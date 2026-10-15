Trọng thể Lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào ở Hải Phòng

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự buổi lễ.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố, thân nhân các liệt sĩ và nhân dân…

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các lãnh đạo và đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Quân khu 3, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lực lượng vũ trang, địa phương và thân nhân các liệt sĩ lần lượt dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Sau lễ viếng là lễ truy điệu. Ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đọc lời điếu.

Điếu văn tại lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào hy sinh, tử nạn tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo khẳng định sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt trong giai đoạn 1949 - 1951, khi nhiều người bị địch tra tấn, sát hại tại bốt Mai Sơn rồi chôn tập thể. Sự hy sinh thầm lặng của các liệt sĩ và đồng bào góp phần làm nên truyền thống đấu tranh kiên cường của Hải Phòng, gắn với những dấu mốc lịch sử như “Đường 10 quật khởi”, “Đường 5 anh dũng”, “Cát Bi rực lửa”.

Ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòn đọc lời điếu.

Trong số những người nằm lại tại Mả Chìa, có 8 liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công, gồm các liệt sĩ: Nguyễn Văn Cảm, Bí thư Chi bộ xã Đồng Minh; Đỗ Ngọc Bích, Bí thư Chi bộ xã Cao Minh; Hà Văn Rặc, cán bộ phái viên; Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát, Đỗ Văn Choát, đều là cán bộ xã; Vũ Văn Tuân và Nguyễn Văn Gắng, đều là du kích. Cùng nằm lại với các liệt sĩ còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đến nay chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Điếu văn cũng khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và an táng các hài cốt thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng đối với những người đã ngã xuống và các gia đình chịu mất mát trong chiến tranh. Thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm, xác minh tại những nơi còn thông tin, chăm lo chu đáo cho thân nhân liệt sĩ và người có công.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ an táng.

Theo chủ trương của Thường trực Thành ủy, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đây là việc làm cụ thể của Hải Phòng nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bảo tồn các địa điểm tiêu biểu tìm thấy mộ liệt sĩ, để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành nghi thức di chuyển, an táng 56 hài cốt tại khu vực Mả Chìa. Trong không khí xúc động, nhiều người dân mang theo hoa và quốc kỳ, trang nghiêm tiễn đưa, thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống. Nghi thức hạ huyệt, rải đất, đặt hoa và thắp hương được thực hiện trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trước đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), từ ngày 26/9/2026, các lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các cấp, ngành và UBND xã Vĩnh Bảo tổ chức tìm kiếm tại khu vực Mả Chìa.

Khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Sau 10 ngày, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống Pháp. Lực lượng chức năng còn phát hiện một số di vật như bát ăn cơm, sợi dây đồng nhỏ và khuy đeo thắt lưng. Do đây là khu vực chôn tập thể, hài cốt đã trải qua khoảng 76 năm nên không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính.

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