Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vịnh Ninh Vân bất ngờ lọt top điểm đến lãng mạn châu Á

Du lịch

Vịnh Ninh Vân bất ngờ lọt top điểm đến lãng mạn châu Á

Nằm tách biệt ngoài khơi Khánh Hòa, vịnh Ninh Vân mang vẻ đẹp hoang sơ, phù hợp cho kỳ nghỉ trăng mật và trải nghiệm thiên nhiên đích thực.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tạp chí du lịch Time Out (Anh) mới đây công bố danh sách những hòn đảo và vịnh biển lãng mạn nhưng chưa quá đông đúc tại châu Á, gợi ý cho du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ riêng tư. Trong bảng xếp hạng này, vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa, Việt Nam) đứng ở vị trí thứ hai, được đánh giá là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi muốn tận hưởng không gian yên bình, sang trọng và tránh xa đám đông. Ảnh vinwonders.com
Tạp chí du lịch Time Out (Anh) mới đây công bố danh sách những hòn đảo và vịnh biển lãng mạn nhưng chưa quá đông đúc tại châu Á, gợi ý cho du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ riêng tư. Trong bảng xếp hạng này, vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa, Việt Nam) đứng ở vị trí thứ hai, được đánh giá là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi muốn tận hưởng không gian yên bình, sang trọng và tránh xa đám đông. Ảnh vinwonders.com
Nằm tách biệt ngoài khơi Nha Trang, vịnh Ninh Vân gây ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, nơi bãi cát trắng hòa cùng làn nước xanh trong và những dãy núi đá granite hùng vĩ bao quanh. Ảnh Hoàng Vũ
Nằm tách biệt ngoài khơi Nha Trang, vịnh Ninh Vân gây ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, nơi bãi cát trắng hòa cùng làn nước xanh trong và những dãy núi đá granite hùng vĩ bao quanh. Ảnh Hoàng Vũ
Không gian biệt lập giúp nơi đây giữ được sự tĩnh lặng hiếm có, thường được lựa chọn cho các chuyến trăng mật hoặc kỳ nghỉ kỷ niệm đặc biệt. Time Out nhận định, khung cảnh tại vịnh mang vẻ đẹp “sinh ra cho những khoảnh khắc lãng mạn”, kết hợp giữa nghỉ dưỡng cao cấp và thiên nhiên thuần khiết. Ảnh Hoàng Vũ
Không gian biệt lập giúp nơi đây giữ được sự tĩnh lặng hiếm có, thường được lựa chọn cho các chuyến trăng mật hoặc kỳ nghỉ kỷ niệm đặc biệt. Time Out nhận định, khung cảnh tại vịnh mang vẻ đẹp “sinh ra cho những khoảnh khắc lãng mạn”, kết hợp giữa nghỉ dưỡng cao cấp và thiên nhiên thuần khiết. Ảnh Hoàng Vũ
Bên cạnh cảnh quan, ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn được giới thiệu. Du khách đến đây được gợi ý thưởng thức bún cá sứa Nha Trang đặc sản nổi tiếng với nước dùng thanh nhẹ, sứa giòn, ăn kèm bún sợi nhỏ và rau sống tươi. Từ trung tâm thành phố Nha Trang, du khách có thể di chuyển bằng ô tô khoảng 60 phút rồi tiếp tục đi thuyền ra vịnh, hoặc lựa chọn cano cao tốc với thời gian khoảng 20 phút. Ảnh Hoàng Vũ
Bên cạnh cảnh quan, ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn được giới thiệu. Du khách đến đây được gợi ý thưởng thức bún cá sứa Nha Trang đặc sản nổi tiếng với nước dùng thanh nhẹ, sứa giòn, ăn kèm bún sợi nhỏ và rau sống tươi. Từ trung tâm thành phố Nha Trang, du khách có thể di chuyển bằng ô tô khoảng 60 phút rồi tiếp tục đi thuyền ra vịnh, hoặc lựa chọn cano cao tốc với thời gian khoảng 20 phút. Ảnh Hoàng Vũ
