Hai bộ hài cốt được tìm thấy trong khu vực ghi nhận 16 liệt sĩ Trung đoàn 28 hy sinh. Sư đoàn 10 sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Đắk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 21/11, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập thuộc Sue đoàn 10 - Quân đoàn 34 khai quật mộ liệt sĩ tại xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ đơn vị, căn cứ thông tin từ các nguồn tin, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 10 đã xây dựng Kế hoạch khảo sát trên địa bàn phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Quá trình khảo sát, đơn vị xác định toạ độ 22.92.(04.06.09) có 16 liệt sĩ của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, hy sinh. Chỉ huy Đội đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Đơn vị đã tìm thấy 2 mộ liệt sĩ trong số 16 mộ được ghi chép an táng tại khu vực.

Quá trình tìm kiếm, trong hai ngày 20 và 21/11, lực lượng của đơn vị đã phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng với nhiều di vật như thắt lưng, dao găm, nhiều đoạn dây thông tin, dây dù và mảnh tăng nhỏ. Cả hai liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính.

Sau khi cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 10 đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định; đồng thời, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, quy tập trở về an nghỉ cùng đồng đội.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 10 đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2026. Đến nay, đơn vị đã tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Kon Tum, phường Đăk Cấm và hai xã Măng Ri, Đăk Pék thuộc tỉnh Quảng Ngãi.