Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP HCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo TP HCM cùng đông đảo nhân dân dự buổi lễ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, ngay từ sáng sớm, hơn 300 đại biểu gồm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cựu chiến binh, đại diện các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên... đã xếp hàng trước lối vào khu vực làm lễ truy điệu. Tại nhiều cung đường từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM, người dân cầm hoa cúc trắng đứng kín hai bên đường tiễn đưa.

Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Chính phủ.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh; các nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các vị chức sắc tôn giáo và nhân dân, do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu đại diện Lãnh đạo và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh dâng hoa, dâng hương.

Sau lễ viếng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đọc lời điếu.

Sau lễ truy điệu, Ban Tổ chức tiến hành nghi thức di chuyển hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh an táng. Các lãnh đạo, đại biểu cùng tổ công tác đưa các giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Sau hơn 03 tháng, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: chinhphu.vn

Đội hình di chuyển hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Xe dẫn đường của Công an và Quân đội; xe chỉ huy; xe tổ Quân kỳ; xe đội Danh dự; xe chở hoa; đội hình 8 xe chở hài cốt liệt sĩ; đoàn xe chở đại biểu; xe cứu kéo; và xe Kiểm soát quân sự.

Đoàn xe di chuyển chậm giữa hàng trăm nghìn người dân với hoa trắng và Quốc kỳ trên tay, suốt quãng đường khoảng 24 km giữa Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Hai bên người người dân bày tỏ sự trang nghiêm xúc động, tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn

Trước đó, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027); quán triệt thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP HCM.

Người dân TP HCM đứng hai ven đường tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ

Bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn 03 tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.