Chiếc bình may mắn thời La Mã cổ đại khắc dòng chữ bí ẩn gì?

Kho tri thức

Một chiếc bình may mắn thời La Mã đặc biệt được tìm thấy dưới mặt đất. Các dòng chữ khắc trên đó nói lên điều gì?

Thiên Đăng - (Theo stilearte)
Theo đó, một nhóm các học giả Tây Ban Nha công bố tìm ra một hiện vật lạ có từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @stilearte.
Đó là một chiếc bình kim loại được rèn từ hợp kim đồng pha với các kim loại khác, hình cầu, không có cổ và có miệng tròn rộng, cao khoảng 15-20 cm và rộng 27-30 cm, và chân đế cũng được tìm thấy trong cùng bối cảnh. Ảnh: @stilearte.
Vật thể này được tìm thấy tại Công viên Khảo cổ Molinete, trong tàn tích cháy rụi của một tòa nhà bị phá hủy bởi hỏa hoạn vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên. Ảnh: @stilearte.
Điều làm cho chiếc bình này trở nên đặc biệt là dòng chữ khắc trên đó, trải dài ít nhất ba dòng, tiết lộ tên Spurius Lucretius Tricipitinus, với chức danh quaestor pro praetore (quan chức hành chính cấp tỉnh), và từ khóa SORTES, ám chỉ các thẻ bài nhỏ được sử dụng trong chọn lựa ngẫu nhiên. Ảnh: @stilearte.
Do đó, chiếc bình là một công cụ dùng cho tục lệ rút thăm ngẫu nhiên các thẻ bài gỗ hoặc kim loại để chọn quan lại, phân công chức vụ tỉnh, hoặc phân phối đất đai và bầu chọn trong bối cảnh tôn giáo. Ảnh: @stilearte.
Có thể thấy, chiếc bình là một vật thể tưởng chừng khiêm tốn lại hiện lên từ quá khứ với sức nặng lịch sử đáng kinh ngạc. Ảnh: @stilearte.
Việc nghiên cứu chuyên sâu về nó giúp các chuyên gia khảo cổ hiểu rõ những tập tục dân sự hòa quyện giữa vận may, chính trị và tôn giáo, bổ sung thêm những hiểu biết mới về lịch sử hành chính và tôn giáo của Cartagena cổ đại. Ảnh: @stilearte.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