Ngoài đại diện của Việt Nam, danh sách còn gọi tên nhiều điểm đến lãng mạn khác tại châu Á. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Koh Chang (Thái Lan) – hòn đảo lớn thứ hai của nước này, nổi bật với rừng nhiệt đới, thác nước và những cung trekking phù hợp với các cặp đôi yêu khám phá. Ảnh Hoàng Vũ
Ngoài đại diện của Việt Nam, danh sách còn gọi tên nhiều điểm đến lãng mạn khác tại châu Á. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Koh Chang (Thái Lan) – hòn đảo lớn thứ hai của nước này, nổi bật với rừng nhiệt đới, thác nước và những cung trekking phù hợp với các cặp đôi yêu khám phá. Ảnh Hoàng Vũ
Xếp thứ ba là Teshima (Nhật Bản), hòn đảo nhỏ giữa biển Seto, thu hút du khách bởi không gian nghệ thuật đương đại và nhịp sống chậm, với các công trình sắp đặt nằm giữa ruộng lúa và làng chài. Ảnh lalya.com
Xếp thứ ba là Teshima (Nhật Bản), hòn đảo nhỏ giữa biển Seto, thu hút du khách bởi không gian nghệ thuật đương đại và nhịp sống chậm, với các công trình sắp đặt nằm giữa ruộng lúa và làng chài. Ảnh lalya.com
Trong khi đó, Bangka (Indonesia) hấp dẫn những cặp đôi mê lặn biển nhờ hệ sinh thái biển phong phú và rạn san hô rực rỡ, gần như tách biệt khỏi các tuyến du lịch đại trà. Quần đảo Mantanani (Malaysia), gồm ba đảo nhỏ ngoài khơi Sabah, cũng góp mặt nhờ trải nghiệm “off-grid” đúng nghĩa, với bãi biển hoang sơ và bầu trời đầy sao khi màn đêm buông xuống. Ảnh bietthungoctrai.vn
Trong khi đó, Bangka (Indonesia) hấp dẫn những cặp đôi mê lặn biển nhờ hệ sinh thái biển phong phú và rạn san hô rực rỡ, gần như tách biệt khỏi các tuyến du lịch đại trà. Quần đảo Mantanani (Malaysia), gồm ba đảo nhỏ ngoài khơi Sabah, cũng góp mặt nhờ trải nghiệm “off-grid” đúng nghĩa, với bãi biển hoang sơ và bầu trời đầy sao khi màn đêm buông xuống. Ảnh bietthungoctrai.vn
Danh sách của Time Out cho thấy xu hướng du lịch lãng mạn đang dịch chuyển khỏi những điểm đến đông đúc sang các địa danh yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên và đề cao trải nghiệm riêng tư. Việc vịnh Ninh Vân góp mặt không chỉ khẳng định sức hút của du lịch biển Việt Nam mà còn mở ra thêm lựa chọn nghỉ dưỡng cho du khách yêu sự tinh tế và bình yên. Ảnh Hoàng Vũ
Danh sách của Time Out cho thấy xu hướng du lịch lãng mạn đang dịch chuyển khỏi những điểm đến đông đúc sang các địa danh yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên và đề cao trải nghiệm riêng tư. Việc vịnh Ninh Vân góp mặt không chỉ khẳng định sức hút của du lịch biển Việt Nam mà còn mở ra thêm lựa chọn nghỉ dưỡng cho du khách yêu sự tinh tế và bình yên. Ảnh Hoàng Vũ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch vịnh biển Việt Nam #Kỳ nghỉ lãng mạn châu Á #Vịnh Ninh Vân Khánh Hòa #Du lịch thiên nhiên hoang sơ #Ẩm thực địa phương Nha Trang #Điểm đến du lịch yên tĩnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT