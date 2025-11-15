Hà Nội

Trùm phát xít Hitler mắc hội chứng rối loạn di truyền khiến khó có con?

Kho tri thức

Trùm phát xít Hitler mắc hội chứng rối loạn di truyền khiến khó có con?

Các nhà nghiên cứu khẳng định trùm phát xít Adolf Hitler mắc chứng rối loạn di truyền có tên Kallmann, dẫn đến tình trạng khó có con.

Tâm Anh (theo The Sun)
Kết quả phân tích ADN lấy từ mẫu máu trên ghế sofa trong boongke - nơi nhà độc tài Hitler tự sát cho thấy y có nhiều khả năng mắc hội chứng Kallmann. Đây một tình trạng rối loạn di truyền khiến cơ thể không thể bắt đầu hoặc hoàn tất quá trình dậy thì.
Một trong những phát hiện đáng chú ý là gene PROK2, liên quan đến sự phát triển cơ quan sinh dục, gần như không được phát hiện trong mẫu ADN của Hitler.
Việc thiếu hụt gene PROK2 dẫn đến hàm lượng testosterone thấp hơn bình thường và có thể dẫn đến kết quả là bộ phận sinh dục không phát triển và chỉ dài vài cm.
Người mắc hội chứng Kallmann có thể dẫn đến tình trạng nồng độ testosterone thấp và có khả năng tinh hoàn ẩn.
Hồ sơ sức khỏe về Hitler sau khi bị bắt vì cuộc đảo chính nhà hàng bia năm 1923 nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern cho thấy trùm phát xít chỉ có một tinh hoàn.
Nếu Hitler thực sự có tinh hoàn phải bị ẩn thì điều này giải thích lý do vì sao y không có con bởi lẽ người mắc bệnh này thường suy giảm khả năng sinh sản.
Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định bằng chứng sinh học cho thấy Hitler có thể chưa bao giờ quan hệ tình dục.
Phân tích mẫu máu của Hitler cho thấy nhà độc tài Đức quốc xã có thể mắc chứng rối loạn tình dục do di truyền và làm suy giảm ham muốn tình dục.
Thêm nữa, phân tích ADN mới đây đã bác bỏ giả thuyết cho rằng Hitler có tổ tiên là người Do Thái.
