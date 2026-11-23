Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, mà còn đặt ra một câu hỏi rất thiết thực: làm thế nào để những giá trị ấy đến được với mỗi người dân, trở thành niềm vui, tri thức, nguồn cảm hứng và hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày. Bởi thước đo sâu sắc nhất của phát triển văn hóa, sau cùng, chính là con người.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Từ một ngày hội văn hóa đến quyền thụ hưởng của Nhân dân

Có lẽ, hình ảnh đẹp nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam không nhất thiết nằm ở một sân khấu rực rỡ ánh đèn hay một lễ hội quy mô lớn. Đó có thể là ánh mắt háo hức của một em nhỏ lần đầu được bước vào bảo tàng; niềm vui của một gia đình cùng thưởng thức vở diễn; sự xúc động của người công nhân sau giờ làm việc được nghe những giai điệu quen thuộc; hay nụ cười của một nghệ nhân khi thấy người trẻ say mê học lại điệu hát, nghề thủ công của quê hương. Những khoảnh khắc bình dị ấy nhắc chúng ta rằng văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi hiện diện trong cuộc sống của nhân dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, vì thế, có ý nghĩa lớn hơn một dấu mốc trên lịch. Đây là cơ hội để khẳng định vị trí của văn hóa trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời thể hiện sự nhất quán của một tư tưởng xuyên suốt: văn hóa do nhân dân sáng tạo, được nhân dân gìn giữ và trước hết phải phục vụ nhân dân. Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, với tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến những chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người luôn là điểm xuất phát và đích đến.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị đã đặt phát triển văn hóa trong quan hệ chặt chẽ với phát triển con người và phát triển đất nước. Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: đưa văn hóa trở thành một mối quan tâm chung của toàn xã hội; nhắc mỗi cơ quan, địa phương, thiết chế và mỗi công dân về trách nhiệm xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, giàu bản sắc, sáng tạo. Tuy nhiên, ý nghĩa ấy sẽ chưa trọn vẹn nếu ngày hội chỉ được nhận diện qua số chương trình biểu diễn, số cuộc triển lãm hoặc lượng người tham dự.

Ở đây cần một thay đổi trong cách nhìn. Thụ hưởng văn hóa không phải là phần thưởng dành cho người có điều kiện, cũng không phải một nhu cầu có thể chờ đến khi đời sống vật chất đã đầy đủ. Đó là một nhu cầu thiết yếu, gắn với quyền phát triển toàn diện của con người. Một cuốn sách hay, một buổi hòa nhạc, một không gian đọc sách, một di tích được gìn giữ, một khu sinh hoạt cộng đồng thân thiện có thể làm giàu đời sống tinh thần, nuôi dưỡng lòng nhân ái và mở rộng khả năng sáng tạo của mỗi người.

Điều đáng trân trọng trong Ngày Văn hóa Việt Nam là cơ hội để mọi người cùng cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng văn hóa. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, vùng miền hay mức thu nhập, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình để kể, có di sản để tự hào và có quyền tìm thấy vẻ đẹp trong đời sống. Một ngày văn hóa thành công, bởi vậy, không chỉ có đông người đến xem, mà phải có thêm nhiều người được tham gia và muốn tiếp tục tham gia sau khi ngày hội khép lại.

Để không ai đứng ngoài đời sống văn hóa

Trong thực tế, khoảng cách về cơ hội tiếp cận văn hóa vẫn hiện hữu. Ở các đô thị lớn, người dân có thể lựa chọn bảo tàng, nhà hát, thư viện, rạp chiếu phim, không gian sáng tạo; nhưng tại nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng xa trung tâm hoặc những khu nhà trọ công nhân, lựa chọn ấy còn hạn chế. Ngay trong một thành phố, người có điều kiện kinh tế, thời gian và phương tiện đi lại thường dễ tiếp cận các sản phẩm văn hóa chất lượng hơn người lao động phải dành phần lớn ngày cho mưu sinh. Người cao tuổi, người khuyết tật hay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng có những rào cản riêng.

Triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ năm 2026” nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Vì vậy, nói đến thụ hưởng văn hóa phải nói đến công bằng về cơ hội. Công bằng không có nghĩa là mọi người cùng thưởng thức một loại hình nghệ thuật, mà là ở đâu, trong hoàn cảnh nào, người dân cũng có khả năng lựa chọn những giá trị văn hóa phù hợp với nhu cầu, điều kiện và bản sắc của mình. Điều này đòi hỏi chính sách văn hóa quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận thực tế, chứ không chỉ đến mạng lưới công trình hay kinh phí đầu tư.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở Vĩnh Long ngày 5/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vấn đề tạo điều kiện để mọi người dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; đặc biệt quan tâm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình khó khăn và người dân ở địa bàn xa trung tâm. Đến Ngày hội tại phường Ba Đình, Hà Nội ngày 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nhà văn hóa như một không gian gắn kết cộng đồng, nơi người cao tuổi gặp gỡ, thanh niên sinh hoạt, trẻ em đọc sách và các gia đình cùng chia sẻ những hoạt động chung. Những chỉ đạo ấy có ý nghĩa thực tiễn rất rõ: văn hóa phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của con người và từ những không gian gần gũi nhất với cuộc sống.

Một bảo tàng mở cửa thân thiện cho học sinh, một nhà hát đưa chương trình về khu công nghiệp, một thư viện có sách nói cho người khiếm thị, một lớp truyền dạy nghệ thuật dân gian tại nhà văn hóa thôn, hay một nền tảng số giúp người ở xa khám phá kho tàng di sản — tất cả đều là những cách làm thiết thực. Công nghệ có thể mở rộng khả năng tiếp cận, nhưng không thay thế được sự gặp gỡ, sẻ chia và trải nghiệm văn hóa trực tiếp. Chúng ta cần cả hai: không gian văn hóa hiện diện trong cộng đồng và hạ tầng văn hóa số phục vụ công chúng.

