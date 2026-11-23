Tọa đàm diễn ra vào thời điểm bản lề khi TP HCM cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể TP HCM 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm và Luật Phát triển đô thị năm 2026, nhằm chuyển động lực tăng trưởng từ vốn, đất đai sang tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, Thành phố cần chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giữ vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những mô hình trọng tâm để gắn nghiên cứu với sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Luật Phát triển đô thị trao cho TP HCM nhiều thẩm quyền để phát triển khoa học công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành cùng TP HCM để xây dựng các chính sách cho các lĩnh vực mới như mô hình "sandbox", UAV, hoặc xây dựng các mô hình khu công nghiệp thế hệ mới… Đồng thời sẽ tiếp tục xây dựng các chính sách để thu hút, giữ chân người tài cho các đô thị khoa học công nghệ.

Chia sẻ thực tiễn, ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, giới thiệu mô hình Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP HCM — đề án được UBND TP HCM phê duyệt theo Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 14/1/2026.

Quang cảnh tọa đàm khoa học

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Không gian phía Bắc được cấu trúc theo ba tầng liên hoàn gồm vùng lõi đổi mới sáng tạo, vành đai sản xuất công nghệ cao và hạ tầng kết nối đa tầng. Tại trung tâm phường Bình Dương, vùng lõi rộng khoảng 220 ha (định hướng mở rộng thêm 103 ha) tập trung hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Hạt nhân hệ sinh thái là Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển đổi công năng từ Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây, kết nối chặt chẽ với Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Khu Công nghệ số tập trung 15,4 ha, Trung tâm Nghiên cứu Vi điện tử, Trung tâm Sản xuất tiên tiến, phòng thí nghiệm dùng chung và quần thể WTC.

Ông Phạm Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex phát biểu tại buổi tọa đàm

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Để hệ sinh thái vận hành hiệu quả, Becamex kiến nghị triển khai đồng bộ 4 chương trình đột phá: giao thông công cộng – đường sắt; dịch chuyển công nghiệp theo mô hình "Nơi đi – Nơi đến"; phát triển hạ tầng khoa học công nghệ; huy động nguồn lực gắn với nâng cao chất lượng nhân lực.

Phát biểu tổng kết, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP HCM khẳng định Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải là hệ sinh thái gắn kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị. Thước đo thành công không nằm ở diện tích đất, số dự án hay tổng vốn, mà ở năng lực làm chủ công nghệ, kết quả thương mại hóa và đóng góp thực chất cho Thành phố. Không gian phát triển cần tổ chức tích hợp, liên kết đa cực nhằm phát huy thế mạnh bổ trợ giữa Đại học Quốc gia TP HCM, viện, trường, khu công nghệ cao và doanh nghiệp; linh hoạt phân khu tập trung hoặc phân tán, tránh dàn trải, trùng lặp.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại buổi tọa đàm

Nhấn mạnh kỷ cương thực thi, Chủ tịch HĐND TP HCM yêu cầu chính sách ưu đãi phải minh bạch đối tượng, điều kiện, cam kết đầu ra và giám sát chặt nguồn lực công, kiên quyết không để mô hình biến tướng sang bất động sản.