Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/2: Ma Kết vinh hiển rực rỡ, vạn sự hanh thông

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/2: Ma Kết vinh hiển rực rỡ, vạn sự hanh thông

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/2, Ma Kết rào cản tan biến để nhường chỗ cho tài lộc rực rỡ và danh vọng thăng hoa. Bạch Dương đừng mơ mộng hão huyền.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên bớt giao du với những người mơ hồ, cẩn thận bị họ liên lụy. Sự nghiệp: Nơi công sở xuất hiện đủ loại người đáng ghét, nên thận trọng ứng phó và tránh dây dưa, nếu đánh không lại thì hãy tránh đi, đừng để họ ảnh hưởng đến chính sự, bớt tiêu tốn tinh lực và lãng phí thời gian là tốt nhất. Tài lộc: Đừng mơ mộng hão huyền về việc phát tài, nên thành thật tiết kiệm. Tình cảm: Đối phương trong mối quan hệ thân thiết có hành vi vô lý thì đừng mắc mưu, tốt nhất nên tập trung làm việc của mình. Sức khỏe: Khi ra ngoài cần chú ý quan sát xung quanh để tránh va chạm hay bị thương.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể giữ tâm thái cởi mở và bao dung khi làm việc, việc tiếp nhận những điều mới mẻ không hề khó khăn. Sự nghiệp: Càng tích cực tiếp nhận cái mới thì con đường phát triển nghề nghiệp càng rộng mở, không sẵn lòng học hỏi sẽ chỉ khiến bản thân lạc hậu và bị đào thải, tuyệt đối đừng tự đóng khung bản thân. Tài lộc: Hiện tại vẫn chưa có thu hoạch nào đáng kể, cần thời gian phát triển mới có thể tạo ra sự chuyển biến về chất. Tình cảm: Bạn và đối phương chung sống hòa hợp, có nhiều chủ đề để trò chuyện nên sẽ không cảm thấy nhàm chán. Sức khỏe: Cảm xúc ổn định, không có nhiều cảm giác lo âu.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử nếu gặp chuyện khó khăn vẫn có thể tìm được cách giải quyết, đừng quá lo lắng là được. Sự nghiệp: Gặp vấn đề khi làm việc không cần sợ hãi, không có tâm lý đối phó cho xong mà sẽ tích cực tìm kiếm giải pháp tốt để xử lý triệt để. Tài lộc: Những dự án không phù hợp nên làm ít lại, việc đầu tư vốn liếng cần xem thực lực bản thân có tương xứng hay không. Tình cảm: Bạn thuộc kiểu người có thể giải quyết vấn đề khi chung sống với nửa kia, không trốn tránh thực tế hay giả ngốc. Sức khỏe: Đừng nổi giận, suy nghĩ thoáng ra sẽ tốt cho cơ thể.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải dễ trở nên căng thẳng và lo lắng hành sự có sai sót. Sự nghiệp: Nên cố gắng tích cực tranh thủ những dự án muốn làm, dù kết quả thế nào cũng đừng căng thẳng lo âu, không ai có thể thành công ngay từ lần đầu, việc không ngừng học hỏi và tiến bộ mới là trạng thái bình thường. Tài lộc: Đừng tiêu xài bừa bãi, nên tiết kiệm nhiều hơn để sử dụng vào những thời điểm mấu chốt. Tình cảm: Đối phương không dễ nhận ra bạn đang không hài lòng ở đâu, giao tiếp đơn giản và trực tiếp sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Sức khỏe: Hấp thụ dinh dưỡng cần cân bằng, không nên nhịn ăn quá mức.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử sẽ tìm người giúp đỡ trước khi làm việc, ít khi hấp tấp hành động một mình. Sự nghiệp: Có thể gặp được những cộng sự chí đồng đạo hợp, mọi người cùng làm việc không chỉ tránh được việc bị bắt nạt mà hiệu suất còn rất cao, sức mạnh tập thể luôn mang lại lợi ích lớn hơn. Tài lộc: Cứ hành sự theo từng bước đã định là được, dự án có thể tìm người chia sẻ rủi ro và vốn liếng cũng là một lựa chọn tốt, đừng quá coi trọng lợi nhuận mà việc gì cũng tự làm một mình. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết hòa hợp, không xuất hiện những chuyện như cãi vã. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ chú ý hành sự đừng tự làm rối mình, việc giữ được sự bình tĩnh là vô cùng quan trọng. Sự nghiệp: Hành sự khá thử thách lòng kiên nhẫn và khả năng quyết đoán, có những việc mượn sức người khác để đứng ra gánh vác sẽ tốt hơn, nên chú trọng thể diện và đừng vội vàng tranh cãi. Tài lộc: Thực hiện dự án theo kế hoạch là tốt nhất, gặp vấn đề không được hoảng loạn nếu không sẽ rất dễ xảy ra tổn thất. Tình cảm: Đừng tìm cách kiểm soát đối phương khi chung sống với nửa kia, bớt quản chuyện và thể hiện sự ủng hộ nhiều hơn là điều nên làm. Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình nên giao du nhiều hơn với những người vững chãi và thật thà, học tập sự điềm tĩnh của họ. Sự nghiệp: Nơi công sở có cơ hội học hỏi những người tiên tiến thì nên khiêm tốn hỏi han, biết đâu họ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề, bớt đi sự ngạo mạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ và trưởng thành nhanh chóng hơn. Tài lộc: Cần biết rõ thế mạnh của mình là gì rồi hãy lựa chọn dự án theo hướng đó. Tình cảm: Đối phương quan tâm đến mình rất nhiều, đừng quá chê trách người ta hay càm ràm là được. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, cơ bản không có gì khó chịu.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp sẵn lòng làm những việc chắc chắn, sự thiết thực và ổn định là lựa chọn hàng đầu. Sự nghiệp: Đừng từ chối sự giúp đỡ của người khác, có qua có lại mới có lợi cho việc duy trì quan hệ nhân sự nơi công sở, tính toán quá chi li có thể khiến bạn mất đi bạn bè trong tương lai. Tài lộc: Đừng ngại tiếp xúc với những dự án mới, không bắt buộc phải làm ngay nhưng tìm hiểu trước sẽ không chịu thiệt. Tình cảm: Ở bên bạn đời khá thư giãn, tự tìm niềm vui và cảm thấy thoải mái tự tại. Sức khỏe: Đừng quá lười vận động, nên vận động gân cốt nhiều hơn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã bớt xung động và nên suy nghĩ kỹ trước khi làm việc. Sự nghiệp: Đừng vì một chút chuyện mà nổi giận, hãy xử lý sự việc trước thay vì để cảm xúc chi phối, càng kiềm chế càng khiến những người xung quanh thấy bạn chuyên nghiệp, tình trạng bị coi thường cũng sẽ được cải thiện. Tài lộc: Chuyên tâm làm tốt dự án trong tay là được, bớt chi tiêu bốc đồng vào những thứ vô dụng. Tình cảm: Cả hai bên đều muốn nắm quyền quyết định nên khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp. Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi thật tốt và đừng thức khuya.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hành sự cần phải mạnh dạn bắt tay vào làm, không được do dự hay thiếu quyết đoán. Sự nghiệp: Vạn sự hanh thông, có quý nhân trợ giúp, đừng tự đặt ra khó khăn hay lo lắng quá nhiều, muốn làm tốt một việc thì nên động não nhiều hơn. Tài lộc: Việc thu về lợi nhuận không có vấn đề gì lớn, những dự án trước đây không thuận lợi nay đã có khởi sắc, rất dễ thu vào. Tình cảm: Bạn và bạn đời cần cùng nhau đối mặt với các vấn đề cần giải quyết, sự nỗ lực của cả hai sẽ giúp mọi chuyện dễ xử lý hơn. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể và nên vận động nhiều hơn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình sẽ có một vài chuyện ngoài dự tính xảy ra, coi như "tái ông thất mã, yên tri phi phúc". Sự nghiệp: Có chuyện phát sinh nơi công sở, cứ yên tâm chấp nhận là được không cần nghĩ quá nhiều, chuyện tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Tài lộc: Có một vài khoản chi tiêu ngoài ý muốn, nên chú ý kiểm soát và đừng quá bốc đồng. Tình cảm: Mối quan hệ với đối phương có thể phát triển theo hướng tích cực và hòa hợp. Sức khỏe: Quan tâm nhiều hơn đến tình trạng cơ thể của mình, đừng chủ quan.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có không ít việc sẽ chiếm dụng sự tập trung của bạn, cần phải sắp xếp thời gian hợp lý mới được. Sự nghiệp: Nhiệm vụ nơi công sở rất nhiều và việc gì cũng tìm đến bạn, hãy học cách "đánh thái cực" để tránh bị những việc vụn vặt quấn thân, chỉ làm những gì cần làm là tốt nhất. Tài lộc: Chú ý kiểm soát số tiền tiêu dùng, đừng vì ham muốn nhất thời mà tiêu xài quá mức. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết cần tương tác nhiều hơn, đừng chỉ biết lo cho việc của mình. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp và bổ sung thêm dinh dưỡng.
