Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc của Hà Tâm Như sau đăng quang Miss International Vietnam 2025

Giải trí

Nhan sắc của Hà Tâm Như sau đăng quang Miss International Vietnam 2025

Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025, Hà Tâm Như ghi dấu ấn với sự chuyển mình rõ nét về nhan sắc, phong thái và hình ảnh cá nhân.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hà Tâm Như)
Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 Hà Tâm Như gây thiện cảm với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc đen suôn mượt, toát lên vẻ dịu dàng và chỉn chu.
Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 Hà Tâm Như gây thiện cảm với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc đen suôn mượt, toát lên vẻ dịu dàng và chỉn chu.
Đôi mắt sâu cùng lối trang điểm tông hồng nude hiện đại giúp người đẹp làm nổi bật các đường nét hài hòa, mang đến cảm giác nữ tính và tinh tế.
Đôi mắt sâu cùng lối trang điểm tông hồng nude hiện đại giúp người đẹp làm nổi bật các đường nét hài hòa, mang đến cảm giác nữ tính và tinh tế.
Hà Tâm Như sở hữu vóc dáng cân đối, phong cách thời trang được xây dựng theo hướng thanh lịch. Những thiết kế dạ hội được lựa chọn khéo léo giúp tôn lên lợi thế hình thể một cách chừng mực.
Hà Tâm Như sở hữu vóc dáng cân đối, phong cách thời trang được xây dựng theo hướng thanh lịch. Những thiết kế dạ hội được lựa chọn khéo léo giúp tôn lên lợi thế hình thể một cách chừng mực.
Với các thiết kế đầm ôm sát, chi tiết hở lưng được xử lý tinh tế, nàng hậu tạo dấu ấn bằng vẻ đẹp ngọt ngào và phong thái sang trọng.
Với các thiết kế đầm ôm sát, chi tiết hở lưng được xử lý tinh tế, nàng hậu tạo dấu ấn bằng vẻ đẹp ngọt ngào và phong thái sang trọng.
Người đẹp ưu ái những gam màu bắt sáng, góp phần tôn làn da mịn màng và thần sắc tươi tắn mỗi khi xuất hiện.
Người đẹp ưu ái những gam màu bắt sáng, góp phần tôn làn da mịn màng và thần sắc tươi tắn mỗi khi xuất hiện.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái nhẹ nhàng và sự tự tin toát ra từ quá trình hoàn thiện bản thân sau đăng quang.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái nhẹ nhàng và sự tự tin toát ra từ quá trình hoàn thiện bản thân sau đăng quang.
Bên cạnh hoạt động trong showbiz, Hà Tâm Như duy trì thói quen tập gym đều đặn để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Cô cho biết, đó là kết quả của 10 năm kỷ luật và nghiêm túc với bản thân.
Bên cạnh hoạt động trong showbiz, Hà Tâm Như duy trì thói quen tập gym đều đặn để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Cô cho biết, đó là kết quả của 10 năm kỷ luật và nghiêm túc với bản thân.
Với Hà Tâm Như, việc rèn luyện không chỉ để đẹp hơn mà còn để sống khỏe, bền bỉ và cân bằng hơn trong cuộc sống.
Với Hà Tâm Như, việc rèn luyện không chỉ để đẹp hơn mà còn để sống khỏe, bền bỉ và cân bằng hơn trong cuộc sống.
Sau đăng quang, nàng hậu ngày càng trân trọng bản thân, theo đuổi hình ảnh tích cực và lan tỏa thông điệp sống tự tin, chân thành.
Sau đăng quang, nàng hậu ngày càng trân trọng bản thân, theo đuổi hình ảnh tích cực và lan tỏa thông điệp sống tự tin, chân thành.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hà Tâm Như)
#Hoa hậu Hà Tâm Như #Hà Tâm Như #Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam #Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam Hà Tâm Như #Hoa hậu #Chuyển giới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT