Sáng 23/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Tại buổi lễ, các cơ quan đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng với 20 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng với 2 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng với 13 đảng viên.

Trong đợt 7/11, thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đồng chí vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành. Thủ tướng cũng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các đảng viên lão thành lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp nhất; ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, phát triển đất nước và xây dựng quê hương Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tặng các đồng chí đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao; luôn dựa vào Nhân dân để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên.

"Huy hiệu Đảng trao tặng cho các đồng chí hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đó là sự ghi nhận, tôn vinh trọn vẹn cả một quá trình cống hiến, phấn đấu, hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản; là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản với lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh quá khứ, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và thắp sáng niềm tin cho tương lai và là lời nhắc nhở sâu sắc thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào cuộc sống; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy, những giá trị đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước càng trở nên quý báu.

"Sức mạnh và uy tín của Đảng ta bắt nguồn từ sự tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên. Tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất người cách mạng kiên trung theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho Đảng ta trường tồn và phát triển", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ.

Thủ tướng khẳng định, để ngọn lửa cách mạng được tiếp nối bền bỉ bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng hôm nay, thành phố Hải Phòng, với vị trí chiến lược quan trọng, cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước; không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Đây cũng chính là việc làm thiết thực nhất để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước; góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Thủ tướng tới thăm, trao tặng quà cho bà Phạm Thị Chính là hộ nghèo, gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ.

Thủ tướng đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hải Phòng kịp thời lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành; đồng thời tiếp tục quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đảng viên cao tuổi. Đây không chỉ là truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống "Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến", cùng tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của Nhân dân, thành phố Hải Phòng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân và với những cống hiến của các thế hệ đi trước.