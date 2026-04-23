Trung Quân Idol xin lỗi sau bị tố hành hung nữ bác sĩ, có bị xử lý?

Ca sĩ Trung Quân Idol mới đây cho biết đã hối hận, cúi đầu nhận lỗi cùng bác sĩ Linh Thuỳ - người được cho là nạn nhân bị nam ca sĩ này hành hung.

Mới đây, ca sĩ Trung Quân Idol đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, sau hai ngày vướng vào cáo buộc hành hung bác sĩ Nguyễn Linh Thùy.

Nam ca sĩ thừa nhận hành vi của mình và cho biết đã đến gặp trực tiếp để xin lỗi nạn nhân. Đồng thời cho biết bản thân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bác sĩ Linh Thuỳ và bác sĩ Phạm Minh Trường - chồng nạn nhân.

Trước đó, ngày 21/4, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc ca sĩ Bùi Nguyễn Trung Quân (Trung Quân Idol) hành hung một phụ nữ tại TP HCM. Người đưa ra cáo buộc là bác sĩ Phạm Minh Trường – chồng bác sĩ Nguyễn Linh Thùy.

Ca sĩ Trung Quân Idol mới đây cho biết đã hối hận, cúi đầu nhận lỗi cùng bác sĩ Linh Thuỳ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, về sự việc trên, những ngày qua, thông tin mạng xã hội thể hiện bác sĩ Phạm Minh Trường rất kiên quyết trong việc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ và xử lý hành vi cố ý gây thương tích của một người được cho là nam ca sĩ đối với vợ mình, quan điểm này được nhiều người đồng tình ủng hộ.

Dư luận xã hội đồng tình với quan điểm của bác sĩ Minh Trường bởi trong xã hội văn minh, có pháp luật không có chỗ cho những hành xử thô lỗ, thiếu văn hóa, hành hung người khác nơi công cộng. Tuy nhiên sự việc chỉ là thông tin bước đầu, chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Vấn đề cần làm rõ là thương tích ở vùng mặt của vợ bác sĩ Minh Trường là vì đâu, do ai gây ra, nguyên nhân cũng như diễn biến sự việc như thế nào là yếu tố quan trọng để xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, có vi phạm pháp luật cần phải xử lý hay không?

Trong trường hợp cơ quan chức năng thụ lý tin báo để tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật sẽ tiến hành lấy lời khai của các bên, trích xuất dữ liệu camera. Đồng thời có thể đưa nạn nhân đi giám định thương tích, việc giám định thương tích đối với một nữ bác sĩ đang công tác tại bệnh viện thì không có gì khó khăn cả...Trường hợp xác định có hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy nữ bác sĩ đã bị hành hung do hành vi trái pháp luật giống như nội dung tố cáo, nam ca sĩ thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp nếu có thương tích xảy ra mà thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ có thể xử lý hình sự đối với người gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Trường hợp chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích nhưng hành vi được xác định là gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Trường hợp chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng, người thực hiện hành vi đánh bác sĩ này cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho biết, trong quá trình xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống văn minh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong kỷ nguyên mới, mọi hành vi đánh người, đặc biệt là đánh phụ nữ nơi công cộng sẽ là những hành vi bị cộng đồng xã hội lên án mạnh mẽ, hành vi hành hung gây thương tích người khác nơi công cộng là hành vi nguy hiểm, người thực hiện hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự nếu hành vi thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người trong việc ứng xử nơi công cộng, về ý thức tôn trọng pháp luật.

Nói về việc Trung Quân Idol xin lỗi sau bị tố hành hung nữ bác sĩ, luật sư Cường cho biết, hành vi đánh người rồi xin lỗi diễn ra khá phổ biến, tuy nhiên xin lỗi là nhận thức là thái độ sau khi sự việc xảy ra, không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, trong trường hợp người hành hung gây thương tích người khác xin lỗi nhưng nạn nhân vẫn đề nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc có căn cứ cho thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng vẫn xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ có trường hợp cố ý gây thương tích thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, việc xử lý mới phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Còn trường hợp hành vi được xác định là gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc gây thương tích nghiêm trọng, sự việc không phụ thuộc vào đơn yêu cầu của người bị hại, cơ quan chức năng vẫn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

“Vụ việc này và một số vụ việc gần đây là những bài học cho nhiều người về thái độ ứng xử nơi công cộng, về trách nhiệm trong việc kiểm soát cảm xúc, kiểm soát hành vi của bản thân trong tình huống giao tiếp trong xã hội”, luật sư Cường nói.

