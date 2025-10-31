Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Trốn phố lên Ba Vì, tận hưởng không khí trong lành mùa thu

Chỉ cách Hà Nội 60 km, Ba Vì mùa thu rực vàng lá, sương mờ và không gian yên bình, lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày thư giãn cuối tuần.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mỗi độ thu về, khi những tán lá rừng bắt đầu chuyển màu, Ba Vì lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu thiên nhiên. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, khu du lịch Ba Vì là lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày, vừa thuận tiện di chuyển vừa mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào phố thị.

vuon-quoc-gia-ba-vi2.jpg
Ảnh Nguyễn Hồng Nhật

Hơi thở mùa thu giữa lòng núi rừng

Từ tháng 9 đến tháng 11, Ba Vì vào mùa đẹp nhất trong năm. Những cánh rừng lá phong, cây dẻ, sồi hay bạch đàn ngả sang vàng óng, xen lẫn sắc đỏ, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng khác gì châu Âu thu nhỏ. Sáng sớm, sương mù bảng lảng trên triền núi, không khí se lạnh pha chút hương đất ẩm khiến du khách cảm nhận rõ nét nhịp thở của mùa thu miền Bắc.

Đỉnh Tản Viên, Nhà thờ cổ, rừng thông và Vườn quốc gia Ba Vì là những địa điểm du khách không nên bỏ qua. Đặc biệt, khu rừng tán cao quanh Nhà thờ cổ luôn nằm trong top những điểm check-in được yêu thích nhất mỗi mùa thu về, nhờ vẻ đẹp hoang sơ, ma mị khi ánh sáng xuyên qua lớp lá rừng vàng rực.

vuon-quoc-gia-ba-vi.jpg
Ảnh Nguyễn Hồng Nhật

Trải nghiệm và lưu trú

Ngoài leo núi, đi bộ giữa rừng, du khách có thể ghé trang trại bò sữa Ba Vì để thưởng thức sữa tươi, sữa chua hoặc tham quan các khu sinh thái như Melia Ba Vì Mountain Retreat, Family Resort, Paragon Resort... Mỗi khu đều có nét riêng: từ biệt thự ẩn mình giữa rừng đến bungalow view thung lũng, phù hợp cho cả nhóm bạn, cặp đôi hay gia đình.

Buổi chiều, du khách có thể đạp xe quanh những cung đường uốn lượn, hít hà hương rừng, hoặc săn mây trên đỉnh Vua – nơi phóng tầm mắt ra xa, nhìn toàn cảnh hồ Suối Hai ẩn hiện trong sương.

Đến Ba Vì, đừng quên thưởng thức những món đặc sản dân dã mà khó nơi nào có được như gà đồi nướng than hoa, lợn mán hấp sả, cá suối chiên giòn hay rau rừng xào tỏi. Nhiều homestay và nhà hàng quanh khu vực Vườn quốc gia phục vụ các bữa cơm chuẩn vị vùng cao, mang đến cảm giác ấm áp giữa không gian núi rừng se lạnh.

ba-vi.jpg
Ảnh Nguyễn Hồng Nhật

Gợi ý lịch trình 2 ngày 1 đêm

Ngày 1: Hà Nội – Vườn quốc gia Ba Vì – Nhà thờ cổ – Melia Ba Vì Mountain Retreat. Buổi chiều đạp xe, ngắm hoàng hôn, tối đốt lửa trại.

Ngày 2: Sáng sớm săn mây trên đỉnh Vua – tham quan trang trại bò sữa – ăn trưa với đặc sản địa phương, chiều về Hà Nội.

Lưu ý nhỏ cho du khách

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Ba Vì là từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 12. Du khách nên mang áo khoác mỏng, giày thể thao chống trượt để tiện di chuyển. Nếu đi trong ngày, nên khởi hành sớm để tận hưởng không khí mát lành buổi sáng và tránh sương dày khi chiều muộn.

#Du lịch Ba Vì mùa thu #Khám phá rừng núi Ba Vì #Trải nghiệm nghỉ dưỡng sinh thái #Ẩm thực đặc sản vùng cao #Điểm check-in mùa thu #Hoạt động dã ngoại và leo núi

Bài liên quan

Du lịch

“Săn” sao ở Ba Vì trải nghiệm du lịch đêm độc đáo gần Hà Nội

Khi màn đêm buông xuống, Ba Vì hiện ra huyền ảo với muôn vàn vì sao lấp lánh, mang đến cho du khách trải nghiệm “săn” sao khó quên giữa đại ngàn.

Vườn quốc gia Ba Vì từ lâu đã là điểm “trốn phố” quen thuộc của người Hà Nội. Không chỉ hút khách nhờ bầu không khí mát lạnh, rừng thông cổ thụ hay mùa hoa dã quỳ rực rỡ, nơi đây còn sở hữu một trải nghiệm ít người biết nhưng lại vô cùng đặc biệt “săn” sao giữa đại ngàn.

san-sao-ba-vi.jpg
Ảnh Fanpage Thổ Địa Ba Vì
Xem chi tiết

Du lịch

Ba Vì hút du khách với cảnh mây bồng bềnh mùa hè

Chỉ cách Hà Nội 60km, Ba Vì chinh phục du khách bằng biển mây bồng bềnh, khí hậu mát lành và trải nghiệm thiên nhiên đầy thú vị mỗi độ hè sang.

san-may.jpg
Ba Vì được biết đến là một vùng đất giàu tiềm năng du lịch, nổi bật với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt, vào mùa hè, nơi đây trở thành thiên đường cho những ai đam mê săn mây. Ảnh Chiến Thắng
san-may2.jpg
Vào sáng sớm hoặc khi hoàng hôn buông xuống, những dải mây bồng bềnh vươn mình trong làn sương mờ ảo, phủ kín các thung lũng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ mà khó nơi nào có thể so sánh được. Đây chính là thời điểm lý tưởng để du khách lên Ba Vì, trải nghiệm cảm giác ngồi giữa biển mây, tận hưởng không khí trong lành và khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên. Ảnh Chiến Thắng
Xem chi tiết

Du lịch

Quỳnh Sơn - Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025 có gì thu hút du khách?

Giữa thung lũng Bắc Sơn, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nguyên sơ, văn hóa Tày đặc sắc và mô hình du lịch bền vững.

lang-quynh-son3.jpg
Nằm nép mình giữa thung lũng Bắc Sơn – vùng đất từng là căn cứ kháng chiến lịch sử và cái nôi văn hóa tiền sử của người Việt cổ – Quỳnh Sơn gây ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hòa quyện cùng nét văn hóa Tày đặc sắc. Ảnh Chu Đức Giang
lang-quynh-son1.jpg
Toàn bộ ngôi làng có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày, xếp san sát dưới chân núi, hướng ra cánh đồng lúa vàng óng. Nhà sàn được dựng bằng các loại gỗ quý như nghiến, lim, đinh, mái lợp ngói âm dương, vừa bền vững vừa giữ được vẻ cổ kính. Theo quan niệm người dân, nhà hướng nam là hướng tốt – mang đến sự an lành, thịnh vượng. Ảnh Chu Đức Giang
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM