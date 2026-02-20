Hà Nội

Cuộc sống viên mãn của diễn viên Mạc Văn Khoa và vợ Thảo Vy

Giải trí

Cuộc sống viên mãn của diễn viên Mạc Văn Khoa và vợ Thảo Vy

Cuộc sống hôn nhân bền chặt của diễn viên hài Mạc Văn Khoa và Thảo Vy nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả bởi những khoảnh khắc đời thường gần gũi.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Mạc Văn Khoa)
Mạc Văn Khoa được khán giả yêu mến nhờ lối diễn mộc mạc, chân thành, gần gũi với đời sống. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, nam diễn viên vẫn giữ được hình ảnh giản dị, không ồn ào, tập trung làm nghề nghiêm túc và bền bỉ.
Tròn 10 năm bước vào nghề diễn xuất, anh quyết định làm một bộ phim ngắn Tết mang tên Tết này mẹ còn nhớ con không để kỷ niệm và như một món quà nhỏ để gửi tặng khán giả.
Bên cạnh sự nghiệp ổn định, Mạc Văn Khoa có tổ ấm nhỏ viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với anh, gia đình là chốn bình yên để trở về sau những áp lực của công việc và cuộc sống.
Thảo Vy – vợ Mạc Văn Khoa không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng luôn âm thầm đồng hành, sẻ chia cùng chồng trong mọi giai đoạn, từ lúc khó khăn cho đến khi sự nghiệp dần ổn định.
Nam diễn viên nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho bạn đời vì sự thấu hiểu, kiên nhẫn và cảm thông. Với anh, hôn nhân không cần những điều quá lớn lao, mà là sự đồng hành bền bỉ mỗi ngày.
Theo Znews, trong một talkshow, Thảo Vy từng chia sẻ rằng khi còn yêu, Mạc Văn Khoa là người thường xuyên phải dỗ dành mỗi lúc cô giận. Nhưng sau khi kết hôn, chính cô lại là người chủ động nhường nhịn, giữ gìn không khí gia đình.
Khi lên chức bố, Mạc Văn Khoa thừa nhận bản thân thay đổi nhiều hơn, sống chậm lại và biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé. Chia sẻ trên Người Lao Động, nam diễn viên nói: “Khi làm bố mới hiểu hết niềm hạnh phúc và sự vất vả của cha mẹ. Không gì hạnh phúc hơn việc được chăm vợ sau sinh, nhìn con ngủ ngon và mỉm cười trong giấc ngủ".
Trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của gia đình nhỏ, từ bữa cơm giản dị đến những khoảnh khắc quây quần bên con gái.
Sự mộc mạc, chân thành trong đời sống hôn nhân giúp tổ ấm của Mạc Văn Khoa nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả, đúng với hình ảnh gần gũi mà anh theo đuổi suốt nhiều năm qua.
Con gái của Mạc Văn Khoa ngày càng lớn càng đáng yêu và trở thành động lực lớn để vợ chồng nam diễn viên nỗ lực hơn trong công việc cũng như cuộc sống.
#Mạc Văn Khoa #diễn viên Mạc Văn Khoa #vợ chồng Mạc Văn Khoa #vợ Mạc Văn Khoa #con gái Mạc Văn Khoa #hạnh phúc

