Tham dự sự kiện có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; các Phó Bí thư Thành ủy gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết, ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao đoàn, nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và người dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đến dự hội nghị

Lộ trình trăm năm hướng tới nhóm đô thị hàng đầu thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Bản Quy hoạch được công bố hôm nay đã cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026, xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TP HCM trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

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Được UBND TP HCM phê duyệt từ ngày 31/10, bản quy hoạch xác lập lộ trình phát triển xuyên suốt gắn với những cột mốc chiến lược. Khởi đầu cho tầm nhìn dài hạn ấy, đến năm 2030, TP HCM khẳng định vị thế đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động và sáng tạo; giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế. Thành phố đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo dấu ấn nổi trội tại Đông Nam Á và góp mặt trong top 100 thành phố toàn cầu đáng sống, sở hữu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc nhóm thu nhập cao.

Tiếp nối nền tảng này, bước sang cột mốc năm 2045, thành phố vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa - xã hội và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tầm cỡ châu Á. Chiến lược phát triển giai đoạn này gắn chặt với tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kiến tạo điểm đến toàn cầu giàu bản sắc, chất lượng sống cao và đứng trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Vươn xa hơn, từ năm 2075 trở về sau, TP HCM định hình là đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới; trở thành tâm điểm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và giao lưu quốc tế, có sức hút mạnh mẽ với nhân tài, tập đoàn lớn và nguồn lực chất lượng cao.

Các bản đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết được công bố tại Hội nghị

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Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong nhận định: "Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về Thành phố của mình. Quy hoạch hôm nay được chính thức ban hành là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, bạn bè trong và ngoài nước. Sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, năng động này sẽ tiếp tục được phát huy trong quá trình cụ thể hóa, thực hiện quy hoạch".

Siêu đô thị đa cực với 5 cực động lực chiến lược

Điểm đột phá cốt lõi của bản quy hoạch là tái cấu trúc không gian theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển. Trong đó, 5 hệ liên kết chiến lược — tiêu biểu như trục sông Sài Gòn — giữ vai trò mạch dẫn kết nối thông suốt toàn thành phố, tạo bệ phóng cho 5 cực động lực hội tụ các ngành kinh tế mũi nhọn bứt phá và lan tỏa tăng trưởng.

Giữ vai trò hạt nhân là cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế tại khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn – Thủ Thiêm và hai bờ sông Sài Gòn. Tiếp tục đảm nhận chức năng trung tâm chính trị, hành chính, tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, văn hóa và đối ngoại, khu vực này ưu tiên tái thiết đô thị hiện hữu gắn với bảo tồn di sản, đẩy mạnh kinh tế sáng tạo, khai thác không gian ngầm và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Lãnh đạo TP HCM và các dại biểu tham dự Hội nghị

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Mở rộng về hướng đông là cực đổi mới sáng tạo gồm Thủ Đức – Thuận An – Dĩ An – Tân Uyên, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành. Đây là hạt nhân phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục đại học, khởi nghiệp và đô thị tri thức nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ.

Dịch chuyển lên phía bắc, cực công nghiệp và logistics tập trung tại Thủ Dầu Một – Bến Cát – Bàu Bàng cùng vùng phụ cận. Khu vực này chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp đơn chức năng sang hệ sinh thái tích hợp công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo và các trung tâm phân phối hàng hóa lớn.

Ở chiều ngược lại, hướng ra biển phía nam là cực cảng biển, thương mại tự do và công nghiệp năng lượng trải dài từ Châu Đức, Phú Mỹ xuống Long Sơn, Bà Rịa đến cảng biển Cần Giờ. Phát huy lợi thế hướng biển, không gian này phát triển cảng biển quốc tế, thương mại tự do, dịch vụ hàng hải, logistics và năng lượng, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế chiến lược của TP HCM và cả nước.

Để hoàn thiện thế cân bằng cho siêu đô thị, khu vực phía tây từ xã Bình Hưng đến xã Hóc Môn hình thành cực đô thị, giáo dục và y tế. Hướng phát triển này giúp phân bổ lại dân cư hợp lý, giảm áp lực hạ tầng cho vùng lõi thông qua các khu đô thị đồng bộ tích hợp giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, dịch vụ triển lãm cấp vùng và các trung tâm việc làm mới.

Song hành cùng 5 cực động lực, quy hoạch kiến tạo 5 trung tâm vệ tinh nhằm bổ trợ hạ tầng, dịch vụ, việc làm và mở rộng không gian sống chất lượng cao. Ở khu vực biển đảo, Côn Đảo phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp, phát huy di sản lịch sử và nghiên cứu khoa học gắn với bảo tồn nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng – biển; còn dải Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm hình thành chuỗi đô thị du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ biển quốc tế, kết hợp thể thao biển, chăm sóc sức khỏe, hội nghị - sự kiện và kinh tế đêm.

Tại cửa ngõ Tây Bắc, Hóc Môn – Củ Chi phát triển mô hình đô thị sinh thái và dịch vụ cửa ngõ gắn với công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, logistics nông sản cùng du lịch văn hóa – lịch sử. Trong khi đó, ở vành đai phía bắc, Bàu Bàng hướng tới đô thị công nghiệp thế hệ mới với công nghệ cao, sản xuất thông minh, công nghiệp xanh và logistics đường bộ, đường sắt; còn Bắc Tân Uyên phát triển dịch vụ công nghiệp, logistics và giáo dục đại học hài hòa cùng không gian đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.