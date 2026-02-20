Hà Nội

Dàn MC xinh đẹp, nổi tiếng của VTV từng thi hoa hậu

Cộng đồng trẻ

Dàn MC xinh đẹp, nổi tiếng của VTV từng thi hoa hậu

5 MC nổi tiếng như Thụy Vân, Thu Hà, Quỳnh Nga, Ban Mai, Thuỳ Linh... thu hút khán giả, chứng minh sân chơi sắc đẹp là bước đệm cho sự nghiệp.

Thiên Anh
BTV Thụy Vân sinh năm 1986 tại Hà Nội, cao 1,71m. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò MC – BTV, cô từng là Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2006 và giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 cùng giải thưởng Thí sinh ứng xử hay nhất.
Không chọn con đường showbiz, Thụy Vân sớm gắn bó với VTV, thậm chí đã cộng tác với đài từ hai năm trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng với bằng cử nhân Đại học Ngoại thương và thạc sĩ MBA, cô trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình như Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Bản tin Tài chính. Nhiều năm liền lọt đề cử VTV Awards hạng mục MC ấn tượng, Thụy Vân chứng minh người đẹp hoàn toàn có thể chinh phục khán giả bằng tư duy sắc bén và bản lĩnh nghề nghiệp.
BTV Thu Hà sinh năm 1988 tại Hà Nội, là cựu học sinh chuyên Lý Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Cô từng đoạt danh hiệu Miss Duyên dáng 2005 và tham gia Hoa hậu Việt Nam 2006.
Thu Hà đỗ thủ khoa Khoa Diễn viên Đại học Sân khấu Điện ảnh và tốt nghiệp loại giỏi. Nhờ nền tảng chuyên môn vững chắc, cô trở thành BTV trẻ nhất dẫn Thời sự 19h của VTV khi mới 23 tuổi. Ngoài ra, Thu Hà còn dẫn Chào buổi sáng, Bản tin Bất động sản và nhiều sự kiện lớn của đài. Phong cách dẫn tự tin, lưu loát cùng kiến thức sâu rộng giúp cô luôn giữ được vị trí vững chắc trong lòng khán giả.
MC Ban Mai (tên thật Trần Thị Ban Mai) sinh năm 2000 tại TP.HCM, đăng quang Miss Peace Vietnam 2022. Cô tốt nghiệp xuất sắc Đại học Fisher (Mỹ) và đang theo học thạc sĩ truyền thông tại Southern New Hampshire University.
Năm 2023, Ban Mai giành điểm cao nhất kỳ thi tuyển MC – BTV VTV9. Sau khi đăng quang, cô lựa chọn gắn bó với VTV9, gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, giọng nói truyền cảm và hình ảnh năng động. Ban Mai được xem là đại diện cho lớp MC thế hệ mới, kết hợp hài hòa giữa nhan sắc, học vấn và kỹ năng truyền thông hiện đại.
MC Quỳnh Nga sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với trình độ IELTS cao. Cô từng là BTV – MC của Chuyển động 24h trên VTV.
Hành trình sắc đẹp của Quỳnh Nga cũng rất đáng chú ý: Á hậu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017, top 10 Miss World Vietnam 2019 và giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Charm 2024. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp cô rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc cùng phong thái chuyên nghiệp trước ống kính – những yếu tố quan trọng đối với một MC truyền hình.
MC Thùy Linh từng lọt top 5 Miss World Vietnam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Bản lĩnh. Cô sở hữu chiều cao 1,73m cùng khả năng ngoại ngữ ấn tượng với tiếng Anh và tiếng Pháp.
Sau cuộc thi, Thùy Linh gia nhập VTV và hiện là MC – BTV của kênh Vietnam Today (VTV4). Hình ảnh hiện đại, năng động cùng phong thái tự tin giúp cô nhanh chóng ghi điểm với khán giả trong và ngoài nước.
