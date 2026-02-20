Hà Nội

Bên trong công xưởng 10.000 m² huấn luyện robot ở Trung Quốc

Số hóa

Bên trong công xưởng 10.000 m² huấn luyện robot ở Trung Quốc

Hàng trăm người trẻ Trung Quốc đang miệt mài tạo dữ liệu chuyển động cho robot hình người,công việc tẻ nhạt nhưng được coi là chìa khóa cho tương lai công nghệ

Thiên Trang (TH)
Tại Thượng Hải, sinh viên như Kim dành cả ngày mô phỏng động tác mở lò vi sóng hay gấp quần áo để robot học theo.
Đây là một phần trong chiến lược đưa Trung Quốc trở thành cường quốc robotics, lĩnh vực cạnh tranh trực tiếp với Mỹ.
Chính phủ coi “trí tuệ hiện thân” là mặt trận mới, thúc đẩy đầu tư mạnh vào robot hình người.
Dữ liệu chuyển động phức tạp không thể lấy từ internet, buộc phải tạo ra trong các trung tâm huấn luyện.
Hiện có hơn 40 trung tâm dữ liệu robot được công bố, trong đó nhiều cơ sở đã đi vào hoạt động.
Một trung tâm ở Bắc Kinh rộng 10.000 m² cho robot luyện tập từ lắp ráp ô tô đến chăm sóc viện dưỡng lão.
Chính phủ và các tập đoàn nhà nước là khách hàng lớn nhất, đặt mua robot trị giá hàng trăm triệu USD.
Dù tiềm năng lớn, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ bong bóng đầu tư khi ngành robotics phát triển quá nóng.
Thiên Trang (TH)
