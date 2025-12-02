Hà Nội

Triều Tiên trình làng tên lửa không đối không mới

Quân sự

Triều Tiên trình làng tên lửa không đối không mới

Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.

Thiên Đăng
Triều Tiên đã tận dụng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Không quân Nhân dân Triều Tiên để công bố một loại tên lửa không đối không mới. Ảnh: @KCNA.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố những bức ảnh cho thấy tên lửa không đối không mới này khá giống với tên lửa không đối không IRIS-T của Đức. Ảnh: @KCNA.
Tên lửa này được Triều Tiên trưng bày bên cạnh các máy bay chiến đấu MiG-29. Thậm chí, tên lửa không đối không mới của Triều Tiên còn được lắp trên các giá treo vũ khí của máy bay tấn công Su-25. Ảnh: @KCNA.
Những khoảnh khắc này cho thấy, Bình Nhưỡng có ý định kết hợp nó với các nền tảng chiến đấu tiền tuyến. Ảnh: @KCNA.
Tất nhiên, giống như nhiều sản phẩm quốc phòng khác của Triều Tiên, thông số kỹ thuật hay tên gọi của tên lửa không đối không mới này không được công bố. Ảnh: @KCNA.
Các chi tiết trực quan trong ảnh cho thấy kích thước của tên lửa không đối không mới Triều Tiên tương tự như tên lửa IRIS-T của Đức, tên lửa Type 04 của Nhật Bản và tên lửa PL-10E của Trung Quốc. Ảnh: @KCNA.
Được biết, tên lửa không đối không Type 04 nặng 95 kg với tầm bắn 30–35 km. IRIS-T nặng 87 kg và dài 2,94 m. PL-10E của Trung Quốc dài 3 m, nặng 89 kg và được cho là có tầm bắn 20 km. Ảnh: @KCNA.
Sử dụng các hệ thống này làm chuẩn mực, nhiều chuyên gia dự đoán tên lửa không đối không mới Triều Tiên có thể dài khoảng 3 m, nặng khoảng 90 kg và có khả năng bay xa 15–25 km. Ảnh: @KCNA.
Màn trình diễn giới thiệu tên lửa không đối không mới này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang mở rộng quan hệ quân sự-kỹ thuật với Nga và Trung Quốc, đồng thời tiếp tục triển khai các loại vũ khí máy bay mới. Ảnh: @KCNA.
Triều Tiên đã thử nghiệm một tên lửa không đối không nội địa khác vào tháng 5/2025. Tên lửa được phóng từ một chiếc MiG-29 dưới sự giám sát của Kim Jong-un đã bắn trúng một mục tiêu trên không trong quá trình thử nghiệm. Các cảnh quay ban đầu cho thấy những điểm tương đồng với tên lửa AIM-120 của Mỹ và PL-12 của Trung Quốc, bao gồm cả bánh lái khí động học hướng về phía trước. Ảnh: @KCNA.
