Trốn phố lên Ba Vì, tận hưởng không khí trong lành mùa thu

Chỉ cách Hà Nội 60 km, Ba Vì mùa thu rực vàng lá, sương mờ và không gian yên bình, lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày thư giãn cuối tuần.

Mỗi độ thu về, khi những tán lá rừng bắt đầu chuyển màu, Ba Vì lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu thiên nhiên. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, khu du lịch Ba Vì là lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày, vừa thuận tiện di chuyển vừa mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào phố thị.

Ảnh Nguyễn Hồng Nhật

Hơi thở mùa thu giữa lòng núi rừng

Từ tháng 9 đến tháng 11, Ba Vì vào mùa đẹp nhất trong năm. Những cánh rừng lá phong, cây dẻ, sồi hay bạch đàn ngả sang vàng óng, xen lẫn sắc đỏ, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng khác gì châu Âu thu nhỏ. Sáng sớm, sương mù bảng lảng trên triền núi, không khí se lạnh pha chút hương đất ẩm khiến du khách cảm nhận rõ nét nhịp thở của mùa thu miền Bắc.

Đỉnh Tản Viên, Nhà thờ cổ, rừng thông và Vườn quốc gia Ba Vì là những địa điểm du khách không nên bỏ qua. Đặc biệt, khu rừng tán cao quanh Nhà thờ cổ luôn nằm trong top những điểm check-in được yêu thích nhất mỗi mùa thu về, nhờ vẻ đẹp hoang sơ, ma mị khi ánh sáng xuyên qua lớp lá rừng vàng rực.

Ảnh Nguyễn Hồng Nhật

Trải nghiệm và lưu trú

Ngoài leo núi, đi bộ giữa rừng, du khách có thể ghé trang trại bò sữa Ba Vì để thưởng thức sữa tươi, sữa chua hoặc tham quan các khu sinh thái như Melia Ba Vì Mountain Retreat, Family Resort, Paragon Resort... Mỗi khu đều có nét riêng: từ biệt thự ẩn mình giữa rừng đến bungalow view thung lũng, phù hợp cho cả nhóm bạn, cặp đôi hay gia đình.

Buổi chiều, du khách có thể đạp xe quanh những cung đường uốn lượn, hít hà hương rừng, hoặc săn mây trên đỉnh Vua – nơi phóng tầm mắt ra xa, nhìn toàn cảnh hồ Suối Hai ẩn hiện trong sương.

Đến Ba Vì, đừng quên thưởng thức những món đặc sản dân dã mà khó nơi nào có được như gà đồi nướng than hoa, lợn mán hấp sả, cá suối chiên giòn hay rau rừng xào tỏi. Nhiều homestay và nhà hàng quanh khu vực Vườn quốc gia phục vụ các bữa cơm chuẩn vị vùng cao, mang đến cảm giác ấm áp giữa không gian núi rừng se lạnh.

Ảnh Nguyễn Hồng Nhật

Gợi ý lịch trình 2 ngày 1 đêm

Ngày 1: Hà Nội – Vườn quốc gia Ba Vì – Nhà thờ cổ – Melia Ba Vì Mountain Retreat. Buổi chiều đạp xe, ngắm hoàng hôn, tối đốt lửa trại.

Ngày 2: Sáng sớm săn mây trên đỉnh Vua – tham quan trang trại bò sữa – ăn trưa với đặc sản địa phương, chiều về Hà Nội.

Lưu ý nhỏ cho du khách

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Ba Vì là từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 12. Du khách nên mang áo khoác mỏng, giày thể thao chống trượt để tiện di chuyển. Nếu đi trong ngày, nên khởi hành sớm để tận hưởng không khí mát lành buổi sáng và tránh sương dày khi chiều muộn.