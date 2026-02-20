Hà Nội

Xã hội mẫu hệ lớn nhất thế giới của tộc người Minangkabau

Giữa quốc gia Hồi giáo Indonesia, người Minangkabau nổi bật với mô hình mẫu hệ độc đáo tồn tại bền vững suốt nhiều thế kỷ.

T.B (tổng hợp)
Cộng đồng mẫu hệ lớn nhất thế giới hiện nay. Người Minangkabau sinh sống chủ yếu tại Tây Sumatra, Indonesia, với hàng triệu người vẫn duy trì hệ thống xã hội mẫu hệ hiếm hoi trong thế giới hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Phụ nữ nắm quyền sở hữu tài sản. Đất đai, nhà cửa và tài sản gia đình Minangkabau được truyền theo dòng mẹ, giúp phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc kinh tế và gia đình. Ảnh: Pinterest.
Nam giới vẫn giữ vai trò xã hội quan trọng. Dù không thừa kế tài sản, đàn ông Minangkabau đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tôn giáo, chính trị và đại diện dòng họ trong các quyết định cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Ngôi nhà dài là biểu tượng mẫu hệ. Rumah Gadang – nhà truyền thống với mái cong như sừng trâu – là nơi phụ nữ cùng con cái sinh sống, thể hiện rõ trật tự mẫu hệ. Ảnh: Pinterest.
Hôn nhân theo chế độ “ở rể”. Sau kết hôn, người chồng thường về sống trong gia đình vợ, trong khi vẫn giữ trách nhiệm với dòng họ mẹ ruột của mình. Ảnh: epicadventuress.com.
Kết hợp mẫu hệ với Hồi giáo. Người Minangkabau đã dung hòa luật tục mẫu hệ với giáo lý Hồi giáo qua nguyên tắc “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Ảnh: Pinterest.
Truyền thống di cư của nam giới. Nhiều đàn ông Minangkabau rời quê hương đi làm ăn xa, góp phần mở rộng ảnh hưởng văn hóa và kinh tế của cộng đồng. Ảnh: dreamstime.com.
Mô hình xã hội bền bỉ hiếm có. Sự linh hoạt trong vai trò giới giúp xã hội Minangkabau tồn tại ổn định, trở thành ví dụ độc đáo về đa dạng văn hóa nhân loại. Ảnh: dreamstime.com.
