Ảnh hiếm diện mạo loạt thành phố của Mỹ đầu thế kỷ 20

Những bức ảnh được đăng tải dưới đây cho thấy diện mạo của nhiều thành phố ở nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20.
5 MC nổi tiếng như Thụy Vân, Thu Hà, Quỳnh Nga, Ban Mai, Thuỳ Linh... thu hút khán giả, chứng minh sân chơi sắc đẹp là bước đệm cho sự nghiệp.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/2, Ma Kết rào cản tan biến để nhường chỗ cho tài lộc rực rỡ và danh vọng thăng hoa. Bạch Dương đừng mơ mộng hão huyền.
Chỉ với 4 kiểu áo dài tay cơ bản nhưng đúng xu hướng, bạn hoàn toàn có thể làm mới phong cách, mặc đẹp tinh tế mà vẫn trẻ trung hơn vài tuổi.
Hãng xe máy Thái Lan GPX vừa chính thức trình làng mẫu xe máy tay ga hoàn toàn mới mang tên GPX DX1 2026, đây được xem là đối thủ của Honda Viosion.
Ngôi nhà vừa hoàn thiện trong biệt thự 10.000m2 của NSND Phạm Phương Thảo được bài trí bằng những bình hoa đỏ rực rỡ đón Tết.
Cuộc sống hôn nhân bền chặt của diễn viên hài Mạc Văn Khoa và Thảo Vy nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả bởi những khoảnh khắc đời thường gần gũi.
Quẻ thẻ được bày ngay dưới ban thờ, du khách rải tiền lẻ, quệt tiền tượng Phật… là những hình ảnh chưa đẹp đầu xuân tại chùa Tranh thuộc xã Ninh Giang, Hải Phòng.
Nằm tách biệt ngoài khơi Khánh Hòa, vịnh Ninh Vân mang vẻ đẹp hoang sơ, phù hợp cho kỳ nghỉ trăng mật và trải nghiệm thiên nhiên đích thực.
Xuất hiện bên giá vẽ và bảng màu, nữ cosplayer Nguyễn Hữu Kiều Oanh khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và thần thái cuốn hút.
Tháng Giêng 2025, trong khi 2 con giáp sung túc, giàu có bậc nhất thì có 2 con giáp lại cần đề phòng kẻ tiểu nhân để bảo toàn tài lộc.
Giữa quốc gia Hồi giáo Indonesia, người Minangkabau nổi bật với mô hình mẫu hệ độc đáo tồn tại bền vững suốt nhiều thế kỷ.
Từ iOS 26 trở lên, iPhone bổ sung tính năng hiển thị thời gian sạc ước tính, giúp người dùng biết chính xác khi nào pin đạt 80% hoặc 100%.
Một khu thánh địa hoàng gia 2.100 năm tuổi được phát hiện, chứa ngôi mộ ngựa cùng hiệp sĩ. Họ là ai? Tại sao lại có sự xa hoa đến vậy?
Cách đây hơn 500 triệu năm, kỷ Cambri chứng kiến sự bùng nổ ngoạn mục của những sinh vật kỳ lạ chưa từng có.
Mẫu xe MPV Nissan Gravite 2026 sẽ được sản xuất trong nước tại thị trường Ấn Độ và có giá giới thiệu chỉ từ 565.000 Rupee (khoảng 170 triệu đồng).
Hyundai được cho là đang thay đổi chiến lược đối với mẫu SUV đô thị Kona khi quyết định bỏ qua bản nâng cấp SX2 để chuyển thẳng sang thế hệ SX3 hoàn toàn mới.
Xiaomi Smart Air Purifier Max gây chú ý với công suất gấp đôi bản thường, cảm biến siêu nhạy, lọc bụi nhanh, khử trùng UV-C và thiết kế tối giản.
Ở tuổi 25, Dianka Zakhidova (người Ukraine) hạnh phúc bên cạnh chồng con su 4 năm làm dâu Việt.
Mazda vừa chính thức mở đặt trước mẫu sedan thuần điện Mazda 6e 2026 tại Australia, với những xe đầu tiên dự kiến được bàn giao từ tháng 7 tới.
Sáng mùng 2 và 3 Tết, phố phường Hà Nội đông đúc khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về dạo chơi, du xuân, tận hưởng không khí trong lành.