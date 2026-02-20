Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sinh vật kỳ lạ của kỷ Cambri từng làm chao đảo giới khoa học

Giải mã

Sinh vật kỳ lạ của kỷ Cambri từng làm chao đảo giới khoa học

Cách đây hơn 500 triệu năm, kỷ Cambri chứng kiến sự bùng nổ ngoạn mục của những sinh vật kỳ lạ chưa từng có.

T.B (tổng hợp)
Anomalocaris – kẻ săn mồi thống trị đại dương. Với thân dài, vây bơi hai bên và cặp chi trước cong như lưỡi hái, Anomalocaris từng là nỗi khiếp sợ của sinh vật biển thời Cambri. Ảnh: Pinterest.
Anomalocaris – kẻ săn mồi thống trị đại dương. Với thân dài, vây bơi hai bên và cặp chi trước cong như lưỡi hái, Anomalocaris từng là nỗi khiếp sợ của sinh vật biển thời Cambri. Ảnh: Pinterest.
Hallucigenia – sinh vật gây tranh cãi nhất. Hallucigenia có thân mềm, nhiều gai nhọn và những chân nhỏ khó xác định đâu là trên dưới, từng khiến giới khoa học nhầm lẫn suốt hàng chục năm. Ảnh: Pinterest.
Hallucigenia – sinh vật gây tranh cãi nhất. Hallucigenia có thân mềm, nhiều gai nhọn và những chân nhỏ khó xác định đâu là trên dưới, từng khiến giới khoa học nhầm lẫn suốt hàng chục năm. Ảnh: Pinterest.
Opabinia – loài vật với năm con mắt. Opabinia nổi bật nhờ năm mắt trên đầu và chiếc vòi dài có càng ở đầu, cho thấy sự đa dạng hình thái đáng kinh ngạc của kỷ Cambri. Ảnh: Pinterest.
Opabinia – loài vật với năm con mắt. Opabinia nổi bật nhờ năm mắt trên đầu và chiếc vòi dài có càng ở đầu, cho thấy sự đa dạng hình thái đáng kinh ngạc của kỷ Cambri. Ảnh: Pinterest.
Wiwaxia – sinh vật bọc giáp kỳ dị. Toàn thân Wiwaxia được phủ các vảy và gai cứng, vừa giống thân mềm vừa giống giun, khiến việc phân loại nó vẫn còn nhiều tranh luận. Ảnh: Pinterest.
Wiwaxia – sinh vật bọc giáp kỳ dị. Toàn thân Wiwaxia được phủ các vảy và gai cứng, vừa giống thân mềm vừa giống giun, khiến việc phân loại nó vẫn còn nhiều tranh luận. Ảnh: Pinterest.
Marrella – hóa thạch phổ biến nhưng khó hiểu. Dù rất phong phú trong trầm tích, Marrella có cấu trúc đầu và phần phụ khác thường, không hoàn toàn giống bất kỳ nhóm động vật hiện đại nào. Ảnh: Pinterest.
Marrella – hóa thạch phổ biến nhưng khó hiểu. Dù rất phong phú trong trầm tích, Marrella có cấu trúc đầu và phần phụ khác thường, không hoàn toàn giống bất kỳ nhóm động vật hiện đại nào. Ảnh: Pinterest.
Pikaia – manh mối về tổ tiên động vật có xương sống. Pikaia có dây sống sơ khai chạy dọc cơ thể, được xem là một trong những đại diện sớm nhất dẫn đến cá và động vật có xương sống sau này. Ảnh: Pinterest.
Pikaia – manh mối về tổ tiên động vật có xương sống. Pikaia có dây sống sơ khai chạy dọc cơ thể, được xem là một trong những đại diện sớm nhất dẫn đến cá và động vật có xương sống sau này. Ảnh: Pinterest.
Yohoia – động vật chân đốt nguyên thủy. Yohoia sở hữu phần phụ giống kẹp và thân chia đốt rõ ràng, phản ánh giai đoạn đầu của sự tiến hóa động vật chân đốt. Ảnh: Pinterest.
Yohoia – động vật chân đốt nguyên thủy. Yohoia sở hữu phần phụ giống kẹp và thân chia đốt rõ ràng, phản ánh giai đoạn đầu của sự tiến hóa động vật chân đốt. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Sinh vật kỳ lạ kỷ Cambri #Sự đa dạng sinh học cổ đại #Sinh vật biển cổ đại #Hóa thạch kỳ lạ #Tiến hóa động vật sơ khai #Các loài sinh vật chưa từng biết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT