà ga tại sân bay Frankfurt sau khi càng đáp phía trước bị sập vào ngày 4/6/2026 tại Frankfurt, Đức. Ảnh: Mike Seeboth/DPA/AP.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy bánh trước của máy bay trượt về phía trước và mũi máy bay chúc xuống vài mét khi một nhân viên mặt đất đứng gần đó nhanh chóng lùi lại. Các cửa khoang càng đáp phía trước bị gãy rời khi va chạm.

Theo Flightradar24, chiếc máy bay này được giao cho hãng Lufthansa vào tháng 1/2026. Đây là một trong những chiếc máy bay thân rộng mới nhất được bổ sung vào đội bay của hãng. Kể từ khi đi vào hoạt động hồi tháng 2/2026, máy bay này đã thực hiện 137 chuyến bay, theo trang web theo dõi chuyến bay.

Boeing cho biết họ đã nhận được thông tin về sự cố và đang hỗ trợ khách hàng của mình.

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên tai nạn hàng không liên bang Mỹ, cho biết việc càng đáp trước bị sập khi máy bay đang đứng yên là "rất bất thường". Ông cảnh báo rằng còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân sự cố, nhưng ông cho rằng các yếu tố tiềm năng có thể bao gồm hư hỏng trước đó đối với càng đáp, lỗi cơ khí hoặc các vấn đề liên quan đến công tác bảo trì.

"Các nhà điều tra sẽ xem xét kỹ lưỡng lịch sử bảo dưỡng và hồ sơ hệ thống của máy bay, và cũng có thể xem xét dữ liệu chuyến bay để hiểu cách thức hoạt động của bộ phận càng hạ cánh trong những lần hạ cánh trước đó", ông Jeff nói thêm.

#Máy bay sập càng đáp ở Đức #Đức #tai nạn hàng không ở Đức #sự cố hàng không #tai nạn máy bay

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay ở Croatia, ít nhất 4 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay rơi xuống bãi đất trống ở Croatia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

AP đưa tin, vụ tai nạn máy bay xảy ra gần thị trấn Medulin, Croatia, vào ngày 4/6. Theo hãng thông tấn HINA, chiếc phi cơ cất cánh từ Áo và đang hướng tới Medulin thì gặp nạn, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị hư hại nằm trên một cánh đồng và cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ủy viên EU cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay dài hạn

Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay trong dài hạn.

Theo AP, ông Dan Jorgensen, Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen, ngày 13/5 cho biết, mặc dù hiện tại không có mối đe dọa nào đối với nguồn cung nhiên liệu máy bay, nhưng không thể loại trừ nguy cơ tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài.

"Bất kỳ sự thiếu hụt nào cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc chiến tại Iran và tình hình ở eo biển Hormuz, cũng như phản ứng của các hãng hàng không sau khi một số công ty đã hủy số lượng lớn chuyến bay", ông Dan Jørgensen nói trước các phóng viên.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Máy bay chở gần 280 hành khách bốc cháy khi hạ cánh ở Nepal

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. 

AP đưa tin, vụ việc xảy ra tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận nhưng sự cố đã buộc sân bay phải đóng cửa.

Được biết, chuyến bay xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu (Nepal) trong tình trạng có lửa và khói bốc lên từ càng đáp bên phải. Theo các quan chức sân bay, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới