Khu thánh địa hoàng gia 2.100 năm tuổi chứa ngôi mộ hiếm có

Kho tri thức

Khu thánh địa hoàng gia 2.100 năm tuổi chứa ngôi mộ hiếm có

Một khu thánh địa hoàng gia 2.100 năm tuổi được phát hiện, chứa ngôi mộ ngựa cùng hiệp sĩ. Họ là ai? Tại sao lại có sự xa hoa đến vậy?

Thiên Đăng (Theo stilearte)
Trong khi khai quật khảo cổ gần làng Kapitan Petko Voyvoda, cách Thổ Nhĩ Kỳ vài km, hai nhà khảo cổ học người Bulgaria, Daniela Agre và Deyan Dichev, đã phát hiện ra một điều không thể bỏ qua. Ảnh: @Daniela Agre và Deyan Dichev.
Đó là ngôi mộ quý tộc với con ngựa bị hiến tế, đồ trang sức thần thoại và những vật thể vô cùng kỳ lạ. Ảnh: @Daniela Agre và Deyan Dichev.
Trong đó, buồng chôn cất chứa hài cốt của một thủ lĩnh chiến binh sống vào thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên, thời điểm mà vùng Thrace vẫn còn là một tập hợp các vương quốc chắp vá đang vật lộn để tồn tại trước người Macedonia và bóng dáng ngày càng lớn mạnh của đế chế La Mã. Ảnh: @Daniela Agre và Deyan Dichev.
Bên cạnh thủ lĩnh chiến binh này, được đặt một cách trang trọng và trung thành tuyệt đối, đó là con ngựa chiến của ông. Ảnh: @Daniela Agre và Deyan Dichev.
Những đồ tùy táng chôn theo vô cùng xa hoa. Giáo, khiên và kiếm với chuôi bằng vàng và đá bán quý. Trang sức chất lượng cao nhất, một số món còn hiếm có trong vùng. Ảnh: @Daniela Agre và Deyan Dichev.
Một con dao găm nghi lễ, với họa tiết hình học và nạm đá quý, nổi bật như một biểu tượng của quyền lực và sự quyến rũ. Các phụ kiện cưỡi ngựa bằng vàng, bạc và đồng, dường như âm thầm tuyên bố vinh quang của một người đàn ông trong mộ không chỉ đơn thuần là một người lính. Ảnh: @Daniela Agre và Deyan Dichev.
Theo nhà khảo cổ học Agre, những vật phẩm này được chế tác bởi một xưởng kim hoàn có liên hệ với triều đình Thracian hoặc bởi các nghệ nhân Hy Lạp lưu động. Nghệ thuật xa hoa và chính trị biểu tượng đan xen vào nhau trong cái chết của một vị thủ lĩnh. Ảnh: @Daniela Agre và Deyan Dichev.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
