Trung Quốc phóng tên lửa thử nghiệm từ độ sâu không tưởng

Tàu ngầm thường phải nổi lên độ sâu 15-50m mới có thể phóng tên lửa rồi nhanh chóng lặn xuống cơ động. Nếu phóng được ở độ sâu 200m là một lợi thế cực lớn.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vốn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe của các cường quốc hạt nhân. Khi mang theo những loại vũ khí chiến lược này, tàu ngầm có thể di chuyển bí mật dưới lòng đại dương sâu thẳm và phát động tấn công từ hầu như bất cứ đâu.

Tuy nhiên, giới hạn vật lý hiện tại thường chỉ cho phép tàu ngầm phóng tên lửa ở độ sâu khoảng 30m. Do đó, việc thành công ở độ sâu 200m được giới chuyên môn xem là một thách thức vô cùng lớn trước áp suất nước khổng lồ.

Phóng tên lửa từ tàu ngầm đang lặn sâu luôn là một thách thức không đơn giản.

Ở độ sâu 30m, áp lực nước lên vỏ tên lửa tương đương khoảng 4 kg/cm2. Khi xuống độ sâu 200m, sức ép này lập tức tăng vọt gấp hơn 5 lần, tương đương 21 kg/cm2.

Độ sâu 200m sâu hơn rất nhiều so với các loại tên lửa phóng từ tàu ngầm hiện tại, từ đó mở ra những triển vọng mới cho các hệ thống vũ khí dưới biển sâu.

Để đưa động cơ vào thử nghiệm ở độ sâu lớn hơn, nhóm nghiên cứu tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) đã phát triển một hệ thống mang tên “nền tảng thực nghiệm mô phỏng môi trường nước sâu”. Nền tảng này tái tạo chính xác lực đẩy và dòng chảy của động cơ nhiên liệu rắn ở độ sâu 200m.

Các cảm biến và máy quay tốc độ cao cũng được lắp đặt nhằm đo lường chi tiết áp suất, lực đẩy và luồng phản lực.

Mô tả thử nghiệm phóng tên lửa ở độ sâu 200m của Trung Quốc.

Kết quả công bố cho thấy, ở độ sâu 200m, áp suất đốt cháy của động cơ hoàn toàn tương đương với các bài kiểm tra trên mặt đất và không xuất hiện dao động lớn. Điều này chứng minh thiết bị hoạt động đáng tin cậy dưới áp lực của biển sâu.

Khi so sánh với các thử nghiệm trên cạn, lực đẩy của động cơ giảm khoảng 32,7% lúc hoạt động ở độ sâu 200m. Phát hiện này hoàn toàn phù hợp với báo cáo mô phỏng kỹ thuật số do Viện Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc) thực hiện tháng 7.2025.

Nhóm nghiên cứu khẳng định, thử nghiệm giúp họ hiểu rõ cách động cơ vận hành dưới áp suất cao, không gian chật hẹp và cơ chế tương tác phức tạp giữa khí và nước.

Thành công của thử nghiệm không chỉ cải tiến vũ khí cho tàu ngầm, mà còn đặt nền móng cho ý tưởng “bệ phóng trên đáy biển”.

Việc triển khai hệ thống vũ khí nằm im dưới đáy đại dương giúp chúng tránh hệ thống định vị thủy âm đối phương, đồng thời sẵn sàng kích hoạt tấn công răn đe. Giới quan sát nhận định, đây có thể là bước ngoặt công nghệ quốc phòng, tác động trực tiếp đến cán cân quân sự toàn cầu.