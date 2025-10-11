Hà Nội

Số hóa

Trung Quốc ra mắt CPU nội địa 96 lõi hướng tới tự chủ công nghệ

Hãng Zhaoxin công bố dòng CPU Server KH-50000 hứa hẹn đưa phân khúc thị trường nội địa Trung Quốc lên một tầm cao mới với 96 lõi và khả năng I/O mạnh mẽ.

Tuệ Minh

Hãng Zhaoxin Trung Quốc đã chính thức ra mắt những con chip mới, đồng thời hé lộ hình ảnh toàn bộ khuôn chip (full-die), cho thấy sự kết hợp của 12 chiplet tính toán và một chiplet I/O khổng lồ.

Về thông số kỹ thuật, CPU Server Zhaoxin KH-50000 sẽ có tới 96 lõi. Hiện chưa có xác nhận liệu những con chip này sẽ hỗ trợ SMT (Simultaneous Multi-threading) hay vẫn giữ thiết kế Non-SMT như dòng KH-4000, nhưng chúng sẽ cải thiện IPC (Instructions Per Cycle) thêm 30% so với kiến trúc mới nhất của hãng.

SKU cao cấp nhất sẽ tích hợp tới 384 MB bộ nhớ cache và có tốc độ xung nhịp cơ bản 2.0 GHz và tăng tốc 3.0 GHz.

Toàn bộ khuôn chip (full-die), cho thấy sự kết hợp của 12 chiplet tính toán và một chiplet I/O khổng lồ.

Các CPU cũng sẽ sử dụng giao tiếp ZPI 5.0 mới, cho phép các hệ thống dual-socket và quad-socket, nghĩa là bốn CPU này có thể cung cấp tới 384 lõi trên một bo mạch chủ duy nhất. Giao tiếp mới này tiếp tục tăng cường băng thông dữ liệu trong khi giảm độ trễ và tiêu thụ điện năng.

So sánh các thông số chính bên cạnh thế hệ trước:

  • Số lõi: 96 lõi so với 32 lõi
  • Tốc độ xung nhịp đỉnh: 3.0 GHz so với 2.5 GHz
  • Bộ nhớ cache: 384 MB so với 64 MB
  • Kênh bộ nhớ: 12 kênh DDR5 so với 8 kênh DDR4
  • Lanes PCIe: 128 lanes PCIe 5.0 so với 128 lanes PCIe 4.0
  • Giao tiếp: ZPI 5.0 so với ZPI 3.0

Về khả năng I/O, Zhaoxin đã thực hiện một nâng cấp lớn với hỗ trợ bộ nhớ DDR5 (ECC) 12 kênh, 128 lanes PCIe 5.0 (tương thích ZPI/CXL) và 16 lanes PCIe 4.0/SATA/USB.

Bộ đôi CPU Sever KH-5000 và CPU PC KX-7000 vừa được Zhaoxin ra mắt.

Gói và IHS (Bộ tản nhiệt tích hợp) trông rất giống với dòng AMD EPYC "Bergamo". Ngay cả các CPU KH-4000 trước đây cũng có IHS và gói rất giống với các sản phẩm EPYC trước đây của AMD.

Dòng sản phẩm tiêu dùng KX-7000 của họ cũng có IHS rất giống với dòng CPU Intel thế hệ thứ 12.

CPU Server Zhaoxin KH-50000 mang đến một bước nhảy vọt lớn về hiệu suất máy chủ cho thị trường nội địa Trung Quốc. Ngoài ra, Zhaoxin cũng đã công bố CPU KX-7000N, là phiên bản tiếp theo của KX-7000.

Sản phẩm mới này được tích hợp một NPU chuyên dụng để xử lý AI nhanh hơn.Trong khi KX-7000N đơn giản là tích hợp NPU vào cùng một SKU, cũng có thông tin về một sản phẩm "KX" tiêu dùng thế hệ tiếp theo sẽ hướng tới phân khúc "máy tính AI", cung cấp nhiều lõi CPU hơn, khả năng tính toán mạnh mẽ hơn, hỗ trợ PCIe 5.0, kiến trúc NPU dị thể và hiệu năng cao mới, cùng nhiều tính năng khác.

Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt chip AI nhị phân khiến thế giới ngỡ ngàng.
Số hóa

Mã độc ẩn sâu vào CPU, qua mặt mọi phần mềm diệt virus

Loại mã độc này ẩn trong vi mã CPU có thể vô hiệu hóa mọi lớp bảo vệ thông thường, mở ra kỷ nguyên ransomware không thể gỡ bỏ. 

Thế giới có thể đang đứng trước một mối đe dọa mới trong lĩnh vực an ninh mạng – một dạng mã độc tống tiền (ransomware) hoạt động ở cấp độ CPU, có khả năng ẩn mình sâu trong phần cứng và vượt qua hầu hết các giải pháp bảo mật truyền thống.

Trong cuộc phỏng vấn với The Register, ông Christiaan Beek – Giám đốc cấp cao mảng phân tích mối đe dọa tại Rapid7 – tiết lộ rằng ông đã viết thành công mã PoC (proof-of-concept) cho một loại ransomware có thể ẩn trong vi mã (microcode) của CPU.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Intel phác thảo các bản sửa lỗi hiệu suất cho CPU Arrow Lake

Intel đã khắc phục bốn sự cố chính ảnh hưởng đến bộ xử lý Core Ultra 200S-series, với bản cập nhật tiếp theo sẽ ra mắt vào tháng 1.

CPU Arrow Lake mới của Intel ra mắt vào tháng 10 hứa hẹn hiệu suất cao ở mức công suất thấp hơn, nhưng các bài đánh giá của giới chuyên gia lại ghi nhận hiệu suất chơi game kém đến ngạc nhiên.
Trong nhiều tựa game, Core Ultra 9 285K, có hiệu suất kém hơn so với chip thế hệ thứ 14 mà nó được thiết kế để thay thế.
Xem chi tiết

Số hóa

Trung quốc ra mắt chip AI phi nhị phân, thế giới ngỡ ngàng

Chip AI của Trung Quốc vượt qua những rào cản tính toán truyền thống và sẽ được sử dụng trong màn hình cảm ứng, hệ thống bay và điều hướng máy bay.

Trung Quốc bắt đầu ứng dụng trên quy mô lớn chip AI phi nhị phân tích hợp công nghệ tính toán lai độc quyền vào các lĩnh vực quan trọng như hàng không và hệ thống công nghiệp.

Phát triển bởi nhóm nghiên cứu đứng đầu là giáo sư Li Hongge (Lý Hồng Ca) tại Đại học Hàng không Bắc Kinh, đột phá này vượt qua nhiều rào cản cơ bản trong tính toán truyền thống bằng cách kết hợp logic nhị phân và ngẫu nhiên.

Xem chi tiết

