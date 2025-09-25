Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép quy mô lớn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”) cầm đầu. Liu cùng Cường và Đông thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng và nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội nhằm che giấu hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp.

Hai đối tượng Nguyễn Đăng Đông và Trần Hùng Cường tại cơ quan điều tra.

Dưới sự điều hành của Liu, nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư qua nền tảng BTC Short (thông qua ứng dụng và các website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).>

Người tham gia được mời mua “thẻ xem phim” và “bản quyền” với cam kết lợi nhuận 11-17%/tháng, đồng thời hưởng hoa hồng tới 20% nếu giới thiệu thêm người mới. Thực chất, đây là hình thức huy động vốn theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”, không có sản phẩm hay dịch vụ thật.

Bằng nhiều hội thảo trực tiếp và trực tuyến, nhóm này đã dụ dỗ hàng ngàn người trên cả nước tham gia. Đến ngày 21/8, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, hệ thống website và cổng thanh toán của công ty bị đánh sập, toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt.

Theo dữ liệu thu thập, tính đến ngày 10/9/2025, nền tảng BTC Short đã có 11.088 tài khoản đăng ký với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an Đà Nẵng củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