Quan trọng hơn, người dân không chỉ là khán giả. Một cộng đồng thực hành lễ hội, một người mẹ truyền cho con điệu hát quê hương, một nhóm thanh niên làm phim về lịch sử địa phương, những nghệ nhân hướng dẫn học sinh làm sản phẩm thủ công - chính họ đang sáng tạo, trao truyền và làm mới văn hóa. Nếu chương trình văn hóa chỉ được thiết kế từ trên xuống, người dân dễ trở thành người nhận thụ động. Nếu biết lắng nghe nhu cầu và trao cho cộng đồng quyền tham gia tổ chức, văn hóa sẽ có sức sống nội sinh bền bỉ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu yêu cầu “chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển”. Tinh thần ấy cần được thể hiện ngay trong cách tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam: chính quyền kiến tạo điều kiện, thiết chế văn hóa phục vụ, nghệ sĩ và doanh nghiệp đồng hành, còn nhân dân thực sự là chủ thể. Khi đó, thành công không chỉ là một sự kiện được tổ chức tốt, mà còn là những kết nối văn hóa được hình thành và tiếp tục phát triển.

Một ngày tôn vinh văn hóa, 365 ngày nâng cao chất lượng cuộc sống

Ngày 24/11 có thể tạo nên một điểm khởi đầu đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là những gì tiếp tục diễn ra từ ngày 25/11. Nếu sau một ngày hội sôi động, bảo tàng lại vắng khách, thư viện ít người đọc, nhà văn hóa khóa cửa và nghệ sĩ thiếu không gian biểu diễn, thì tác động của ngày hội sẽ khó trở thành giá trị lâu dài. Tư duy phát triển văn hóa phải vượt ra khỏi khuôn khổ một đợt vận động hay một chương trình kỷ niệm để đi vào nhịp sống thường ngày.

Theo đó, mỗi địa phương có thể xây dựng lịch hoạt động văn hóa quanh năm, phù hợp với đặc điểm dân cư, nguồn lực và bản sắc của mình. Trường học cần mở rộng cơ hội cho học sinh tiếp xúc với nghệ thuật, di sản và văn hóa đọc. Các nhà hát, bảo tàng, thư viện cần sáng tạo hơn trong cách tiếp cận công chúng, thiết kế chương trình cho những nhóm người khác nhau; tăng cường hoạt động lưu động, hoạt động cộng đồng và các hình thức phục vụ trên không gian số. Doanh nghiệp có thể đồng hành bằng trách nhiệm xã hội, hỗ trợ không gian văn hóa, đặt hàng sản phẩm sáng tạo, tạo điều kiện để người lao động tham gia những hoạt động nâng cao đời sống tinh thần.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nâng chất lượng các thiết chế văn hóa cơ sở. Xây dựng một nhà văn hóa không chỉ là hoàn thành một hạng mục đầu tư. Điều đáng quan tâm là nhà văn hóa ấy có thực sự mở cửa, có người sử dụng, có nội dung hấp dẫn, có tạo được sự gắn bó và lòng tin trong cộng đồng hay không. Tương tự, số hóa di sản không thể chỉ dừng ở việc đưa hình ảnh, tư liệu lên mạng; giá trị của số hóa phải được thể hiện bằng khả năng học tập, khám phá và sáng tạo của người dân từ chính nguồn tư liệu ấy.

Chúng ta cũng cần đổi mới cách đánh giá hiệu quả chính sách văn hóa. Bên cạnh số công trình được xây dựng, số chương trình được tổ chức, nên quan tâm đến tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động văn hóa, mức độ hài lòng, khả năng tiếp cận của các nhóm yếu thế, chất lượng môi trường văn hóa và những chuyển biến tích cực trong ứng xử cộng đồng. Những chỉ dấu ấy giúp chuyển sự quan tâm từ đầu vào sang kết quả, từ hình thức sang hiệu quả thực chất, từ những gì cơ quan quản lý đã làm sang những gì người dân thực sự nhận được.

Điều sâu xa hơn nằm ở cách chúng ta hiểu về phát triển. Một quốc gia hùng cường không chỉ có nền kinh tế lớn, hạ tầng hiện đại hay năng lực công nghệ tiên tiến, mà còn cần những con người có nhân cách, lòng tự trọng, khát vọng vươn lên và khả năng sống nhân ái với nhau. Khi văn hóa làm giàu tâm hồn, bồi dưỡng năng lực cảm thụ cái đẹp, nuôi dưỡng sự tử tế và gắn kết cộng đồng, văn hóa trở thành nền tảng của hạnh phúc và sức mạnh bền vững của đất nước. Đó cũng là chiều sâu nhân văn của việc đặt con người ở trung tâm mọi chính sách phát triển.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên rồi sẽ khép lại. Những sân khấu sẽ hạ màn, những cuộc triển lãm sẽ kết thúc, nhưng điều đáng quý nhất phải là những giá trị còn ở lại. Đó có thể là niềm vui của em nhỏ lần đầu bước vào bảo tàng; sự xúc động của người công nhân khi được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật; niềm tự hào của nghệ nhân khi di sản quê hương có người tiếp nối; hay sự ấm áp trong một khu dân cư biết gặp gỡ, lắng nghe và quan tâm đến nhau. Từ những điều bình dị ấy, văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách, gắn kết cộng đồng và làm nên sức mạnh của dân tộc. Tôn vinh văn hóa trong một ngày là cần thiết; làm cho mỗi người dân được sống tốt đẹp hơn nhờ văn hóa trong cả 365 ngày mới là mục tiêu chúng ta phải kiên trì theo đuổi.



