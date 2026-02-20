Hà Nội

Ảnh hiếm diện mạo loạt thành phố của Mỹ đầu thế kỷ 20

Thế giới

Những bức ảnh được đăng tải dưới đây cho thấy diện mạo của nhiều thành phố ở nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20.

An An (Theo ATI)
Nhiều thành phố ở Mỹ trải qua sự thay đổi mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 20. Trong ảnh là thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, với những tòa nhà cao tầng năm 1909. (Nguồn ảnh: ATI)
Reno, một thành phố có lịch sử phong phú ở bang Nevada, trong bức ảnh chụp năm 1908.
Các mỏ dầu ở thành phố Long Beach, bang California, năm 1923. Được biết, vào đầu thế kỷ 20, bang California có sự bùng nổ vượt bậc về nông nghiệp, công nghiệp và đô thị hóa...
Thành phố San Francisco, bang California, nhìn từ khinh khí cầu năm 1908.
San Francisco ba năm sau trận động đất năm 1906.
Thành phố Oakland, California, nhìn từ trên cao năm 1909.
Thành phố Santa Barbara, bang California, năm 1909.
Fresno, bang California, năm 1910.
Thành phố Dallas, bang Texas, năm 1908.
Phố chính ở Perry, bang Iowa, năm 1907.
Thành phố Miami, Florida, năm 1912.
Quang cảnh đường phố ở St. Petersburg, Florida, năm 1913.
GALLERY MỚI NHẤT