Máy bay sập càng đáp ở Đức, nhiều người bị thương

Hãng Lufthansa của Đức cho biết một số nhân viên bị thương sau khi càng đáp trước của một máy bay Boeing bị sập trong lúc phi cơ đỗ tại cổng sân bay Frankfurt.

AP đưa tin, hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết, sự cố xảy ra vào ngày 4/6. Được biết, chỉ có các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất có mặt trên chiếc Boeing 787-9 Dreamliner khi phần càng đáp trước của máy bay bị sập xuống trước khi hành khách lên máy bay cho chuyến bay dự kiến đến Los Angeles (Mỹ). Chuyến bay sau đó đã bị hủy.

"Một số nhân viên đã bị thương và hiện đang được điều trị y tế. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để điều tra vụ việc", hãng hàng không Lufthansa cho biết trong một tuyên bố.

Một chiếc máy bay "Dreamliner" của hãng Lufthansa nằm úp mũi trước một nhà ga tại sân bay Frankfurt sau khi càng đáp phía trước bị sập vào ngày 4/6/2026 tại Frankfurt, Đức. Ảnh: Mike Seeboth/DPA/AP.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy bánh trước của máy bay trượt về phía trước và mũi máy bay chúc xuống vài mét khi một nhân viên mặt đất đứng gần đó nhanh chóng lùi lại. Các cửa khoang càng đáp phía trước bị gãy rời khi va chạm.

Theo Flightradar24, chiếc máy bay này được giao cho hãng Lufthansa vào tháng 1/2026. Đây là một trong những chiếc máy bay thân rộng mới nhất được bổ sung vào đội bay của hãng. Kể từ khi đi vào hoạt động hồi tháng 2/2026, máy bay này đã thực hiện 137 chuyến bay, theo trang web theo dõi chuyến bay.

Boeing cho biết họ đã nhận được thông tin về sự cố và đang hỗ trợ khách hàng của mình.

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên tai nạn hàng không liên bang Mỹ, cho biết việc càng đáp trước bị sập khi máy bay đang đứng yên là "rất bất thường". Ông cảnh báo rằng còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân sự cố, nhưng ông cho rằng các yếu tố tiềm năng có thể bao gồm hư hỏng trước đó đối với càng đáp, lỗi cơ khí hoặc các vấn đề liên quan đến công tác bảo trì.

"Các nhà điều tra sẽ xem xét kỹ lưỡng lịch sử bảo dưỡng và hồ sơ hệ thống của máy bay, và cũng có thể xem xét dữ liệu chuyến bay để hiểu cách thức hoạt động của bộ phận càng hạ cánh trong những lần hạ cánh trước đó", ông Jeff nói thêm.