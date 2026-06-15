Ba cá thể gấu ngựa “khủng” được giải cứu về Vườn quốc gia Bạch Mã

Ba cá thể gấu ngựa nặng hàng trăm kg được nuôi nhốt qua nhiều năm ở Thái Nguyên và Hà Nội đang được giải cứu về Vườn quốc gia Bạch Mã.

Ngày 15/6, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành cứu hộ thành công 3 cá thể gấu ngựa từ các hộ gia đình ở Hà Nội, Thái Nguyên tự nguyện chuyển giao về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Ba cá thể gấu ngựa đang được lực lượng chức năng tiến hành các bước giải cứu.

Cụ thể vào sáng ngày 15/6, tại phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã triển khai cứu hộ cá thể gấu ngựa cái hơn 20 năm tuổi, được nuôi từ năm 2004 và được gắn chip quản lý vào các năm 2005 và 2019. Qua kiểm tra lâm sàng ban đầu, cá thể gấu nặng khoảng 170kg, sức khỏe tương đối ổn định.

Cá thể gấu được đặt tên Ocean (Đại Dương), biểu tượng cho sự đồng lòng và kết nối của các cá nhân, tổ chức, cơ quan trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật. Sau nhiều năm sống trong điều kiện nuôi nhốt, Ocean sẽ có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Các cá thể gấu ngựa có trọng lượng lớn hàng trăm kg.

Tiếp đến vào chiều cùng ngày, tại xã Phúc Thọ (TP Hà Nội), hai hộ gia đình tiếp tục tự nguyện bàn giao thêm 2 cá thể gấu ngựa. cá thể thứ nhất nặng khoảng 130kg được đặt tên Rain (Mưa), cá thể còn lại nặng khoảng 200kg được đặt tên River (Sông).

Theo đó, Ba cá thể Ocean, River và Rain được vận chuyển trên xe chuyên dụng có hệ thống phun sương duy trì nhiệt độ phù hợp. Trong suốt hành trình, các cá thể gấu được dừng nghỉ định kỳ 2-3 giờ để kiểm tra sức khỏe, bổ sung thức ăn và nước uống khi cần thiết.

Được biết hiện Thành phố Hà Nội vẫn là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt nhiều nhất cả nước, đồng thời là địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác vận động chuyển giao gấu. Trong 7 năm qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á chuyển giao thành công 41 cá thể gấu từ các hộ nuôi nhốt về hai Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn quốc gia Bạch Mã, mỗi cá thể gấu được chăm sóc theo chế độ phù hợp với không gian sống gần gũi tự nhiên, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thú y chuyên sâu. Sau khi tiếp nhận, các cá thể sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi từng bước hòa nhập với môi trường bán tự nhiên. Theo thống kê hoạt động giải cứu lần này nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ tại Việt Nam lên 300 cá thể, đồng thời đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh, thành thứ 23 trong cả nước không còn gấu nuôi nhốt.