Đang đào đất canh tác nông nghiệp, người dân xã An Ninh (Tây Ninh) bất ngờ phát hiện vật thể nghi là hài cốt liệt sĩ, nên lập tức cấp báo chính quyền.

Ngày 23/11, thông tin từ Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp An Sơn, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, trong quá trình đào đất phục vụ canh tác nông nghiệp, gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp An Sơn) bất ngờ phát hiện một vật thể được bọc bên ngoài bằng cao su màu xanh, nghi là hài cốt liệt sĩ, nên đã trính báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Nhận được thông tin, chính quyền xã An Ninh liên hệ Đội K73 để phối hợp xác minh và tổ chức tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt được bọc bằng cao su màu xanh, bên trong có lớp võng bộ đội. Tại khu vực phần đầu còn có mảnh đạn.

Hai hài cốt liệt sĩ được quy tập, cất bốc tại ấp An Sơn, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đội K73 sử dụng xe Kobe kết hợp đào thủ công tại những vị trí nghi vấn. Cách vị trí phát hiện đầu tiên khoảng 1,5m, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1m. Trên phần bụng hài cốt có một chiếc chén bằng sành.

Sau khi quy tập, cả 2 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác giám định, xác định danh tính. Đồng thời, được bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã An Ninh, dự kiến truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trong thời gian tới.