Bất động sản

Biệt phủ 10.000m2 rực rỡ đón Tết của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam

Ngôi nhà vừa hoàn thiện trong biệt thự 10.000m2 của NSND Phạm Phương Thảo được bài trí bằng những bình hoa đỏ rực rỡ đón Tết. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau khi chính thức nên duyên cùng bạn trai lâu năm, NSND Phạm Phương Thảo đã hoàn thiện tổ ấm mới. Căn nhà nằm ngay trong biệt phủ rộng tới gần 10.000m2 của cô. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Sau khi chính thức nên duyên cùng bạn trai lâu năm, NSND Phạm Phương Thảo đã hoàn thiện tổ ấm mới. Căn nhà nằm ngay trong biệt phủ rộng tới gần 10.000m2 của cô. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Trong những ngày Tết, không gian sống của nữ nghệ sĩ được khoác lên diện mạo lộng lẫy, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống Á Đông và sự sang trọng, hiện đại. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Trong những ngày Tết, không gian sống của nữ nghệ sĩ được khoác lên diện mạo lộng lẫy, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống Á Đông và sự sang trọng, hiện đại. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Bình hoa lay ơn đỏ rực rỡ đặt trang trọng trong chiếc bình gốm sứ cổ điển, tạo điểm nhấn giữa phòng khách. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Bình hoa lay ơn đỏ rực rỡ đặt trang trọng trong chiếc bình gốm sứ cổ điển, tạo điểm nhấn giữa phòng khách. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Ngoại thất căn nhà được ốp đá tự nhiên đa sắc với kiến trúc hiện đại, bao quanh là khuôn viên xanh mướt. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Ngoại thất căn nhà được ốp đá tự nhiên đa sắc với kiến trúc hiện đại, bao quanh là khuôn viên xanh mướt. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Góc nhìn từ trên cao xuống đại sảnh cho thấy sự bề thế của căn nhà. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Góc nhìn từ trên cao xuống đại sảnh cho thấy sự bề thế của căn nhà. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Kiến trúc thông tầng mang đến sự thoáng đãng, điểm xuyết bằng đèn chùm pha lê uốn lượn. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Kiến trúc thông tầng mang đến sự thoáng đãng, điểm xuyết bằng đèn chùm pha lê uốn lượn. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Sự kết hợp tinh tế giữa sắc đỏ của hoa Tết và các món đồ trang trí tạo vẻ đẹp vừa quyền quý vừa ấm ấm cúng. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Sự kết hợp tinh tế giữa sắc đỏ của hoa Tết và các món đồ trang trí tạo vẻ đẹp vừa quyền quý vừa ấm ấm cúng. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Khu vực giải trí với màn hình lớn. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Khu vực giải trí với màn hình lớn. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Phòng ăn gây ấn tượng mạnh bởi bức tranh tường chủ đề nhiệt đới. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Phòng ăn gây ấn tượng mạnh bởi bức tranh tường chủ đề nhiệt đới. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Ngoài vườn, nhiều loài hoa xuân nở rộ như thược dược, hoa giấy, hoa trà...Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Ngoài vườn, nhiều loài hoa xuân nở rộ như thược dược, hoa giấy, hoa trà...Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
