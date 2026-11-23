Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2027, tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thông tin thêm về những kết quả nổi bật tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Nổi bật là tập trung hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kiến tạo phát triển; kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển; triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân…Trong đó, 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 9%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Nhấn mạnh năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Thủ tướng cho biết, để đạt các mục tiêu phát triển KTXH năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến.

Trong đó, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri.

Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn, đồng bộ hơn nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế. Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ để luật có hiệu lực đi vào cuộc sống. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc…

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.

Hải Phòng đóng góp quan trọng cho kết quả chung của cả nước

Đánh giá cao vai trò, vị thế của thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà địa phương đạt được thời gian qua với nhiều chỉ tiêu vượt mức bình quân cả nước, như tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 12,08%, sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,12%, bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng 16,17%, giải ngân đầu tư công đạt 91,5%.

Lưu ý một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra đối với chỉ tiêu về GRDP quý IV, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, chỉ số IIP, phát triển doanh nghiệp… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn...

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay; nâng cao năng lực logistics. Nâng giá trị tạo ra trong nước từ công nghiệp và FDI; phát triển nhà cung ứng nội địa trong ngành điện tử, cơ khí chính xác, dịch vụ kỹ thuật cảng. Có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân; hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh. Quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cũ - cử tri phường Tân Hưng phát biểu ý kiến.

Với 10 kiến nghị của cử tri tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân Thủ tướng tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả và báo cáo cử tri thông qua đoàn đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng đã phản hồi các kiến nghị, đề xuất cụ thể của cử tri liên quan công tác lập pháp, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, trong đó có tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho các đô thị chiến lược; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, gắn với đầu ra, chế biến và bảo quản để nâng cao giá trị nông sản; huy động và khai thác hiệu quả nguồn vốn trong Nhân dân; tạo đột phá trong nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ và người lao động Việt Nam; kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài với những nhiệm vụ cụ thể; phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp đời sống gia đình; cải cách hành chính; việc làm; nhà ở; phát triển đồng đều các khu vực của Hải Phòng…

Với hệ thống các quy định của pháp luật đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, Thủ tướng mong muốn các bộ ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai để thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu phát triển trong thời gian tới; các cử tri tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền thành phố.