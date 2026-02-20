Hà Nội

Nữ cosplayer Nguyễn Hữu Kiều Oanh gây sốt với nhan sắc đẹp bên khung vẽ

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện bên giá vẽ và bảng màu, nữ cosplayer Nguyễn Hữu Kiều Oanh khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và thần thái cuốn hút.

Những ngày gần đây, loạt ảnh mới của nữ cosplayer Nguyễn Hữu Kiều Oanh đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Không hóa thân thành nhân vật hoạt hình hay game quen thuộc, lần này cô xuất hiện với hình ảnh đời thường hơn – một cô gái ngồi bên khung vẽ, tay cầm cọ, giữa không gian đậm chất nghệ thuật.
Bối cảnh bộ ảnh được sắp đặt trong một căn phòng ngập ánh sáng, xung quanh là giá sách, tranh vẽ, bảng pha màu và những vật dụng trang trí dễ thương như thú bông hay thú cưng nằm cạnh.
Chính không gian này góp phần tạo nên cảm giác vừa gần gũi, vừa mang hơi hướng điện ảnh, giúp nhân vật chính nổi bật theo cách rất tự nhiên.
Điểm gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là nhan sắc của Kiều Oanh trong từng khung hình. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn cùng làn da trắng mịn khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng nhân vật nữ trong các sản phẩm đồ họa kỹ thuật số.
Dưới ánh sáng tự nhiên, các đường nét trên gương mặt cô càng trở nên mềm mại, tạo cảm giác “hoàn hảo đến mức phi thực”.
Ở nhiều góc chụp cận, ánh mắt của nữ cosplayer toát lên vẻ trầm lắng, đôi lúc lại mang nét mơ màng như đang đắm chìm trong thế giới riêng. Chính biểu cảm tiết chế này giúp tổng thể bộ ảnh không bị phô trương mà vẫn đầy cuốn hút.
Một số bình luận trên mạng xã hội còn hài hước nhận xét rằng “nhìn như ảnh render bằng AI”, cho thấy ấn tượng mạnh mà nhan sắc của cô mang lại.
Trang phục Kiều Oanh lựa chọn trong bộ ảnh cũng góp phần tôn lên vẻ nữ tính. Thiết kế váy tông màu sáng, chất liệu mềm mại với phần vai trễ nhẹ nhàng giúp cô khoe được bờ vai thanh mảnh mà vẫn giữ được sự tinh tế.
Phom dáng ôm vừa phải kết hợp cùng kiểu tóc dài uốn nhẹ tạo nên tổng thể hài hòa, đúng tinh thần “nàng thơ” giữa không gian nghệ thuật.
Ngoài nhan sắc, thần thái trước ống kính của Kiều Oanh cũng được đánh giá cao. Là một cosplayer, cô vốn quen với việc hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, vì vậy khả năng biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt và cử chỉ khá linh hoạt.
