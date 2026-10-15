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Chính trị

Sáng 15/10, Hải Phòng truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn

Sáng 15/10, thành phố Hải Phòng tổ chức truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn được quy tập tại Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.

Hải Ninh

Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn được quy tập tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo sẽ được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức từ 8h sáng ngày 15/10.

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Lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mả Chìa được tổ chức sáng 15/10.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo là một trong ba điểm truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên cả nước, cùng với Tuyên Quang và Cần Thơ.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các hài cốt tại khu vực Mả Chìa. 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống Pháp được tìm thấy, quy tập.

Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và thành phố trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và xã Vĩnh Bảo, đến nay, công tác chuẩn bị cho buổi lễ cơ bản hoàn tất. Khu vực tổ chức được chỉnh trang, hoàn thiện trang trí khánh tiết; không gian trưng bày hiện vật và 20 ảnh tư liệu ghi lại quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt được bố trí trang trọng. Khu an táng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm các điều kiện để tổ chức nghi thức đưa 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn về nơi an nghỉ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân TPHCM đứng hai bên đường tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ:

#Hải Phòng #liệt sĩ #quy tập hài cốt #Mả Chìa #truy điệu

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