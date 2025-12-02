Triều Tiên trình làng tên lửa không đối không mới

Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.