Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền và MTTQ tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ngày 22/11, tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự ngày hội tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc. Ảnh: HN

Trong không khí đầm ấm, phấn khởi, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), nay là MTTQ Việt Nam; đồng thời nhìn lại những kết quả trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Sau sáp nhập thôn Cao Thắng cũ và một phần thôn Nam Thắng cũ, khu dân cư hiện có 463 hộ với 1.859 nhân khẩu, được tổ chức thành 7 tổ liên gia. Dù địa bàn và quy mô dân số mở rộng, người dân đã nhanh chóng ổn định đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng.

Điểm nổi bật trong phong trào xây dựng khu dân cư là sự đồng thuận, đóng góp tích cực của người dân. Bà con đã tự nguyện hiến 1.200m² đất làm đường giao thông, đóng góp 160 triệu đồng xây dựng nông thôn mới và hơn 360 ngày công lao động để hoàn thiện hạ tầng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Nguyễn Thanh Bình và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Cao Thắng. Ảnh: HN

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm tiếp tục được phát huy. Phong trào vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải, chăm sóc các tuyến đường tự quản cũng trở thành hoạt động nền nếp tại khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Cao Thắng trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân địa phương tiếp tục vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy dân chủ, tinh thần tương thân tương ái; quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền và MTTQ tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu; trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Lạc; trao 20 chiếc xe đạp và những phần quà thiết thực cho 20 em học sinh xã Thạch Lạc gặp hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.