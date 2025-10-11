Trung Quốc ra mắt CPU nội địa 96 lõi hướng tới tự chủ công nghệ

Hãng Zhaoxin công bố dòng CPU Server KH-50000 hứa hẹn đưa phân khúc thị trường nội địa Trung Quốc lên một tầm cao mới với 96 lõi và khả năng I/O mạnh mẽ.

Hãng Zhaoxin Trung Quốc đã chính thức ra mắt những con chip mới, đồng thời hé lộ hình ảnh toàn bộ khuôn chip (full-die), cho thấy sự kết hợp của 12 chiplet tính toán và một chiplet I/O khổng lồ.

Về thông số kỹ thuật, CPU Server Zhaoxin KH-50000 sẽ có tới 96 lõi. Hiện chưa có xác nhận liệu những con chip này sẽ hỗ trợ SMT (Simultaneous Multi-threading) hay vẫn giữ thiết kế Non-SMT như dòng KH-4000, nhưng chúng sẽ cải thiện IPC (Instructions Per Cycle) thêm 30% so với kiến trúc mới nhất của hãng.

SKU cao cấp nhất sẽ tích hợp tới 384 MB bộ nhớ cache và có tốc độ xung nhịp cơ bản 2.0 GHz và tăng tốc 3.0 GHz.

Toàn bộ khuôn chip (full-die), cho thấy sự kết hợp của 12 chiplet tính toán và một chiplet I/O khổng lồ.



Các CPU cũng sẽ sử dụng giao tiếp ZPI 5.0 mới, cho phép các hệ thống dual-socket và quad-socket, nghĩa là bốn CPU này có thể cung cấp tới 384 lõi trên một bo mạch chủ duy nhất. Giao tiếp mới này tiếp tục tăng cường băng thông dữ liệu trong khi giảm độ trễ và tiêu thụ điện năng.

So sánh các thông số chính bên cạnh thế hệ trước:

Số lõi: 96 lõi so với 32 lõi

Tốc độ xung nhịp đỉnh: 3.0 GHz so với 2.5 GHz

Bộ nhớ cache: 384 MB so với 64 MB

Kênh bộ nhớ: 12 kênh DDR5 so với 8 kênh DDR4

Lanes PCIe: 128 lanes PCIe 5.0 so với 128 lanes PCIe 4.0

Giao tiếp: ZPI 5.0 so với ZPI 3.0

Về khả năng I/O, Zhaoxin đã thực hiện một nâng cấp lớn với hỗ trợ bộ nhớ DDR5 (ECC) 12 kênh, 128 lanes PCIe 5.0 (tương thích ZPI/CXL) và 16 lanes PCIe 4.0/SATA/USB.

Bộ đôi CPU Sever KH-5000 và CPU PC KX-7000 vừa được Zhaoxin ra mắt.

Gói và IHS (Bộ tản nhiệt tích hợp) trông rất giống với dòng AMD EPYC "Bergamo". Ngay cả các CPU KH-4000 trước đây cũng có IHS và gói rất giống với các sản phẩm EPYC trước đây của AMD.

Dòng sản phẩm tiêu dùng KX-7000 của họ cũng có IHS rất giống với dòng CPU Intel thế hệ thứ 12.

CPU Server Zhaoxin KH-50000 mang đến một bước nhảy vọt lớn về hiệu suất máy chủ cho thị trường nội địa Trung Quốc. Ngoài ra, Zhaoxin cũng đã công bố CPU KX-7000N, là phiên bản tiếp theo của KX-7000.

Sản phẩm mới này được tích hợp một NPU chuyên dụng để xử lý AI nhanh hơn.Trong khi KX-7000N đơn giản là tích hợp NPU vào cùng một SKU, cũng có thông tin về một sản phẩm "KX" tiêu dùng thế hệ tiếp theo sẽ hướng tới phân khúc "máy tính AI", cung cấp nhiều lõi CPU hơn, khả năng tính toán mạnh mẽ hơn, hỗ trợ PCIe 5.0, kiến trúc NPU dị thể và hiệu năng cao mới, cùng nhiều tính năng khác.