Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng cho Quân khu 2

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Quân khu 2 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng 12/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng LLVT Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm dự, trao danh hiệu và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương thuộc địa bàn Quân khu 2. Về phía tỉnh Phú Thọ có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2, đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu.

Được thành lập ngày 19/10/1946, trưởng thành từ Chiến khu 10, LLVT Quân khu 2 đã trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ Quân khu phát huy truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”, lập nhiều chiến công, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng.

Những đóng góp của LLVT Quân khu được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có hai Huân chương Sao vàng và một Huân chương Hồ Chí Minh. Toàn Quân khu có 330 tập thể, 139 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5.317 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích, chiến công của LLVT Quân khu 2 trong 80 năm qua, đồng thời nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng của Quân khu đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập sát thực tế địa hình miền núi, biên giới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng đơn vị số.

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu LLVT Quân khu tiếp tục làm tốt công tác dân vận, củng cố thế trận lòng dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, đặt việc bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.

Đồng thời, Quân khu cần tăng cường đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thay mặt LLVT Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu, khẳng định cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu.